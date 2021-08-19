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KORONAVİRÜS
Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınına ilişkin tüm gelişmeler
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Meksika'da koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 250 bini aştı
Meksika'da koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 250 bini aştı
Latin Amerika ülkeleri içinde Brezilya'nın ardından yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle en çok can kaybının yaşandığı Meksika'da virüsten hayatını... 19.08.2021, Sputnik Türkiye
2021-08-19T03:59+0300
2021-08-19T03:59+0300
2021-08-19T03:59+0300
koronavirüs
meksika
can kaybı
vaka
koronavirüs
kovid-19
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Meksika Sağlık Bakanlığı'nın verilerine göre, son 24 saatte 940 kişi yaşamını yitirdi ve hayatını kaybedenlerin sayısı 250 bin 469'a yükseldi.Ülkede toplam vaka sayısı 28 bin 953 artarak 3 milyon 152 bin 205 oldu. İyileşenlerin sayısı 2 milyon 470 bin 33 olarak kayıtlara geçti.Böylece ülkede salgının başlangıcından bu yana bir günde en yüksek vaka sayısına ulaşılmış oldu.Meksika'da son haftalarda vaka sayısının hızla artması nedeniyle bazı eyaletlerde yoğun bakım doluluk oranları yüzde 90'a ulaştı.Ülkede şimdiye kadar kitlesel aşı kampanyası kapsamında 40 milyondan fazla kişiye birinci doz, 21 milyonu aşkın kişiye ikinci doz aşı uygulandı.Nüfusu 126 milyonu aşan Meksika, Kovid-19 verilerinin derlendiği 'Worldometers' internet sitesine göre, 'dünyada en çok vakanın görüldüğü 15. ülke' konumunda bulunuyor.
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meksika, can kaybı, vaka, koronavirüs, kovid-19
Meksika'da koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 250 bini aştı
Latin Amerika ülkeleri içinde Brezilya'nın ardından yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle en çok can kaybının yaşandığı Meksika'da virüsten hayatını kaybedenlerin sayısı 250 bini geçti.
Meksika Sağlık Bakanlığı'nın verilerine göre, son 24 saatte 940 kişi yaşamını yitirdi ve hayatını kaybedenlerin sayısı 250 bin 469'a yükseldi.
Ülkede toplam vaka sayısı 28 bin 953 artarak 3 milyon 152 bin 205 oldu. İyileşenlerin sayısı 2 milyon 470 bin 33 olarak kayıtlara geçti.
Böylece ülkede salgının başlangıcından bu yana bir günde en yüksek vaka sayısına ulaşılmış oldu.
Meksika'da son haftalarda vaka sayısının hızla artması nedeniyle bazı eyaletlerde yoğun bakım doluluk oranları yüzde 90'a ulaştı.
Ülkede şimdiye kadar kitlesel aşı kampanyası kapsamında 40 milyondan fazla kişiye birinci doz, 21 milyonu aşkın kişiye ikinci doz aşı uygulandı.
Nüfusu 126 milyonu aşan Meksika, Kovid-19 verilerinin derlendiği 'Worldometers' internet sitesine göre, 'dünyada en çok vakanın görüldüğü 15. ülke' konumunda bulunuyor.