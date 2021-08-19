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New York'ta Times Meydanı şüpheli paket nedeniyle boşaltıldı
New York'ta Times Meydanı şüpheli paket nedeniyle boşaltıldı
New York'un ünlü ve en kalabalık noktalarından Times Meydanı'nın bir bölümü şüpheli paket nedeniyle boşaltıldı. 19.08.2021, Sputnik Türkiye
2021-08-19T20:16+0300
2021-08-19T20:16+0300
2021-08-19T20:25+0300
dünya
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polis
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New York Polis Departmanı'nın (NYPD) Twitter hesabından yapılan açıklamada, Broadway ve 7. Cadde ile 45. ve 48. sokakların olduğu alandan 'polis soruşturması' nedeniyle kaçınılması istendi.Yerel medyada da Times Meydanı'ndaki açık oturma alanına metal bir kutu fırlatılmış olabileceği ancak NYPD bomba imha ekibinin yakından inceleme yaptığı haberleri yer aldı.Paketi inceleyen polisler, paketin güvenli olduğunu ve şüphe barındıracak bir şeyin bulunmadığını belirtti.
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New York'ta Times Meydanı şüpheli paket nedeniyle boşaltıldı 20:16 19.08.2021 (güncellendi: 20:25 19.08.2021)
New York'un ünlü ve en kalabalık noktalarından Times Meydanı'nın bir bölümü şüpheli paket nedeniyle boşaltıldı.
New York Polis Departmanı'nın (NYPD) Twitter hesabından yapılan açıklamada, Broadway ve 7. Cadde ile 45. ve 48. sokakların olduğu alandan 'polis soruşturması' nedeniyle kaçınılması istendi.
Yerel medyada da Times Meydanı'ndaki açık oturma alanına metal bir kutu fırlatılmış olabileceği ancak NYPD bomba imha ekibinin yakından inceleme yaptığı haberleri yer aldı.
Paketi inceleyen polisler, paketin güvenli olduğunu ve şüphe barındıracak bir şeyin bulunmadığını belirtti.