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New York'ta Times Meydanı şüpheli paket nedeniyle boşaltıldı
New York'ta Times Meydanı şüpheli paket nedeniyle boşaltıldı
New York'un ünlü ve en kalabalık noktalarından Times Meydanı'nın bir bölümü şüpheli paket nedeniyle boşaltıldı. 19.08.2021, Sputnik Türkiye
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abd
bomba
new york
polis
times meydanı
paket
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New York Polis Departmanı'nın (NYPD) Twitter hesabından yapılan açıklamada, Broadway ve 7. Cadde ile 45. ve 48. sokakların olduğu alandan 'polis soruşturması' nedeniyle kaçınılması istendi.Yerel medyada da Times Meydanı'ndaki açık oturma alanına metal bir kutu fırlatılmış olabileceği ancak NYPD bomba imha ekibinin yakından inceleme yaptığı haberleri yer aldı.Paketi inceleyen polisler, paketin güvenli olduğunu ve şüphe barındıracak bir şeyin bulunmadığını belirtti.
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abd, bomba, new york, polis, times meydanı, paket, panik

New York'ta Times Meydanı şüpheli paket nedeniyle boşaltıldı

20:16 19.08.2021 (güncellendi: 20:25 19.08.2021)
© REUTERS / MIKE SEGARABD'nin New York şehrindeki ünlü Times Meydanı, koronavirüs tedbirlerinin ardından boşaldı
ABD'nin New York şehrindeki ünlü Times Meydanı, koronavirüs tedbirlerinin ardından boşaldı - Sputnik Türkiye, 1920, 19.08.2021
© REUTERS / MIKE SEGAR
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New York'un ünlü ve en kalabalık noktalarından Times Meydanı'nın bir bölümü şüpheli paket nedeniyle boşaltıldı.
New York Polis Departmanı'nın (NYPD) Twitter hesabından yapılan açıklamada, Broadway ve 7. Cadde ile 45. ve 48. sokakların olduğu alandan 'polis soruşturması' nedeniyle kaçınılması istendi.
Yerel medyada da Times Meydanı'ndaki açık oturma alanına metal bir kutu fırlatılmış olabileceği ancak NYPD bomba imha ekibinin yakından inceleme yaptığı haberleri yer aldı.
Paketi inceleyen polisler, paketin güvenli olduğunu ve şüphe barındıracak bir şeyin bulunmadığını belirtti.
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