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https://tr.sputniknews.com/20210819/madenlerde-devlet-hakki-orani-artirildi-1048148122.html
Madenlerde devlet hakkı oranı artırıldı
Madenlerde devlet hakkı oranı artırıldı
Maden Kanunu kapsamında yer alan alüminyum, bakır, çinko, demir, krom ve kurşun için belirlenen devlet hakkı oranı yüzde 25 artırıldı. 19.08.2021, Sputnik Türkiye
2021-08-19T06:38+0300
2021-08-19T06:38+0300
2021-08-19T06:37+0300
türkiye
maden
resmi gazete
kanun
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Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzası ile yayımlanan kararla Maden Kanunu'nda değişikliğe gidildi. Buna göre; kanun kapsamındaki madenlerden alüminyom, bakır, çinko, demir, krom ve kurşun için belirlenen devlet hakkı oranı yüzde 25 artırımlı olarak uygulanacak.
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maden, resmi gazete, kanun
Madenlerde devlet hakkı oranı artırıldı
Maden Kanunu kapsamında yer alan alüminyum, bakır, çinko, demir, krom ve kurşun için belirlenen devlet hakkı oranı yüzde 25 artırıldı.
Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzası ile yayımlanan kararla Maden Kanunu'nda değişikliğe gidildi.
Buna göre; kanun kapsamındaki
madenlerden
alüminyom, bakır, çinko, demir, krom ve kurşun için belirlenen devlet hakkı oranı yüzde 25 artırımlı olarak uygulanacak.