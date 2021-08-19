https://tr.sputniknews.com/20210819/oyuncu-mesut-akusta-beyin-kanamasi-gecirdi-1048171972.html

Oyuncu Mesut Akusta beyin kanaması geçirdi

Oyuncu Mesut Akusta beyin kanaması geçirdi

Sinema oyuncusu Mesut Akusta, Ankara'daki evinde geçirdiği beyin kanaması nedeniyle hastaneye kaldırıldı. Ameliyata alınan 57 yaşındaki oyuncunun yoğun bakımda... 19.08.2021, Sputnik Türkiye

2021-08-19T22:09+0300

2021-08-19T22:09+0300

2021-08-19T22:09+0300

yaşam

beyin kanaması

mesut akusta

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Sanatçı Mesut Akusta, öğle saatlerinde Çankaya ilçesindeki evinde beyin kanaması geçirdi. Ailesinin ihbarı ile adrese gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Akusta, ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Ameliyata alınan Akusta, yaklaşık 3 saat süren operasyonun ardından yoğun bakım odasına alındı.Oyuncu Akusta’nın eşi Safak Ozbir Akusta, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Eşim Mesut Akusta bugün beyin kanaması geçirdi, acil ameliyata alındı. Ameliyat yaklaşık 3 saat sürdü ve başarılı geçti çok şükür. Şu anda yoğun bakımda, lütfen dualarınızı eksik etmeyin” ifadelerini kullandı.

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beyin kanaması, mesut akusta