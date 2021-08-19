https://tr.sputniknews.com/20210819/new-yorkta-times-meydani-supheli-paket-nedeniyle-bosaltildi-1048169527.html

New York'ta Times Meydanı şüpheli paket nedeniyle boşaltıldı

New York'ta Times Meydanı şüpheli paket nedeniyle boşaltıldı

New York'un ünlü ve en kalabalık noktalarından Times Meydanı'nın bir bölümü şüpheli paket nedeniyle boşaltıldı. 19.08.2021, Sputnik Türkiye

2021-08-19T20:16+0300

2021-08-19T20:16+0300

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dünya

abd

bomba

new york

polis

times meydanı

paket

panik

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New York Polis Departmanı'nın (NYPD) Twitter hesabından yapılan açıklamada, Broadway ve 7. Cadde ile 45. ve 48. sokakların olduğu alandan 'polis soruşturması' nedeniyle kaçınılması istendi.Yerel medyada da Times Meydanı'ndaki açık oturma alanına metal bir kutu fırlatılmış olabileceği ancak NYPD bomba imha ekibinin yakından inceleme yaptığı haberleri yer aldı.Paketi inceleyen polisler, paketin güvenli olduğunu ve şüphe barındıracak bir şeyin bulunmadığını belirtti.

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abd, bomba, new york, polis, times meydanı, paket, panik