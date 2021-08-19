https://tr.sputniknews.com/20210819/madenlerde-devlet-hakki-orani-artirildi-1048148122.html

Madenlerde devlet hakkı oranı artırıldı

Madenlerde devlet hakkı oranı artırıldı

Maden Kanunu kapsamında yer alan alüminyum, bakır, çinko, demir, krom ve kurşun için belirlenen devlet hakkı oranı yüzde 25 artırıldı. 19.08.2021, Sputnik Türkiye

2021-08-19T06:38+0300

2021-08-19T06:38+0300

2021-08-19T06:37+0300

türkiye

maden

resmi gazete

kanun

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Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzası ile yayımlanan kararla Maden Kanunu'nda değişikliğe gidildi. Buna göre; kanun kapsamındaki madenlerden alüminyom, bakır, çinko, demir, krom ve kurşun için belirlenen devlet hakkı oranı yüzde 25 artırımlı olarak uygulanacak.

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maden, resmi gazete, kanun