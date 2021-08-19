Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın Tekrar gönder
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://tr.sputniknews.com/20210819/olu-saysinin-2-bini-astigi-haitide-bir-deprem-daha-1048149986.html
Ölü saysının 2 bini aştığı Haiti'de bir deprem daha
Ölü saysının 2 bini aştığı Haiti'de bir deprem daha
Haiti açıklarında cumartesi günü meydana gelen 7.2 büyüklüğündeki depremde ölenlerin sayısı 2 bin 189'a yükselirken, 4.4 büyüklüğünde bir deprem daha yaşandı 19.08.2021, Sputnik Türkiye
2021-08-19T09:40+0300
2021-08-19T09:40+0300
2021-08-19T09:45+0300
dünya
haiti
artçı
deprem
ariel henry
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/08/0f/1048034840_0:10:1080:618_1920x0_80_0_0_590b9c75c841048a38bea44af0b8299f.jpg
Haiti açıklarında cumartesi günü meydana gelen 7.2 büyüklüğündeki depremin ardından ülkede artçı sarsıntılar da devam ediyor.Avrupa-Akdeniz Sismoloji Merkezi'ne (EMSC) göre , 4.4 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi. Haiti'nin güneyindeki Les Cayes kentindeki binaların da sallandığı ifade edildi.Büyük yıkım ve sarsıntıya maruz kalan ülke yönetimi, uluslararası yardım çağrısında bulunmuştu.ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi (USGS), 7.2 büyüklüğündeki depremin merkez üssünün Saint-Jean-du-Sud'un 12 kilometre kuzeydoğusu olduğunu duyurmuştu.Haiti Başbakanı Ariel Henry, ülkede bir aylık olağanüstü hal ilan edildiğini belirtmişti.7.2 büyüklüğündeki depremin Haiti'yi vurmasından kısa süre sonra da şiddetli sağanak yağış yaşanmış, kurtarma ve yardım çabalarını engelleyen tropik fırtına da yağışı izlemişti.Depremde ölenlerin sayısı 2 bin 189'a yükseldiği bildirilmişti.
haiti
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/08/0f/1048034840_0:0:1080:810_1920x0_80_0_0_ad418ccc0f539fcfff1d42522b70c660.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
haiti, artçı, deprem, ariel henry
Ölü saysının 2 bini aştığı Haiti'de bir deprem daha 09:40 19.08.2021 (güncellendi: 09:45 19.08.2021)
Haiti açıklarında cumartesi günü meydana gelen 7.2 büyüklüğündeki depremde ölenlerin sayısı 2 bin 189'a yükselirken, 4.4 büyüklüğünde bir deprem daha yaşandı
Haiti açıklarında cumartesi günü meydana gelen 7.2 büyüklüğündeki depremin ardından ülkede artçı
sarsıntılar
da devam ediyor.
Avrupa-Akdeniz Sismoloji Merkezi'ne (EMSC) göre , 4.4 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi.
Haiti'nin güneyindeki Les Cayes kentindeki binaların da sallandığı ifade edildi.
Büyük yıkım ve sarsıntıya maruz kalan ülke yönetimi, uluslararası yardım
çağrısında
bulunmuştu.
ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi (USGS), 7.2 büyüklüğündeki depremin merkez üssünün Saint-Jean-du-Sud'un 12 kilometre kuzeydoğusu olduğunu duyurmuştu.
Haiti Başbakanı Ariel Henry, ülkede bir aylık olağanüstü hal ilan edildiğini belirtmişti.
7.2 büyüklüğündeki depremin Haiti'yi vurmasından kısa süre sonra da şiddetli sağanak yağış yaşanmış, kurtarma ve yardım çabalarını engelleyen tropik fırtına da yağışı izlemişti.
Depremde ölenlerin sayısı 2 bin 189'a yükseldiği bildirilmişti.