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https://tr.sputniknews.com/20210819/personel-icin-is-duyurusu-yapan-karabuk-belediyesinin-onunde-metrelerce-kuyruk-olustu--1048174347.html
Personel için iş duyurusu yapan Karabük Belediye'sinin önünde metrelerce kuyruk oluştu
Personel için iş duyurusu yapan Karabük Belediye'sinin önünde metrelerce kuyruk oluştu
Karabük Belediyesi'nin personel alımı için yaptığı iş duyurusunun ardından Belediye binası önünde uzun kuyruk oluştu. 19.08.2021, Sputnik Türkiye
2021-08-19T23:35+0300
2021-08-19T23:51+0300
türkiye
belediye
karabük
personel
başvuru
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Karabük Belediyesi, ihtiyaç duyduğu personel ihtiyacını karşılamak için daimi personel alımı yapacağını duyurdu. Başvuruların 24 Ağustos 2021 tarihinde sona ereceği personel alımı için adaylar, ellerinde belgeleri ile sabahın erken saatlerinden itibaren belediyenin önüne geldi. İhlas Haber Ajansı'nın haberine göre yüzlerce kişi iş umuduyla metrelerce uzunluktaki kuyruğa girerek başvuru belgelerini teslim etmek için bekledi.HES sorgusu yapılan adaylar 5’er kişilik gruplar halinde içeriye alınıyor. Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergili, sosyal medya hesabından personel alımı ile ilgili yaptığı açıklamada "Her zaman söylüyoruz, belediye yönetimine hiçbir zaman siyaseti karıştırmadık, adam kayırmadık" ifadelerini kullandı. Toplam 26 kişi alınacakBelediyenin personel alımının şu şekilde olacağı belirtildi:“Vasıflı elaman, usta veya işçi adı altında kalıp, demir, inşaat, kaynakçı, marangoz, inşaat işlerinden anlayan temiz su ve atık su tesisat ustası, drenaj ve su kanalizasyon ustası, EML Kimya-Laboruvar, asfalt ve inşaat işçisi statüsünde 15 kişi, E Sınıfı ehliyetli 5 şoför ve arşiv destek elemanı olarak da 6 kişi alınacak.”
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belediye, karabük, personel, başvuru

Personel için iş duyurusu yapan Karabük Belediye'sinin önünde metrelerce kuyruk oluştu

23:35 19.08.2021 (güncellendi: 23:51 19.08.2021)
© İHAKarabük Belediyesinin personel alımı için yaptığı iş duyurusunun ardından Belediye binası önünde uzun kuyruk oluştu
Karabük Belediyesinin personel alımı için yaptığı iş duyurusunun ardından Belediye binası önünde uzun kuyruk oluştu - Sputnik Türkiye, 1920, 19.08.2021
© İHA
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Karabük Belediyesi'nin personel alımı için yaptığı iş duyurusunun ardından Belediye binası önünde uzun kuyruk oluştu.
Karabük Belediyesi, ihtiyaç duyduğu personel ihtiyacını karşılamak için daimi personel alımı yapacağını duyurdu. Başvuruların 24 Ağustos 2021 tarihinde sona ereceği personel alımı için adaylar, ellerinde belgeleri ile sabahın erken saatlerinden itibaren belediyenin önüne geldi.
İhlas Haber Ajansı'nın haberine göre yüzlerce kişi iş umuduyla metrelerce uzunluktaki kuyruğa girerek başvuru belgelerini teslim etmek için bekledi.
HES sorgusu yapılan adaylar 5’er kişilik gruplar halinde içeriye alınıyor.
Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergili, sosyal medya hesabından personel alımı ile ilgili yaptığı açıklamada "Her zaman söylüyoruz, belediye yönetimine hiçbir zaman siyaseti karıştırmadık, adam kayırmadık" ifadelerini kullandı.

Toplam 26 kişi alınacak

Belediyenin personel alımının şu şekilde olacağı belirtildi:
“Vasıflı elaman, usta veya işçi adı altında kalıp, demir, inşaat, kaynakçı, marangoz, inşaat işlerinden anlayan temiz su ve atık su tesisat ustası, drenaj ve su kanalizasyon ustası, EML Kimya-Laboruvar, asfalt ve inşaat işçisi statüsünde 15 kişi, E Sınıfı ehliyetli 5 şoför ve arşiv destek elemanı olarak da 6 kişi alınacak.”
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