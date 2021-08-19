https://tr.sputniknews.com/20210819/linc-edilecegini-dusunen-hakem-sahada-silah-cekti-1048148019.html

Linç edileceğini düşünen hakem, sahada silah çekti

Linç edileceğini düşünen hakem, sahada silah çekti

Honduras'ta oynanan amatör küme futbol maçının ardından maçı yöneten hakem taraftarlar tarafından linç edileceğini düşünerek silah çekti. 19.08.2021, Sputnik Türkiye

2021-08-19T06:32+0300

2021-08-19T06:32+0300

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dünya

honduras

futbol

silah

hakem

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Orta Amerika ülkelerinden Honduras’ın La Jigua eyaletinin Copan kentinde geçtiğimiz hafta sonu oynanan amatör küme futbol maçı ilginç görüntülere sahne oldu. Verdiği kararlar beğenilmeyen maçın hakemi son düdüğün ardından oyuncular ve taraftarların kendisini linç edeceğini düşünerek silahını çekti ve kendisini korumaya çalıştı. Hakemin silahı şortunda taşıdığı tahmin edilirken, hakemin silahlı görüntüleri sosyal medyanın gündemine oturdu. Olayda her hangi bir saldırı ya da yaralanma yaşanmadığı bildirildi.

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honduras, futbol, silah, hakem