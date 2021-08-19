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Prof. Dr. Parlakay: Çocuklar için Kovid-19 aşısının riski yok denebilecek kadar az
Prof. Dr. Parlakay: Çocuklar için Kovid-19 aşısının riski yok denebilecek kadar az
Prof. Dr. Aslınur Özkaya Parlakay, bilimsel araştırmaların, Kovid-19 aşılarının çocuklar için de etkin ve güvenilir olduğunu gösterdiğini söyledi. 19.08.2021, Sputnik Türkiye
2021-08-19T12:02+0300
2021-08-19T12:02+0300
koronavirüs
çocuk
koronavirüs
kovid-19
koronavirüs aşısı
aslınur özkaya parlakay
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Ankara Şehir Hastanesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Aslınur Özkaya Parlakay, yüz yüze eğitime geçiş sürecinde, 15 yaş ve üstündekiler ile kronik hastalığı bulunan 12 yaş üstündekilerin aşılanmasının, okulların açık kalması için önemine işaret etti.Çocukların, Kovid-19'u genellikle daha hafif geçirseler de hasta olabildiklerini vurgulayan Parlakay, dünya genelinde nüfusun yüzde 30'unu, Türkiye'de de yüzde 27,5'ini 18 yaş altındakilerin oluşturduğuna dikkati çekti.Velileri, toplumun ve çocuklarının sağlığı için aşı konusunda duyarlı olmaya çağırarak, "Bilimsel araştırmalar, Kovid-19 aşılarının çocuklar için etkin ve güvenilir olduğunu gösterdi. Risk yok denebilecek kadar az. Dolayısıyla ailelerin aşıyı yaptırmaktan kesinlikle çekinmemesi gerekiyor" diye konuştu.'Koronavirüs olan 18 yaş altı 10 bin civarında çocuk takip ettik'Ankara Şehir Hastanesi'nde Kovid-19 nedeniyle çok sayıda çocuk hastayı tedavi altına aldıklarını belirten Parlakay, şöyle devam etti:Prof. Dr. Parlakay, yüz yüze eğitimin devamlılığının sağlanabilmesi için çocukların aşılanmasının yanında ailelerin, öğretmenlerin ve çocuklarla temas kuranların da aşı olmayı ihmal etmemesi gerektiğinin altını çizdi.
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çocuk, koronavirüs, kovid-19, koronavirüs aşısı, aslınur özkaya parlakay

Prof. Dr. Parlakay: Çocuklar için Kovid-19 aşısının riski yok denebilecek kadar az

12:02 19.08.2021
© AAÇocuk, koronavirüs, maske
Çocuk, koronavirüs, maske - Sputnik Türkiye, 1920, 19.08.2021
© AA
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Prof. Dr. Aslınur Özkaya Parlakay, bilimsel araştırmaların, Kovid-19 aşılarının çocuklar için de etkin ve güvenilir olduğunu gösterdiğini söyledi.
Ankara Şehir Hastanesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Aslınur Özkaya Parlakay, yüz yüze eğitime geçiş sürecinde, 15 yaş ve üstündekiler ile kronik hastalığı bulunan 12 yaş üstündekilerin aşılanmasının, okulların açık kalması için önemine işaret etti.
Çocukların, Kovid-19'u genellikle daha hafif geçirseler de hasta olabildiklerini vurgulayan Parlakay, dünya genelinde nüfusun yüzde 30'unu, Türkiye'de de yüzde 27,5'ini 18 yaş altındakilerin oluşturduğuna dikkati çekti.
Velileri, toplumun ve çocuklarının sağlığı için aşı konusunda duyarlı olmaya çağırarak, "Bilimsel araştırmalar, Kovid-19 aşılarının çocuklar için etkin ve güvenilir olduğunu gösterdi. Risk yok denebilecek kadar az. Dolayısıyla ailelerin aşıyı yaptırmaktan kesinlikle çekinmemesi gerekiyor" diye konuştu.

'Koronavirüs olan 18 yaş altı 10 bin civarında çocuk takip ettik'

Ankara Şehir Hastanesi'nde Kovid-19 nedeniyle çok sayıda çocuk hastayı tedavi altına aldıklarını belirten Parlakay, şöyle devam etti:
"Ankara Şehir Hastanesi Çocuk Hastanemizde, koronavirüs olan 18 yaş altı 10 bin civarında çocuk takip ettik. Özellikle yoğun bakımda yatan, hastalığın daha ağır seyrettiği çocuk hastalarımız adölesan ve obezitesi olanlar. Bu çocuklarımız, koronavirüs enfeksiyonunu biraz daha ağır atlatıyorlar."
Prof. Dr. Parlakay, yüz yüze eğitimin devamlılığının sağlanabilmesi için çocukların aşılanmasının yanında ailelerin, öğretmenlerin ve çocuklarla temas kuranların da aşı olmayı ihmal etmemesi gerektiğinin altını çizdi.
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