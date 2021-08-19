Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
Suriye devlet televizyonu: Hava savunma sistemleri, Şam'da İsrail saldırılarına karşılık veriyor
Akşam Postası - Sputnik Türkiye
AKŞAM POSTASI
Türkiye ve dünya gündeminde öne çıkan konuların ele alındığı; politikacı, uzman ve gazetecilerin yorumlarıyla katkı sunduğu Atilla Güner'le Akşam Postası, hafta içi her akşam dinleyicilerle buluşuyor.
https://tr.sputniknews.com/20210819/prof-hayri-kirbasoglu-taliban-dini-bir-hareket-degil-cikar-amacli-bir-topluluk-1048171801.html
Prof. Hayri Kırbaşoğlu: Taliban dini bir hareket değil çıkar amaçlı bir topluluk
Prof. Hayri Kırbaşoğlu: Taliban dini bir hareket değil çıkar amaçlı bir topluluk
Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nden Prof. Hayri Kırbaşoğlu Taliban'ın 'dini bir hareket değil çıkar amaçlı bir topluluk' olduğunu söyledi. 19.08.2021, Sputnik Türkiye
2021-08-19T22:06+0300
2021-08-19T22:06+0300
akşam postasi
taliban
afganistan
afgan
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/08/13/1048170125_0:34:640:394_1920x0_80_0_0_e5678a921f33721c550ed3b1d5c314d6.jpg
Prof. Hayri Kırbaşoğlu: “Taliban’ın İslam’la ilgisi yok. Bu karikatürize hareket dünyaya rezil olacak”
Prof. Hayri Kırbaşoğlu: “Taliban’ın İslam’la ilgisi yok. Bu karikatürize hareket dünyaya rezil olacak”
Taliban’ın 20 yıl sonra Afganistan yönetimini yeniden ele geçirmesini Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nden Prof. Hayri Kırbaşoğlu yorumladı. Prof. Kırbaşoğlu, “İslamcı hareketlerin son bir çırpınışı olan Taliban’ın dünyanın gözü önünde nasıl rezil olduğunu göstererek İslami hareketlere bel bağlayan kesimlerin sanıyorum ümitlerini kesecek” dedi. Prof. Hayri Kırbaşoğlu’nun Taliban değerlendirmesi şöyle: “Taliban, Afganistan halkını temsil etmiyor tamamen silah zoruyla, baskıyla ayakta durabiliyor. Bütün İslami hareketlerde ve İslam adına hareket ettiğini söylen bütün hareketlerde devleti ele geçirip ondan sonra toplumu baskı ile zorla istedikleri şekilde kalıba sokma zihniyeti. En tehlikeli zihniyet bu. İslam dünyasındaki, ‘İslam devleti’ Kuran ile örtüşen bir şey değil. Kuran ile örtüşen yegane İslam tasavvurunun ifadesi Aliya İzzet Begoviç tarafından ifade edilir. O da şöyle der: “Bir inancın topluma dayatılması değil, çok farklı inançların mensupların hatta İslam’a aykırı, adalet içinde bir arada yaşamasının adıdır' der."'Son çırpınış'
afganistan
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Atilla Güner
https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/101348/18/1013481829_29:0:1053:1024_100x100_80_0_0_9167a3f17d191f4937047941d39e7e6e.jpg
Atilla Güner
https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/101348/18/1013481829_29:0:1053:1024_100x100_80_0_0_9167a3f17d191f4937047941d39e7e6e.jpg
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/08/13/1048170125_36:0:604:426_1920x0_80_0_0_3a80fef9fda279c6c3c2899b4fdf32ca.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
taliban, аудио, afganistan, afgan

Prof. Hayri Kırbaşoğlu: Taliban dini bir hareket değil çıkar amaçlı bir topluluk

22:06 19.08.2021
AKŞAM POSTASI
Prof. Hayri Kırbaşoğlu: “Taliban’ın İslam’la ilgisi yok. Bu karikatürize hareket dünyaya rezil olacak”
Abone ol
Gazeteci Atilla Güner - Sputnik Türkiye
Atilla Güner
Tüm yazılar
Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nden Prof. Hayri Kırbaşoğlu Taliban'ın 'dini bir hareket değil çıkar amaçlı bir topluluk' olduğunu söyledi.
Taliban’ın 20 yıl sonra Afganistan yönetimini yeniden ele geçirmesini Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nden Prof. Hayri Kırbaşoğlu yorumladı.
Prof. Kırbaşoğlu, “İslamcı hareketlerin son bir çırpınışı olan Taliban’ın dünyanın gözü önünde nasıl rezil olduğunu göstererek İslami hareketlere bel bağlayan kesimlerin sanıyorum ümitlerini kesecek” dedi.
Prof. Hayri Kırbaşoğlu’nun Taliban değerlendirmesi şöyle:
“Taliban, Afganistan halkını temsil etmiyor tamamen silah zoruyla, baskıyla ayakta durabiliyor. Bütün İslami hareketlerde ve İslam adına hareket ettiğini söylen bütün hareketlerde devleti ele geçirip ondan sonra toplumu baskı ile zorla istedikleri şekilde kalıba sokma zihniyeti. En tehlikeli zihniyet bu. İslam dünyasındaki, ‘İslam devleti’ Kuran ile örtüşen bir şey değil. Kuran ile örtüşen yegane İslam tasavvurunun ifadesi Aliya İzzet Begoviç tarafından ifade edilir. O da şöyle der: “Bir inancın topluma dayatılması değil, çok farklı inançların mensupların hatta İslam’a aykırı, adalet içinde bir arada yaşamasının adıdır' der."

'Son çırpınış'

“İslam dünyasının ümitsiz bir vaka olduğunu söylemek gerekir. İslam dünyasının 57 yönetimine bakarsak. Batı otoriter rejimleri kendi amaçları için kullanmak istiyor. Çünkü toplumu kontrol etmek daha kolay. İslam ülkelerinin yöneticilerinde neredeyse tamamında otoriter ve totaliter rejim eğilimi olması da aynı sebepten. Hiçbir İslam ülkesinin eğitim sisteminde özgürlük, eşitlik, demokrasi, hak talebini besleyen eğitim göremezsiniz, zaten vermezler. Taliban bunun en karikatürize edilmiş şekli. İslamcı hareketlerin son bir çırpınışı olan Taliban’ın dünyanın gözü önünde nasıl rezil olduğunu göstererek İslami hareketlere bel bağlayan kesimlerin sanıyorum ümitlerini kesecek. Bu hareketin dini bir hareket olmadığını aslında çıkar amaçlı olduğunu ama dinin bir araç kullanıldığını görmek lazım. Afganistan’da olan bitenler kirli birtakım gelişmeler.”

130000
Yorum yaz
COVID-19
Haberler
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
Analiz
RADYO
MULTİMEDYA
© 2021 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
АҧсныАҧсышәалаAbhazcaԱրմենիաՀայերենErmeniceAzərbaycanАzərbaycancaAzericeХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüce
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca俄罗斯卫星通讯社中文（简体）Çince (sadeleştirilmiş)俄罗斯卫星通讯社中文（繁体）Çince (geleneksel)
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce
SON HABERLERSon Dakika
23:30Fatih Terim: Gedson'un Galatasaray'ı tercih edeceğinden şüphem yok
23:25Suriye devlet televizyonu: Hava savunma sistemleri, Şam'da İsrail saldırılarına karşılık veriyor
23:23Jose Mourinho'dan Trabzonspor taraftarına övgü
23:13Galatasaray-Randers maçında taraftarlar birbirine girdi
23:03ABD'den 'Lübnan'a elektrik getirilmesi' planı
23:00Kuzey Afrika'dan İspanya'ya gitmeye çalışan sığınmacıların bulunduğu bot battı: 39 ölü
22:59Birol Yıldırım'ın Esenyurt Polis Merkezi'nde gözaltı esnasında ölümüne ilişkin 1 polis tutuklandı
22:37Çin Dışişleri Bakanı Vang: Uluslararası toplum, Afganistan'ı baskılamak yerine desteklemeli
22:30BM Genel Sekreteri, liderliğinin netleşmesi durumunda Taliban ile konuşmaya hazır olduğunu söyledi
22:21Trabzonspor, evinde Roma'ya 2-1 mağlup oldu
22:20Yangın ve sel afeti destek hesaplarına 216 milyon 93 bin 384 lira bağış yapıldı
22:12The Telegraph: Afganistan'dan askerlerini çekmesi, ABD imparatorluğunun çöküşünün bir başka kanıtı
22:09Oyuncu Mesut Akusta beyin kanaması geçirdi
22:06Prof. Hayri Kırbaşoğlu: Taliban dini bir hareket değil çıkar amaçlı bir topluluk
21:54Süper Lig'de 9 kulübe para cezası
21:53Galatasaray turu rövanşa bıraktı
21:38Doğu Perinçek: Afganistan'a çağdaşlaşma, kadın-erkek eşitliği Taliban'dan gelecek
21:36Rusya Devlet Başkanı Putin, Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile Afganistan ve Ukrayna’yı görüştü
21:16Rusya'dan NATO'ya: Askeri itidal ilkesine geri dönün
21:11Son 24 saatte 19 bin 320 kişinin testi pozitif çıktı, 216 kişi hayatını kaybetti