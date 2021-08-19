https://tr.sputniknews.com/20210819/personel-icin-is-duyurusu-yapan-karabuk-belediyesinin-onunde-metrelerce-kuyruk-olustu--1048174347.html

Personel için iş duyurusu yapan Karabük Belediye'sinin önünde metrelerce kuyruk oluştu

Personel için iş duyurusu yapan Karabük Belediye'sinin önünde metrelerce kuyruk oluştu

Karabük Belediyesi'nin personel alımı için yaptığı iş duyurusunun ardından Belediye binası önünde uzun kuyruk oluştu. 19.08.2021, Sputnik Türkiye

2021-08-19T23:35+0300

2021-08-19T23:35+0300

2021-08-19T23:51+0300

türkiye

belediye

karabük

personel

başvuru

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Karabük Belediyesi, ihtiyaç duyduğu personel ihtiyacını karşılamak için daimi personel alımı yapacağını duyurdu. Başvuruların 24 Ağustos 2021 tarihinde sona ereceği personel alımı için adaylar, ellerinde belgeleri ile sabahın erken saatlerinden itibaren belediyenin önüne geldi. İhlas Haber Ajansı'nın haberine göre yüzlerce kişi iş umuduyla metrelerce uzunluktaki kuyruğa girerek başvuru belgelerini teslim etmek için bekledi.HES sorgusu yapılan adaylar 5’er kişilik gruplar halinde içeriye alınıyor. Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergili, sosyal medya hesabından personel alımı ile ilgili yaptığı açıklamada "Her zaman söylüyoruz, belediye yönetimine hiçbir zaman siyaseti karıştırmadık, adam kayırmadık" ifadelerini kullandı. Toplam 26 kişi alınacakBelediyenin personel alımının şu şekilde olacağı belirtildi:“Vasıflı elaman, usta veya işçi adı altında kalıp, demir, inşaat, kaynakçı, marangoz, inşaat işlerinden anlayan temiz su ve atık su tesisat ustası, drenaj ve su kanalizasyon ustası, EML Kimya-Laboruvar, asfalt ve inşaat işçisi statüsünde 15 kişi, E Sınıfı ehliyetli 5 şoför ve arşiv destek elemanı olarak da 6 kişi alınacak.”

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belediye, karabük, personel, başvuru