https://tr.sputniknews.com/20210819/olu-saysinin-2-bini-astigi-haitide-bir-deprem-daha-1048149986.html

Ölü saysının 2 bini aştığı Haiti'de bir deprem daha

Ölü saysının 2 bini aştığı Haiti'de bir deprem daha

Haiti açıklarında cumartesi günü meydana gelen 7.2 büyüklüğündeki depremde ölenlerin sayısı 2 bin 189'a yükselirken, 4.4 büyüklüğünde bir deprem daha yaşandı 19.08.2021, Sputnik Türkiye

2021-08-19T09:40+0300

2021-08-19T09:40+0300

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dünya

haiti

artçı

deprem

ariel henry

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Haiti açıklarında cumartesi günü meydana gelen 7.2 büyüklüğündeki depremin ardından ülkede artçı sarsıntılar da devam ediyor.Avrupa-Akdeniz Sismoloji Merkezi'ne (EMSC) göre , 4.4 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi. Haiti'nin güneyindeki Les Cayes kentindeki binaların da sallandığı ifade edildi.Büyük yıkım ve sarsıntıya maruz kalan ülke yönetimi, uluslararası yardım çağrısında bulunmuştu.ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi (USGS), 7.2 büyüklüğündeki depremin merkez üssünün Saint-Jean-du-Sud'un 12 kilometre kuzeydoğusu olduğunu duyurmuştu.Haiti Başbakanı Ariel Henry, ülkede bir aylık olağanüstü hal ilan edildiğini belirtmişti.7.2 büyüklüğündeki depremin Haiti'yi vurmasından kısa süre sonra da şiddetli sağanak yağış yaşanmış, kurtarma ve yardım çabalarını engelleyen tropik fırtına da yağışı izlemişti.Depremde ölenlerin sayısı 2 bin 189'a yükseldiği bildirilmişti.

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