https://tr.sputniknews.com/20210819/ozan-tufan-resmen-watfordda-1048156093.html

Ozan Tufan resmen Watford'da

Ozan Tufan resmen Watford'da

Fenerbahçeli futbolcu Ozan Tufan, İngiltere Premier Ligi ekiplerinden Watford'a satın alma opsiyonlu olarak kiralandı. 19.08.2021, Sputnik Türkiye

2021-08-19T12:38+0300

2021-08-19T12:38+0300

2021-08-19T12:38+0300

yaşam

ingiltere

premier lig

fenerbahçe

ozan tufan

watford

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Fenerbahçe, Ozan Tufan'ın İngiltere Premier Lig ekiplerinden Watford'a satın alma opsiyonlu olarak kiralandığını duyurdu. Sarı lacivertli kulübün açıklamasında "Fenerbahçemizin formasını 2015 yılından itibaren başarıyla taşıyan futbolcumuz Ozan Tufan, İngiltere Premier Lig Takımlarından Watford’a satın alma opsiyonlu olarak kiralanmıştır" dendi. Açıklama, şöyle devam etti: "Çok genç yaşta formamızı giyen ve çubuklunun başarısı için ter döken oyuncumuza bugüne kadar verdiği emekleri için teşekkür ediyor ve ülkemizi başarıyla temsil edeceğine yürekten inanıyoruz. Yolun açık olsun Ozan Tufan."Watford da Ozan Tufan'ın kiralandığını resmi internet sitesinden duyurdu. Oyuncun 63 kez Türkiye Futbol Takımının formasını giydiği vurgulandı ve yaklaşık 10 yıldır üst düzey tecrübesi olduğu kaydedildi.

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ingiltere, premier lig, fenerbahçe, ozan tufan, watford