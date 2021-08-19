https://tr.sputniknews.com/20210819/lavrov-turkiyenin-askerlerini-libyadan-cekmeyi-reddettigini-soylemezdim--1048162908.html
Lavrov: Türkiye'nin askerlerini Libya'dan çekmeyi reddettiğini söylemezdim
Lavrov: Türkiye'nin askerlerini Libya'dan çekmeyi reddettiğini söylemezdim
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Türkiye'nin birliklerini Libya'dan çekmeyi reddettiğini söyleyemeyeceğini söyledi. 19.08.2021, Sputnik Türkiye
2021-08-19T15:56+0300
2021-08-19T15:56+0300
2021-08-19T15:56+0300
afrika
rusya
moskova
türkiye
libya
necla el-menguş
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Moskova'da Libya Ulusal Birlik Hükümeti Dışişleri Bakanı Necla Menguş'la görüşen Lavrov, ortak basın toplantısında Türkiye'nin Libya'daki varlığına ilişkin açıklamalarda bulundu.Lavrov, bir soru karşısında, "Türkiye'nin (askerlerini Libya’dan çekmeyi) reddettiğini, diğer tarafların ise kendi varlıklarını kabul etmediğini söylemezdim. Zira bu konu, 'Berlin 2' konferansında tartışıldı. Nihai belgede yer aldı. Evet, Türkiye yorum beyanında bulundu. Ancak bundan dolayı Berlin konferansının kararları değişmedi. Üstelik 15 veya 14 Ağustos'ta 5+5 Ortak Askeri Komite, statülerinden bağımsız olarak istisnasız tüm yabancı silahlı oluşumların çekilmesine ilişkin hedefi çok açık bir şekilde doğruladı" dedi.'Moskova ve Trablus yabancı askerlerin Libya'dan çıkarılmasını destekliyor'Bu arada Lavrov, Moskova ve Trablus'un istisnasız tüm yabancı askerlerin Libya topraklarından çıkarılmasını desteklediğini söyledi.Lavrov, "5+5 Ortak Askeri Komite kapsamında alınan kararların Rusya tarafından desteklendiğini teyit ettik. Beş gün önce komite toplantısında alınan, istisnasız tüm yabancı askerlerin Libya topraklarından çıkarılması gerektiğine dair karar da dahil" ifadelerini kullandı.Daha önce Lavrov, Rusya'nın yabancı askerlerin Libya'dan çıkarılmasını Türkiye ve başka bir ülkeyle istişare etmediğini, zira bu sorunun bizzat Libyalılar tarafından çözülmesi gerektiğini söylemişti.Lavrov, "Bu süreç başlatılırsa, yabancı askerler senkronik olarak ülkeden ayrılmalı. Aksi halde ülkede uzun süredir sükunetin hakim olmasını sağlayan mevcut güç dengesi bozulur" demişti.
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afrika, rusya, moskova, türkiye, libya, necla el-menguş
Lavrov: Türkiye'nin askerlerini Libya'dan çekmeyi reddettiğini söylemezdim
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Türkiye'nin birliklerini Libya'dan çekmeyi reddettiğini söyleyemeyeceğini söyledi.
Moskova'da Libya Ulusal Birlik Hükümeti Dışişleri Bakanı Necla Menguş'la görüşen Lavrov, ortak basın toplantısında Türkiye'nin Libya'daki varlığına ilişkin açıklamalarda bulundu.
Lavrov, bir soru karşısında, "Türkiye'nin (askerlerini Libya’dan çekmeyi) reddettiğini, diğer tarafların ise kendi varlıklarını kabul etmediğini söylemezdim. Zira bu konu, 'Berlin 2' konferansında tartışıldı. Nihai belgede yer aldı. Evet, Türkiye yorum beyanında bulundu. Ancak bundan dolayı Berlin konferansının kararları değişmedi. Üstelik 15 veya 14 Ağustos'ta 5+5 Ortak Askeri Komite, statülerinden bağımsız olarak istisnasız tüm yabancı silahlı oluşumların çekilmesine ilişkin hedefi çok açık bir şekilde doğruladı" dedi.
'Moskova ve Trablus yabancı askerlerin Libya'dan çıkarılmasını destekliyor'
Bu arada Lavrov, Moskova ve Trablus'un istisnasız tüm yabancı askerlerin Libya topraklarından
çıkarılmasını desteklediğini söyledi.
Lavrov, "5+5 Ortak Askeri Komite kapsamında alınan kararların Rusya tarafından desteklendiğini teyit ettik. Beş gün önce komite toplantısında alınan, istisnasız tüm yabancı askerlerin Libya topraklarından çıkarılması gerektiğine dair karar da dahil" ifadelerini kullandı.
Daha önce Lavrov, Rusya'nın yabancı askerlerin Libya'dan çıkarılmasını Türkiye ve başka bir ülkeyle istişare etmediğini, zira bu sorunun bizzat Libyalılar tarafından çözülmesi gerektiğini söylemişti.
Lavrov, "Bu süreç başlatılırsa, yabancı askerler senkronik olarak ülkeden ayrılmalı. Aksi halde ülkede uzun süredir sükunetin hakim olmasını sağlayan mevcut güç dengesi bozulur" demişti.