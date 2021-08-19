Prof. Hayri Kırbaşoğlu: Taliban dini bir hareket değil çıkar amaçlı bir topluluk

Prof. Hayri Kırbaşoğlu: “Taliban’ın İslam’la ilgisi yok. Bu karikatürize hareket dünyaya rezil olacak”
Prof. Hayri Kırbaşoğlu: “Taliban’ın İslam’la ilgisi yok. Bu karikatürize hareket dünyaya rezil olacak”
Taliban’ın 20 yıl sonra Afganistan yönetimini yeniden ele geçirmesini Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nden Prof. Hayri Kırbaşoğlu yorumladı. Prof. Kırbaşoğlu, “İslamcı hareketlerin son bir çırpınışı olan Taliban’ın dünyanın gözü önünde nasıl rezil olduğunu göstererek İslami hareketlere bel bağlayan kesimlerin sanıyorum ümitlerini kesecek” dedi. Prof. Hayri Kırbaşoğlu’nun Taliban değerlendirmesi şöyle: “Taliban, Afganistan halkını temsil etmiyor tamamen silah zoruyla, baskıyla ayakta durabiliyor. Bütün İslami hareketlerde ve İslam adına hareket ettiğini söylen bütün hareketlerde devleti ele geçirip ondan sonra toplumu baskı ile zorla istedikleri şekilde kalıba sokma zihniyeti. En tehlikeli zihniyet bu. İslam dünyasındaki, ‘İslam devleti’ Kuran ile örtüşen bir şey değil. Kuran ile örtüşen yegane İslam tasavvurunun ifadesi Aliya İzzet Begoviç tarafından ifade edilir. O da şöyle der: “Bir inancın topluma dayatılması değil, çok farklı inançların mensupların hatta İslam’a aykırı, adalet içinde bir arada yaşamasının adıdır' der."'Son çırpınış'
Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nden Prof. Hayri Kırbaşoğlu Taliban'ın 'dini bir hareket değil çıkar amaçlı bir topluluk' olduğunu söyledi.
Taliban’ın 20 yıl sonra Afganistan yönetimini yeniden ele geçirmesini Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nden Prof. Hayri Kırbaşoğlu yorumladı.
Prof. Kırbaşoğlu, “İslamcı hareketlerin son bir çırpınışı olan Taliban’ın dünyanın gözü önünde nasıl rezil olduğunu göstererek İslami hareketlere bel bağlayan kesimlerin sanıyorum ümitlerini kesecek” dedi.
Prof. Hayri Kırbaşoğlu’nun Taliban değerlendirmesi şöyle:
“Taliban, Afganistan halkını temsil etmiyor tamamen silah zoruyla, baskıyla ayakta durabiliyor. Bütün İslami hareketlerde ve İslam adına hareket ettiğini söylen bütün hareketlerde devleti ele geçirip ondan sonra toplumu baskı ile zorla istedikleri şekilde kalıba sokma zihniyeti. En tehlikeli zihniyet bu. İslam dünyasındaki, ‘İslam devleti’ Kuran ile örtüşen bir şey değil. Kuran ile örtüşen yegane İslam tasavvurunun ifadesi Aliya İzzet Begoviç tarafından ifade edilir. O da şöyle der: “Bir inancın topluma dayatılması değil, çok farklı inançların mensupların hatta İslam’a aykırı, adalet içinde bir arada yaşamasının adıdır' der."
'Son çırpınış'
“İslam dünyasının ümitsiz bir vaka olduğunu söylemek gerekir. İslam dünyasının 57 yönetimine bakarsak. Batı otoriter rejimleri kendi amaçları için kullanmak istiyor. Çünkü toplumu kontrol etmek daha kolay. İslam ülkelerinin yöneticilerinde neredeyse tamamında otoriter ve totaliter rejim eğilimi olması da aynı sebepten. Hiçbir İslam ülkesinin eğitim sisteminde özgürlük, eşitlik, demokrasi, hak talebini besleyen eğitim göremezsiniz, zaten vermezler. Taliban bunun en karikatürize edilmiş şekli. İslamcı hareketlerin son bir çırpınışı olan Taliban’ın dünyanın gözü önünde nasıl rezil olduğunu göstererek İslami hareketlere bel bağlayan kesimlerin sanıyorum ümitlerini kesecek. Bu hareketin dini bir hareket olmadığını aslında çıkar amaçlı olduğunu ama dinin bir araç kullanıldığını görmek lazım. Afganistan’da olan bitenler kirli birtakım gelişmeler.”