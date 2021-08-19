https://tr.sputniknews.com/20210819/ozel-okullar-yuz-yuze-telafi-egitimine-basliyor-1048158896.html

Özel okullar yüz yüze telafi eğitimine başlıyor

Özel okullar yüz yüze telafi eğitimine başlıyor

Pandemi nedeni ile kapalı olan okulların 6 Eylül tarihinde yüz yüze eğitime başlaması planlanıyor. Okulların resmi olarak açılacağı tarih öncesinde özel... 19.08.2021, Sputnik Türkiye

2021-08-19T14:39+0300

2021-08-19T14:39+0300

2021-08-19T14:39+0300

türkiye

eğitim

milli eğitim bakanlığı

okul

öğrenci

özel okul

türkiye özel okullar derneği başkanı

yüz yüze eğitim

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın canlı yayında “Yeni eğitim öğretim döneminde yüz yüze eğitim olabilecek mi?” sorusuna verdiği "İnşallah olacak. Bakanımla bu konuyu görüştük. İnşallah yüz yüze eğitimi başlatacağız ve yavrularımız da öğretmenleriyle yüz yüze inşallah çalışmaya başlayacaklar" yanıtı okulların açılma takvimini bir kez daha gündeme taşıdı.6 Eylül’de başlaması planlanan yüz yüze eğitim, özel okullarda daha erken başlayacak. Özel okullar 23 Ağustos Pazartesi günü telafi eğitimleri kapsamında öğrencilerini çağırıyor. Özel okullarda 6 Eylül’e kadar geçen eğitim öğretim döneminde, öğrencilerin eksik kaldığı konuların işlenmesi planlanıyor.‘Telafi programları uygulanacak’Özel okulların yüz yüze eğitime başlamasıyla ilgili Türkiye Özel Okullar Derneği Başkanı Zafer Öztürk Sputnik’e süreci şöyle anlattı:‘Okul dışarıdan daha güvenli’Öztürk, yüz yüze eğitime başlaması için özel okullarda alınan hijyen önlemlerini de “Biz özel okullar pandemi sürecinde sürekli teyakkuz halindeydik. Özel okullarımızın çok ciddi bir kısmı temiz okul belgesi aldı. Bunun için de bazı standartları hayata geçirdik. Bu şartlara göre sınıflarda sosyal mesafe aralıklarını belirledik. Her öğrenci için maske ve hijyen sağlayıcı ürünlerini oklarımızın belirli yerlerine yerleştirdik. Okullarımıza öğrencilerimiz HES kodları ve ateş ölçerek kabul ediyoruz. Özel okullarda her katta ayrı bir temizlik elemanı bulunuyor. Okullarımızın temizliği konusunda bir eksiğimiz bulunmuyor. Özel okulların en önemli müfettişi velileridir. Velilerimiz bu konuda bizi her an teftiş ediyor. Okullarımız olarak her türlü hazırlıklarını tamamlamış durumdayız. Ve 'Okul dışarıdan daha güvenli' diyoruz” sözleriyle aktardı.

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Osman Nuri Cerit https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/07/01/1044866010_225:-1:1749:1524_100x100_80_0_0_6276e290a03a778c7a06f528f5e43d09.jpg

eğitim, milli eğitim bakanlığı, okul, öğrenci, özel okul, türkiye özel okullar derneği başkanı, yüz yüze eğitim