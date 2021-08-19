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Kılıçdaroğlu: Erdoğan'ın halleri endişe verici, iktidar güvenoyu almalı
Kılıçdaroğlu: Erdoğan'ın halleri endişe verici, iktidar güvenoyu almalı
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan için "Bu halleri, ülke bekasının söz konusu olduğu bu dönemde, hayli endişe verici"... 19.08.2021, Sputnik Türkiye
2021-08-19T16:54+0300
2021-08-19T16:54+0300
politika
recep tayyip erdoğan
ak parti
chp
kemal kılıçdaroğlu
cumhurbaşkanlığı
güvenoyu
eleştiri
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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, dün katıldığı canlı yayında kendisine tepki gösteren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a kişisel Twitter hesabında yanıt verdi. "Erdoğan her hafta yeni bir canlı yayında. Tabii anketlerden gidici olduğunu biliyor, gerginliği artırarak oy kazanma peşinde… Dün yine canlı yayına katıldı ve gecenin özetini çıkarmak gerekirse; iftira, küfür, hakaret, riya ve bedduadan başka bir şey duyamadık" diye başlayan Kılıçdaroğlu, şöyle devam etti:"Sonunda da 'Neden önemli bir toplantıda dışişleri yetkilisi yoktu' diye soran halkımıza, 'Başınıza taş düşsün' dedi. Erdoğan'ın trolleri de paralelde küfürlü bir kampanya başlattılar. Saray'ın hali maalesef budur.Erdoğan'ı ve küfürlerini ciddiye almıyorum ancak bu halleri, ülke bekasının söz konusu olduğu bu dönemde, hayli endişe verici…128 milyar hala ortada yok. Ekonomi çökmüş. Göçmen seli devam ediyor. Yangınlar ülkeyi çorağa döndürdü. Seller ilçeleri yok ediyor; Erdoğan küfürde kıyamette… Beceriksizliğinin yarattığı boşluğu küfürbaz trolleri doldurmaya çalışıyor.'Böyle bir ruh haline düşmüş bir iktidarın artık seçimde bir güvenoyu alması gerektiği aşikardır'Önümüz kış. Enflasyon halkımızın belini kırıyor. Görülüyor ki, canlı yayınlarını uyku ve öfke nöbetleri arasında geçiren Erdoğan, halkımızın yardım çağrılarına asla bir çözüm bulamayacak. Biz bu kış belediyelerimizle, halkımızın yardımına mutlaka koşacağız ama böyle bir ruh haline düşmüş bir iktidarın artık seçimde bir güvenoyu alması gerektiği de aşikârdır."
https://tr.sputniknews.com/20210818/erdogan-yonetimde-kim-olursa-olsun-afganistanin-yaninda-yer-almak-ahde-vefanin-geregidir-1048140245.html
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recep tayyip erdoğan, ak parti, chp, kemal kılıçdaroğlu, cumhurbaşkanlığı, güvenoyu, eleştiri

Kılıçdaroğlu: Erdoğan'ın halleri endişe verici, iktidar güvenoyu almalı

16:54 19.08.2021
© AACHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Antalya Kriz Merkezi'nde konuştu: Her yıl 1 tane uçak alınsa bugün 19 uçağımız olacaktı
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Antalya Kriz Merkezi'nde konuştu: Her yıl 1 tane uçak alınsa bugün 19 uçağımız olacaktı - Sputnik Türkiye, 1920, 19.08.2021
© AA
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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan için "Bu halleri, ülke bekasının söz konusu olduğu bu dönemde, hayli endişe verici" dedi. Kılıçdaroğlu, iktidarın güvenoyu alması gerektiğini söyledi.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, dün katıldığı canlı yayında kendisine tepki gösteren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a kişisel Twitter hesabında yanıt verdi.
"Erdoğan her hafta yeni bir canlı yayında. Tabii anketlerden gidici olduğunu biliyor, gerginliği artırarak oy kazanma peşinde… Dün yine canlı yayına katıldı ve gecenin özetini çıkarmak gerekirse; iftira, küfür, hakaret, riya ve bedduadan başka bir şey duyamadık" diye başlayan Kılıçdaroğlu, şöyle devam etti:
"Sonunda da 'Neden önemli bir toplantıda dışişleri yetkilisi yoktu' diye soran halkımıza, 'Başınıza taş düşsün' dedi. Erdoğan'ın trolleri de paralelde küfürlü bir kampanya başlattılar. Saray'ın hali maalesef budur.
Erdoğan'ı ve küfürlerini ciddiye almıyorum ancak bu halleri, ülke bekasının söz konusu olduğu bu dönemde, hayli endişe verici…
128 milyar hala ortada yok. Ekonomi çökmüş. Göçmen seli devam ediyor. Yangınlar ülkeyi çorağa döndürdü. Seller ilçeleri yok ediyor; Erdoğan küfürde kıyamette… Beceriksizliğinin yarattığı boşluğu küfürbaz trolleri doldurmaya çalışıyor.

'Böyle bir ruh haline düşmüş bir iktidarın artık seçimde bir güvenoyu alması gerektiği aşikardır'

Önümüz kış. Enflasyon halkımızın belini kırıyor. Görülüyor ki, canlı yayınlarını uyku ve öfke nöbetleri arasında geçiren Erdoğan, halkımızın yardım çağrılarına asla bir çözüm bulamayacak. Biz bu kış belediyelerimizle, halkımızın yardımına mutlaka koşacağız ama böyle bir ruh haline düşmüş bir iktidarın artık seçimde bir güvenoyu alması gerektiği de aşikârdır."
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