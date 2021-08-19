https://tr.sputniknews.com/20210819/pasinyan-rusya-ile-stratejik-birlik-ermenistanin-guvenliginin-en-onemli-teminatidir-1048144749.html
Paşinyan: Rusya ile stratejik birlik, Ermenistan'ın güvenliğinin en önemli teminatıdır
Paşinyan: Rusya ile stratejik birlik, Ermenistan'ın güvenliğinin en önemli teminatıdır
Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, ülkesinin Rusya ile stratejik birliğinin ve Erivan'ın Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü'ndeki (KGAÖ) üyeliğinin... 19.08.2021, Sputnik Türkiye
2021-08-19T00:42+0300
2021-08-19T00:42+0300
2021-08-19T00:42+0300
dünya
rusya
ermenistan
kolektif güvenlik anlaşması örgütü (kgaö)
işbirliği
nikol paşinyan
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Yeni bakanlar kabinesinin programının sunumunun yapıldığı hükümet toplantısında konuşan Paşinyan, Ermenistan’ın Rusya ile stratejik birliğinin ve Erivan'ın KGAÖ’ndeki üyeliğinin ülke güvenliği için en önemli teminat olduğunu söyledi.Sputnik Ermenistan’ın alıntıladığı üzere Paşinyan, "Ermenistan’ın güvenliğinin sağlanmasında Ermeni-Rus stratejik birliği, ayrıca Ermenistan'ın KGAÖ üyeliği, önemli bir faktör. Bu maddeler programımıza dahil edilmiştir" diye konuştu.Ülkenin dış güvenliğinin sağlanmasında Ermenistan ordusunun ana faktör olduğuna dikkat çeken Paşinyan, güvenlik için gerekli olan bir diğer koşulun ise Ermenistan'ın tüm ülkeler ve uluslararası kuruluşlarla birlikte çalışarak izlemesi gereken aktif dış politika olduğunu vurguladı.Yeni Ermenistan hükümeti, programını önümüzdeki salı günü parlamentoya sunmayı planlıyor.Ermenistan Cumhurbaşkanı Armen Sarkisyan, parlamentoda aday gösterilen Nikol Paşinyan’ın başbakan olarak atanmasına ilişkin kararnameyi imzalamıştı.Paşinyan’ı aday gösteren parti, Ermenistan’da 20 Haziran'da düzenlenen erken parlamento seçiminin kesin sonuçlarına göre oyların yüzde 53.91’ini alarak birinci olan Sivil Sözleşme Partisi oldu.
https://tr.sputniknews.com/20210802/putin-yeniden-basbakan-olan-pasinyani-tebrik-etti-1045135283.html
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rusya, ermenistan, kolektif güvenlik anlaşması örgütü (kgaö), işbirliği, nikol paşinyan
Paşinyan: Rusya ile stratejik birlik, Ermenistan'ın güvenliğinin en önemli teminatıdır
Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, ülkesinin Rusya ile stratejik birliğinin ve Erivan'ın Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü'ndeki (KGAÖ) üyeliğinin Ermenistan’ın güvenliği için en önemli teminat olduğunu ifade etti.
Yeni bakanlar kabinesinin programının sunumunun yapıldığı hükümet toplantısında konuşan Paşinyan, Ermenistan’ın Rusya ile stratejik birliğinin ve Erivan'ın KGAÖ’ndeki üyeliğinin ülke güvenliği için en önemli teminat olduğunu söyledi.
Sputnik Ermenistan’ın alıntıladığı üzere Paşinyan, "Ermenistan’ın güvenliğinin sağlanmasında Ermeni-Rus stratejik birliği, ayrıca Ermenistan'ın KGAÖ üyeliği, önemli bir faktör. Bu maddeler programımıza dahil edilmiştir"
diye konuştu.
Ülkenin dış güvenliğinin sağlanmasında Ermenistan ordusunun ana faktör olduğuna dikkat çeken Paşinyan, güvenlik için gerekli olan bir diğer koşulun ise Ermenistan'ın tüm ülkeler ve uluslararası kuruluşlarla birlikte çalışarak izlemesi gereken aktif dış politika olduğunu vurguladı.
Yeni Ermenistan hükümeti, programını önümüzdeki salı günü parlamentoya sunmayı planlıyor.
Ermenistan Cumhurbaşkanı Armen Sarkisyan, parlamentoda aday gösterilen Nikol Paşinyan’ın başbakan olarak atanmasına ilişkin kararnameyi imzalamıştı.
Paşinyan’ı aday gösteren parti, Ermenistan’da 20 Haziran'da düzenlenen erken parlamento seçiminin kesin sonuçlarına göre oyların yüzde 53.91’ini alarak birinci olan Sivil Sözleşme Partisi oldu.