Rusofobik kişilerin Rusya’ya girişinin yasaklanmasına yönelik yasa tasarısı geliştirildi

“Nefret ve düşmanlığı kışkırtan; insanları ulusal, ırksal, dini ve dil ile ilgili sebeplerden aşağılayan; vatan savunucularına yönelik anıtlara hakaret eden; Büyük Vatan Savaşı gazilerinin onur ve şerefini çiğneyen, vatanı savunurken ölen kişilerin anısını yaşatan askeri mezar, anıt, stel, dikilitaş ve başka anıtları yok eden veya bu anıtlara zarar veren; Büyük Vatan Savaşı sırasında Sovyetler Birliği’nin yürüttüğü faaliyetler ve gaziler hakkında yalan bilgiler yayan; Nazi veya aşırılıkçı semboller hazırlayan, gösteren, bu tür unsurların propagandasını yapan ve Nazi suçlarını onaylayan kişiler.”