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'Kız gibi oynamayın' diyerek tartıştıkları polis memurunu vurdular
'Kız gibi oynamayın' diyerek tartıştıkları polis memurunu vurdular
İzmir'in Karşıyaka ilçesinde, iddiaya göre halı sahada maç yapan kişilerin oyunculuğunu beğenmeyerek "Kız gibi top oynamayın" diyen bir grup, halı sahada maç... 19.08.2021, Sputnik Türkiye
2021-08-19T12:45+0300
2021-08-19T12:45+0300
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izmir
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halı saha maçı
halı saha
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İzmir’in Karşıyaka ilçesine, Baş Spor Tesisi Latife Hanım Stadı'nda meydana gelen olayda, iddiaya göre, İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Spor Güvenlik Şube Müdürlüğü'nde görevli ve istirahatli olduğu belirtilen 47 yaşındaki M.B. ve arkadaşları halı sahada maç yapmak için bir araya geldi.Maç yapıldığı sırada, halı sahaya seyirci olarak gelen bir grup, oyunculara "Kız gibi oynamayın" şeklinde sözlü olarak sataştı. Bunun üzerine, halı sahada maç yapanlar ile tribündekiler arasında arbede yaşandı. Arbede sonrasında, tribünde bulunan grup halı sahadan ayrıldı.‘Silahla gelip polis memurlarıyla çatıştılar’Bir süre sonra tabanca ile geri gelen grup, polis memuru ve arkadaşlarına tabanca ile ateş açtı. Bu sırada, tribünde bulunan başka polis memurları da ateş açan gruba tabanca ile karşılık verdi. Olay sırasında halı sahada top oynayan polis memuru M.B. ayağına isabet eden kurşunla yaralanırken, şüpheliler olay yerinden kaçarak kayıplara karıştı.Durumun bildirilmesi üzerine, olay yerine sağlık ve çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Ayağından yaralanan polis, ambulans ile Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi. M.B.'nin tedavisi sürerken, olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı. Olay yeri inceleme ekipleri, halı sahanın bulunduğu bölgede incelemelerde bulundu.Yaralı polisin 5 yaşındaki oğlu çatışmanın ortasında kaldıÖte yandan, polis memuru M.B.'nin halı saha maçına 5 yaşındaki oğlu ile geldiği ve yaşanan silahlı kavga sırasında şans eseri yara almadan kurtulduğu belirtildi. Olaydan sonra çocuğun polisler tarafından evine götürüldüğü belirtildi. Saldırı ile ilgili yapılan çalışmada şüphelilerden O.İ. ve Ü.Ç. kısa sürede yakalandı.
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izmir, futbol, halı saha maçı, halı saha, karşıyaka

'Kız gibi oynamayın' diyerek tartıştıkları polis memurunu vurdular

12:45 19.08.2021
© DHA'Kız gibi oynamayın' diyerek tartıştıkları polis memurunu vurdular
'Kız gibi oynamayın' diyerek tartıştıkları polis memurunu vurdular - Sputnik Türkiye, 1920, 19.08.2021
© DHA
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İzmir'in Karşıyaka ilçesinde, iddiaya göre halı sahada maç yapan kişilerin oyunculuğunu beğenmeyerek "Kız gibi top oynamayın" diyen bir grup, halı sahada maç yapan polis memurunu çıkan tartışmanın ardından tabanca ile ayağından yaraladı.
İzmir’in Karşıyaka ilçesine, Baş Spor Tesisi Latife Hanım Stadı'nda meydana gelen olayda, iddiaya göre, İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Spor Güvenlik Şube Müdürlüğü'nde görevli ve istirahatli olduğu belirtilen 47 yaşındaki M.B. ve arkadaşları halı sahada maç yapmak için bir araya geldi.
Maç yapıldığı sırada, halı sahaya seyirci olarak gelen bir grup, oyunculara "Kız gibi oynamayın" şeklinde sözlü olarak sataştı. Bunun üzerine, halı sahada maç yapanlar ile tribündekiler arasında arbede yaşandı. Arbede sonrasında, tribünde bulunan grup halı sahadan ayrıldı.

‘Silahla gelip polis memurlarıyla çatıştılar’

Bir süre sonra tabanca ile geri gelen grup, polis memuru ve arkadaşlarına tabanca ile ateş açtı. Bu sırada, tribünde bulunan başka polis memurları da ateş açan gruba tabanca ile karşılık verdi. Olay sırasında halı sahada top oynayan polis memuru M.B. ayağına isabet eden kurşunla yaralanırken, şüpheliler olay yerinden kaçarak kayıplara karıştı.
Durumun bildirilmesi üzerine, olay yerine sağlık ve çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Ayağından yaralanan polis, ambulans ile Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi. M.B.'nin tedavisi sürerken, olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı. Olay yeri inceleme ekipleri, halı sahanın bulunduğu bölgede incelemelerde bulundu.

Yaralı polisin 5 yaşındaki oğlu çatışmanın ortasında kaldı

Öte yandan, polis memuru M.B.'nin halı saha maçına 5 yaşındaki oğlu ile geldiği ve yaşanan silahlı kavga sırasında şans eseri yara almadan kurtulduğu belirtildi. Olaydan sonra çocuğun polisler tarafından evine götürüldüğü belirtildi. Saldırı ile ilgili yapılan çalışmada şüphelilerden O.İ. ve Ü.Ç. kısa sürede yakalandı.
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