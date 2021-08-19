https://tr.sputniknews.com/20210819/netflix-kullanicilarina-uyari-hesabiniz-dark-webde-4-tlye-satisa-cikarilmis-olabilir-1048152698.html

Netflix kullanıcılarına uyarı: ‘Hesabınız Dark Web’de 4 TL’ye satışa çıkarılmış olabilir’

Netflix kullanıcılarına uyarı: ‘Hesabınız Dark Web’de 4 TL’ye satışa çıkarılmış olabilir’

Siber dolandırıcılar, Netflix hesabı bulunan kullanıcıların hesap bilgilerini çalmak ve Dark Web'de satışa çıkarmak için çeşitli yollara başvuruyor. Laykon... 19.08.2021, Sputnik Türkiye

2021-08-19T11:03+0300

2021-08-19T11:03+0300

2021-08-19T11:03+0300

yaşam

netflix

dolandırıcılık

dark web

siber

çevrimiçi

bitdefender

alev akkoyunlu

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/04/15/1044323344_0:257:2731:1793_1920x0_80_0_0_499323194b8768466efe6ed34347f484.jpg

Çok sayıda yasa dışı faaliyete ev sahipliği yapan ve bunun büyük bir kısmı saldırıya uğramış veya güvenliği ihlal edilmiş hesapların satışından oluşan Dark Web’de Netflix hesaplarının satışa çıkarıldığı belirtildi.Haber Global'ın haberine göre çevrim içi yayın kanallarına yönelik kullanıcı talebi her geçen gün artarken, bu durumu fırsat bilen siber saldırganlar kullanıcı hesap bilgilerini ele geçirmek ve Dark Web’de satışa çıkarmak için her yolu deniyor.Hesap şifresi paylaşımı konusunda kullanıcıları uyaran Laykon Bilişim Operasyon Direktörü Alev Akkoyunlu, özellikle çift faktörlü korumaya sahip olmayan Netflix’te mutlaka güçlü ve benzersiz parolaların kullanılması gerektiğini söylüyor.'Aynı şifreyi birden fazla hesapta kullanması, diğer hesapların da ihlale uğraması anlamına geliyor' Çevrim içi hesapları ele geçirmenin birkaç yolu bulunduğu belirtilen habere göre bunlardan birini ise çeşitli ihlaller yoluyla sızdırılan kimlik bilgileriyle oturum açmak oluşturuyor.“Günümüzde birçok kişinin aynı şifreyi birden fazla hesapta kullanması, olası bir veri ihlali kurbanı olma durumunda Netflix hesabı gibi diğer çevrim içi hesapların da ihlale uğraması anlamına geliyor” ifadeleriyle kullanıcıları şifre güvenliğini önemsemeye davet eden Alev Akkoyunlu, şunları söyledi:Özellikle Netflix gibi popüler yayın kanalları için hazırlanan sahte hediye kartlarıyla kullanıcıların dolandırıldığını vurgulayan Alev Akkoyunlu, bu dolandırıcılıklara karşı dikkatli olunması gerektiğini, aksi takdirde kullanıcıların hem kredi kartı bilgilerini hem de Netflix kimlik bilgilerini kaybedebileceğini aktarıyor.Netflix’in çok aranan bir hizmet olması ve kredi kartı bilgileri gibi ayrıntılarla ilgilenmesi, siber suçluların çeşitli yöntemler ile hesapları ele geçirme denemeleri yapmalarına neden oluyor. Akkoyunlu, hesap bilgilerinin 4 TL’ye Dark Web’de satışa çıkmasını istemeyen kullanıcılar için bazı gerekli önlemleri sıralıyor:

https://tr.sputniknews.com/20210726/netflix-2021in-ikinci-ceyreginde-en-cok-izlenen-film-ve-dizileri-acikladi-1045057604.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

netflix, dolandırıcılık, dark web, siber, çevrimiçi, bitdefender, alev akkoyunlu