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https://tr.sputniknews.com/20210819/pendikte-ormanlik-alanda-yangin-cikti-1048167264.html
Pendik'te ormanlık alanda yangın çıktı
Pendik'te ormanlık alanda yangın çıktı
Pendik'te ormanlık alanda çıkan yangına helikopterle havadan ve karadan müdahale ediliyor. 19.08.2021, Sputnik Türkiye
2021-08-19T18:26+0300
2021-08-19T18:26+0300
2021-08-19T18:26+0300
türkiye
yangın
orman yangını
pendik
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İhlas Haber Ajansı Pendik'te ormanlık alanda yangın çıktığını bildirdi.
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yangın, orman yangını, pendik
Pendik'te ormanlık alanda yangın çıktı
Ayrıntılar geliyor
Pendik'te ormanlık alanda çıkan yangına helikopterle havadan ve karadan müdahale ediliyor.
İhlas Haber Ajansı Pendik'te ormanlık alanda yangın çıktığını bildirdi.