https://tr.sputniknews.com/20210819/patrusev-abd-ukraynayi-gereksiz-silahlarla-pompalayarak-asiriciligi-destekliyor-1048165703.html

Patruşev: ABD Ukrayna'yı gereksiz silahlarla pompalayarak aşırıcılığı destekliyor

Patruşev: ABD Ukrayna'yı gereksiz silahlarla pompalayarak aşırıcılığı destekliyor

Rusya Güvenlik Konseyi Sekreteri Nikolay Patruşev, ABD’nin ihtiyaç duymadığı silahları Ukrayna’ya vererek bu ülkedeki aşırıcılığın, uyuşturucu kaçakçılığının... 19.08.2021, Sputnik Türkiye

2021-08-19T17:12+0300

2021-08-19T17:12+0300

2021-08-19T17:12+0300

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nikolay patruşev

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Patruşev, İzvestiya gazetesine açıklamasında, “ABD, Ukrayna’da iktidara kendine sadık insanları getirmeye devam ediyor. ABD bu ülkeye Amerikalıların ihtiyaç duymadığı silahlarla pompalıyor, giderek gelişen Neonazizm’e, aşırıcılığın, suçların, uyuşturucu kaçakçılığının, etnik ve dini çatışmaların büyümesine göz yumuyor ve hatta aslında destek veriyor” ifadesini kullandı.Ukrayna’nın bölünmeye doğru ilerlediğini, ABD’nin belli bir süre sonra Afganistan’da yaptığı gibi taraftarlarını unutacağını dile getiren Sekreter, “Afganistan’ın ABD ve NATO’nun başlıca müttefiki statüsü, Kabil’deki ABD yanlısı rejimi düşmekten kurtardı mı? Benzer durum, Neonazilerin iktidara gelebildiği Ukrayna’daki ABD seçiminin taraftarlarını da bekliyor. Ülke dağılmaya doğru gidiyor. Beyaz Saray belli bir süre sonra Kiev’deki taraftarlarını hatırlamayacak bile” dedi.Patruşev, Ukrayna’nın NATO’ya dahil olma çabası içinde “okyanus ötesindeki hamilerin çıkarlarına uysalca hizmet ettiğini” kaydetti.

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abd, rusya, ukrayna, nikolay patruşev