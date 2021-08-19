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https://tr.sputniknews.com/20210819/ozur-dilemek-isterken-tek-yumrukla-komalik-oldu-1048153291.html
Özür dilemek isterken tek yumrukla komalık oldu
Özür dilemek isterken tek yumrukla komalık oldu
İstanbul Taksim'de gece kulübüne gelen 42 yaşındaki adam, alkolün etkisiyle içeride küfür ve hakaret ettiği güvenlik görevlisi tarafından mekanın dışında özür... 19.08.2021, Sputnik Türkiye
2021-08-19T11:19+0300
2021-08-19T11:22+0300
türkiye
istanbul
türkiye
beyoğlu
yumruk
gece kulübü
koma
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Beyoğlu Taksim'de, geçen Perşembe günü saat 09.30 sıralarında, meydana gelen olayda, iddiaya göre alkollü olduğu belirtilen 42 yaşındaki Murat K., sokakta bulunan gece kulübünün güvenlik görevlisi Fırat İ. ile içeride tartışmaya başladı. Yaşanan tartışmada taraflar arasında karşılıklı hakaret ve küfür yaşandı. Bir süre sonra Murat K. içeriden çıkarak mekanın dışındaki güvenlik görevlisi Fırat İ.'den özür dilemek istedi. Ancak burada yeniden kavga çıktı.İHA'nın haberine göre karşılıklı hakaret ve küfür sonrasında Fırat İ., Murat K.'nın üzerine yürüyerek yumruk attı. Yediği yumruk sonrasında yere düşen Murat K. kafasını çarpması sonucu kafatası kırılarak beynine saplandı. Yaşanan olay sonrasında Murat K.'nin arkadaşı polise ihbarda bulunurken, çevredekiler ise sağlık görevlilerini aradı. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, şahısların arasında bir konuşmanın yaşandığı sonrasında şahsın yumruk atması sonrası, darbeyi alan şahsın yere düşerek kalkamadığı görülüyor.Öte yandan ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık görevlileri, Murat K.'ya ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Müdahalenin ardından Murat K. ambulansla Taksim İlk Yardım Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Murat K.'nin beynine saplanan kemiğin çıkartıldığı ancak durumunun kritik olduğu ifad edildi. Yumruğu atan Fırat İ. ise Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Taksim Şehit Haşim Usta Polis Merkezi Amirliği ekipleri tarafından gözaltına alındı.Yumruk atak kişi tutuklandıEmniyete götürülen şüpheli Fırat İ. ilk alınan ifadesinde, Murat K.'nin küfür ettiği ve hazmedemeyerek yumruk attığını söylediği belirtildi. Emniyette işlemleri tamamlanarak “kasten yaralama” suçundan adli işlemi yapılan Fırat İ. sevk edildiği adliyede çıkartıldığı mahkemece tutuklanarak Metris Cezaevine gönderildi.
türkiye
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istanbul, türkiye, beyoğlu, yumruk, gece kulübü, koma

Özür dilemek isterken tek yumrukla komalık oldu

11:19 19.08.2021 (güncellendi: 11:22 19.08.2021)
© İHAÖzür dilemek isterken, tek yumrukla komalık oldu
Özür dilemek isterken, tek yumrukla komalık oldu - Sputnik Türkiye, 1920, 19.08.2021
© İHA
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İstanbul Taksim'de gece kulübüne gelen 42 yaşındaki adam, alkolün etkisiyle içeride küfür ve hakaret ettiği güvenlik görevlisi tarafından mekanın dışında özür dilemek istediği esnada saldırıya uğradı. Yumruk darbesiyle yere düşerek kafatası kırılan adam, kemiğin beynine saplanması sonucu komalık oldu.
Beyoğlu Taksim'de, geçen Perşembe günü saat 09.30 sıralarında, meydana gelen olayda, iddiaya göre alkollü olduğu belirtilen 42 yaşındaki Murat K., sokakta bulunan gece kulübünün güvenlik görevlisi Fırat İ. ile içeride tartışmaya başladı.
Yaşanan tartışmada taraflar arasında karşılıklı hakaret ve küfür yaşandı. Bir süre sonra Murat K. içeriden çıkarak mekanın dışındaki güvenlik görevlisi Fırat İ.'den özür dilemek istedi. Ancak burada yeniden kavga çıktı.
İHA'nın haberine göre karşılıklı hakaret ve küfür sonrasında Fırat İ., Murat K.'nın üzerine yürüyerek yumruk attı. Yediği yumruk sonrasında yere düşen Murat K. kafasını çarpması sonucu kafatası kırılarak beynine saplandı. Yaşanan olay sonrasında Murat K.'nin arkadaşı polise ihbarda bulunurken, çevredekiler ise sağlık görevlilerini aradı.
Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, şahısların arasında bir konuşmanın yaşandığı sonrasında şahsın yumruk atması sonrası, darbeyi alan şahsın yere düşerek kalkamadığı görülüyor.
Öte yandan ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık görevlileri, Murat K.'ya ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Müdahalenin ardından Murat K. ambulansla Taksim İlk Yardım Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Murat K.'nin beynine saplanan kemiğin çıkartıldığı ancak durumunun kritik olduğu ifad edildi. Yumruğu atan Fırat İ. ise Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Taksim Şehit Haşim Usta Polis Merkezi Amirliği ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Yumruk atak kişi tutuklandı

Emniyete götürülen şüpheli Fırat İ. ilk alınan ifadesinde, Murat K.'nin küfür ettiği ve hazmedemeyerek yumruk attığını söylediği belirtildi. Emniyette işlemleri tamamlanarak “kasten yaralama” suçundan adli işlemi yapılan Fırat İ. sevk edildiği adliyede çıkartıldığı mahkemece tutuklanarak Metris Cezaevine gönderildi.
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