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Ölü saysının 2 bini aştığı Haiti'de bir deprem daha
Ölü saysının 2 bini aştığı Haiti'de bir deprem daha
Haiti açıklarında cumartesi günü meydana gelen 7.2 büyüklüğündeki depremde ölenlerin sayısı 2 bin 189'a yükselirken, 4.4 büyüklüğünde bir deprem daha yaşandı 19.08.2021, Sputnik Türkiye
2021-08-19T09:40+0300
2021-08-19T09:45+0300
dünya
haiti
artçı
deprem
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Haiti açıklarında cumartesi günü meydana gelen 7.2 büyüklüğündeki depremin ardından ülkede artçı sarsıntılar da devam ediyor.Avrupa-Akdeniz Sismoloji Merkezi'ne (EMSC) göre , 4.4 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi. Haiti'nin güneyindeki Les Cayes kentindeki binaların da sallandığı ifade edildi.Büyük yıkım ve sarsıntıya maruz kalan ülke yönetimi, uluslararası yardım çağrısında bulunmuştu.ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi (USGS), 7.2 büyüklüğündeki depremin merkez üssünün Saint-Jean-du-Sud'un 12 kilometre kuzeydoğusu olduğunu duyurmuştu.Haiti Başbakanı Ariel Henry, ülkede bir aylık olağanüstü hal ilan edildiğini belirtmişti.7.2 büyüklüğündeki depremin Haiti'yi vurmasından kısa süre sonra da şiddetli sağanak yağış yaşanmış, kurtarma ve yardım çabalarını engelleyen tropik fırtına da yağışı izlemişti.Depremde ölenlerin sayısı 2 bin 189'a yükseldiği bildirilmişti.
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haiti, artçı, deprem, ariel henry

Ölü saysının 2 bini aştığı Haiti'de bir deprem daha

09:40 19.08.2021 (güncellendi: 09:45 19.08.2021)
© REUTERS / TWITTER @JCOMHaitiHaiti'nin Saint-Louis du Sud bölgesinin 12 kilometre kuzeydoğusunda meydana gelen 7.2 büyüklüğündeki depremin bilançosu artıyor.
Haiti'nin Saint-Louis du Sud bölgesinin 12 kilometre kuzeydoğusunda meydana gelen 7.2 büyüklüğündeki depremin bilançosu artıyor. - Sputnik Türkiye, 1920, 19.08.2021
© REUTERS / TWITTER @JCOMHaiti
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Haiti açıklarında cumartesi günü meydana gelen 7.2 büyüklüğündeki depremde ölenlerin sayısı 2 bin 189'a yükselirken, 4.4 büyüklüğünde bir deprem daha yaşandı
Haiti açıklarında cumartesi günü meydana gelen 7.2 büyüklüğündeki depremin ardından ülkede artçı sarsıntılar da devam ediyor.
Avrupa-Akdeniz Sismoloji Merkezi'ne (EMSC) göre , 4.4 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi.
Haiti'nin güneyindeki Les Cayes kentindeki binaların da sallandığı ifade edildi.
Büyük yıkım ve sarsıntıya maruz kalan ülke yönetimi, uluslararası yardım çağrısında bulunmuştu.
ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi (USGS), 7.2 büyüklüğündeki depremin merkez üssünün Saint-Jean-du-Sud'un 12 kilometre kuzeydoğusu olduğunu duyurmuştu.
Haiti Başbakanı Ariel Henry, ülkede bir aylık olağanüstü hal ilan edildiğini belirtmişti.
7.2 büyüklüğündeki depremin Haiti'yi vurmasından kısa süre sonra da şiddetli sağanak yağış yaşanmış, kurtarma ve yardım çabalarını engelleyen tropik fırtına da yağışı izlemişti.
Depremde ölenlerin sayısı 2 bin 189'a yükseldiği bildirilmişti.
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