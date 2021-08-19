https://tr.sputniknews.com/20210819/libyanin-petrol-gelirleri-temmuz-ayinda-da-2-milyar-dolari-asti-1048175012.html

Libya'nın petrol gelirleri temmuz ayında da 2 milyar doları aştı

Libya'nın petrol gelirleri temmuz ayında da 2 milyar doları aştı

Libya Ulusal Petrol Kurumu (NOC), hazirandan sonra temmuz ayında da ülkenin petrolden elde ettiği gelirin 2 milyar doları geçtiğini bildirdi. 19.08.2021, Sputnik Türkiye

2021-08-19T23:57+0300

2021-08-19T23:57+0300

2021-08-19T23:57+0300

dünya

libya

petrol

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NOC'un resmi sitesinde yer alan açıklamada, 2021 yılı temmuz ayında petrol ve yan ürünlerden elde edilen net gelire ilişkin bilgi verildi.Buna göre, temmuz ayında ham petrolden 1 milyar 965 milyon dolar, gazdan 81 milyon, petrol ürünlerinden yaklaşık 3.4 milyon, petrokimyadan ise yaklaşık 2.8 milyon dolar gelir elde edildi.Açıklamada, petrol satışlarından elde edilen toplam net gelirin 2 milyar 52 milyon 167 bin dolar olduğu ifade edildi. Ülkede üretilen ham petrol ve yan ürünlerinin miktarına ilişkin bilgi verilmedi.Libya'da haziran ayında da 2 milyarın üstünde petrol geliri elde edilmişti.

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libya, petrol