https://tr.sputniknews.com/20210819/merkez-bankasi-rezervleri-107-milyar-dolar-oldu-1048163679.html

Merkez Bankası rezervleri geriledi

Merkez Bankası rezervleri geriledi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) toplam rezervleri 13 Ağustos haftasında 1 milyar 911 milyon dolar gerileyerek 107 milyar 99 milyon dolara indi. 19.08.2021, Sputnik Türkiye

2021-08-19T16:16+0300

2021-08-19T16:16+0300

2021-08-19T16:22+0300

ekonomi

türkiye cumhuriyeti merkez bankası (tcmb)

merkez bankası

tcmb

rezerv

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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından Haftalık Para ve Banka İstatistikleri yayımlandı.Buna göre, 13 Ağustos'ta Merkez Bankası brüt döviz rezervleri 380 milyon dolar azalışla 67 milyar 356 milyon dolara düştü. Brüt döviz rezervleri, 6 Ağustos'ta 67 milyar 736 milyon dolar seviyesindeydi.Söz konusu dönemde altın rezervleri, 1 milyar 532 milyon dolar azalarak 41 milyar 275 milyon dolardan 39 milyar 743 milyon dolara geriledi.Merkez Bankası'nın toplam rezervleri, 13 Ağustos haftasında bir önceki haftaya kıyasla 1 milyar 911 milyon dolar düşerek 109 milyar 10 milyon dolardan 107 milyar 99 milyon dolara indi.

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türkiye cumhuriyeti merkez bankası (tcmb), merkez bankası, tcmb, rezerv