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Linç edileceğini düşünen hakem, sahada silah çekti
Linç edileceğini düşünen hakem, sahada silah çekti
Honduras'ta oynanan amatör küme futbol maçının ardından maçı yöneten hakem taraftarlar tarafından linç edileceğini düşünerek silah çekti. 19.08.2021, Sputnik Türkiye
2021-08-19T06:32+0300
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dünya
honduras
futbol
silah
hakem
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Orta Amerika ülkelerinden Honduras’ın La Jigua eyaletinin Copan kentinde geçtiğimiz hafta sonu oynanan amatör küme futbol maçı ilginç görüntülere sahne oldu. Verdiği kararlar beğenilmeyen maçın hakemi son düdüğün ardından oyuncular ve taraftarların kendisini linç edeceğini düşünerek silahını çekti ve kendisini korumaya çalıştı. Hakemin silahı şortunda taşıdığı tahmin edilirken, hakemin silahlı görüntüleri sosyal medyanın gündemine oturdu. Olayda her hangi bir saldırı ya da yaralanma yaşanmadığı bildirildi.
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honduras, futbol, silah, hakem

Linç edileceğini düşünen hakem, sahada silah çekti

06:32 19.08.2021
© Flickrseyirci, futbol, maç
seyirci, futbol, maç - Sputnik Türkiye, 1920, 19.08.2021
© Flickr
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Honduras'ta oynanan amatör küme futbol maçının ardından maçı yöneten hakem taraftarlar tarafından linç edileceğini düşünerek silah çekti.
Orta Amerika ülkelerinden Honduras’ın La Jigua eyaletinin Copan kentinde geçtiğimiz hafta sonu oynanan amatör küme futbol maçı ilginç görüntülere sahne oldu.
Verdiği kararlar beğenilmeyen maçın hakemi son düdüğün ardından oyuncular ve taraftarların kendisini linç edeceğini düşünerek silahını çekti ve kendisini korumaya çalıştı.
Hakemin silahı şortunda taşıdığı tahmin edilirken, hakemin silahlı görüntüleri sosyal medyanın gündemine oturdu. Olayda her hangi bir saldırı ya da yaralanma yaşanmadığı bildirildi.
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