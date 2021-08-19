https://tr.sputniknews.com/20210819/pakistanda-kerbela-sehitlerini-anma-etkinliklerine-bombali-saldiri-1048157254.html

Pakistan'da Kerbela şehitlerini anma etkinliklerine bombalı saldırı

Pakistan'da Kerbela şehitlerini anma etkinliklerine bombalı saldırı

Pakistan'da Kerbela şehitlerini anma etkinliklerine düzenlenen bombalı saldırıda ilk belirlemelere göre 30 kişi yaralandı. 19.08.2021, Sputnik Türkiye

2021-08-19T13:23+0300

2021-08-19T13:23+0300

2021-08-19T13:23+0300

pakistan

şii

bombalı saldırı

kerbela

pencap

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Pakistan'ın Pencap eyaletinde Kerbela şehitlerini anma etkinliklerine düzenlenen bombalı saldırıda ilk belirlemelere göre 30 kişi yaralandı.Pencap'ın Bahavalnagar şehrinde gerçekleşen bombalı saldırının ardından sosyal medyaya düşen görüntülerde, çok sayıda ambulansın ve polisin patlama alanına hareket ettiği, yaralı kişilerin yol kenarlarında beklediği yer aldı.Kerbela şehitlerini anma etkinliklerine düzenlenen bombalı saldırıda ilk belirlemelere göre 30 kişi yaralandı.Bölgedeki Şii lideri Havar Şevket de patlamayı doğrularken, saldırıya ilişkin daha fazla bilgi vermedi.Nüfusu 220 milyonu aşan Pakistan'da 20 milyon civarında Şii'nin yaşadığı tahmin ediliyor.

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kerbela

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pakistan, şii, bombalı saldırı, kerbela, pencap