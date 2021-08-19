https://tr.sputniknews.com/20210819/kilicdaroglu-erdoganin-halleri-endise-verici-iktidar-guvenoyu-almali-1048165275.html

Kılıçdaroğlu: Erdoğan'ın halleri endişe verici, iktidar güvenoyu almalı

Kılıçdaroğlu: Erdoğan'ın halleri endişe verici, iktidar güvenoyu almalı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan için "Bu halleri, ülke bekasının söz konusu olduğu bu dönemde, hayli endişe verici"... 19.08.2021, Sputnik Türkiye

2021-08-19T16:54+0300

2021-08-19T16:54+0300

2021-08-19T16:54+0300

politika

recep tayyip erdoğan

ak parti

chp

kemal kılıçdaroğlu

cumhurbaşkanlığı

güvenoyu

eleştiri

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/07/1e/1045104884_0:0:760:429_1920x0_80_0_0_28e775e89d53b4e81ba1882dba3a2cae.jpg

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, dün katıldığı canlı yayında kendisine tepki gösteren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a kişisel Twitter hesabında yanıt verdi. "Erdoğan her hafta yeni bir canlı yayında. Tabii anketlerden gidici olduğunu biliyor, gerginliği artırarak oy kazanma peşinde… Dün yine canlı yayına katıldı ve gecenin özetini çıkarmak gerekirse; iftira, küfür, hakaret, riya ve bedduadan başka bir şey duyamadık" diye başlayan Kılıçdaroğlu, şöyle devam etti:"Sonunda da 'Neden önemli bir toplantıda dışişleri yetkilisi yoktu' diye soran halkımıza, 'Başınıza taş düşsün' dedi. Erdoğan'ın trolleri de paralelde küfürlü bir kampanya başlattılar. Saray'ın hali maalesef budur.Erdoğan'ı ve küfürlerini ciddiye almıyorum ancak bu halleri, ülke bekasının söz konusu olduğu bu dönemde, hayli endişe verici…128 milyar hala ortada yok. Ekonomi çökmüş. Göçmen seli devam ediyor. Yangınlar ülkeyi çorağa döndürdü. Seller ilçeleri yok ediyor; Erdoğan küfürde kıyamette… Beceriksizliğinin yarattığı boşluğu küfürbaz trolleri doldurmaya çalışıyor.'Böyle bir ruh haline düşmüş bir iktidarın artık seçimde bir güvenoyu alması gerektiği aşikardır'Önümüz kış. Enflasyon halkımızın belini kırıyor. Görülüyor ki, canlı yayınlarını uyku ve öfke nöbetleri arasında geçiren Erdoğan, halkımızın yardım çağrılarına asla bir çözüm bulamayacak. Biz bu kış belediyelerimizle, halkımızın yardımına mutlaka koşacağız ama böyle bir ruh haline düşmüş bir iktidarın artık seçimde bir güvenoyu alması gerektiği de aşikârdır."

https://tr.sputniknews.com/20210818/erdogan-yonetimde-kim-olursa-olsun-afganistanin-yaninda-yer-almak-ahde-vefanin-geregidir-1048140245.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

recep tayyip erdoğan, ak parti, chp, kemal kılıçdaroğlu, cumhurbaşkanlığı, güvenoyu, eleştiri