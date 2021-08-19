Rusofobik kişilerin Rusya’ya girişinin yasaklanmasına yönelik yasa tasarısı geliştirildi

Hinşteyn’e göre Rusofobik yaklaşımda bulunan yabancılar ve çeşitli sebeplerden vatandaşlığı bulunmayan kişilerin Rusya’ya girişinin yasaklanmasına yönelik yasa tasarısı geliştirildi.Yasağın kimler için öngörüldüğü konusunda açıklamada bulunan Hinşteyn, şunları söyledi:Hinşteyn, tasarının Sovyetler Birliği sonrasında Rusofobinin açıkça bir tezahürü olan çirkin durumlara karşı bir yanıt olduğunu kaydetti.
Rusya parlamentosunun alt kanadı Duma’nın Enformasyon Politikası Komitesi Başkanı Aleksandr Hinşteyn Rusofobik kişilerin Rusya’ya girişinin yasaklanmasına ilişkin bir yasa tasarısı hazırlandığını söyledi.
Hinşteyn’e göre Rusofobik yaklaşımda bulunan yabancılar ve çeşitli sebeplerden vatandaşlığı bulunmayan kişilerin Rusya’ya girişinin yasaklanmasına yönelik yasa tasarısı geliştirildi.
Yasağın kimler için öngörüldüğü konusunda açıklamada bulunan Hinşteyn, şunları söyledi:
“Nefret ve düşmanlığı kışkırtan; insanları ulusal, ırksal, dini ve dil ile ilgili sebeplerden aşağılayan; vatan savunucularına yönelik anıtlara hakaret eden; Büyük Vatan Savaşı gazilerinin onur ve şerefini çiğneyen, vatanı savunurken ölen kişilerin anısını yaşatan askeri mezar, anıt, stel, dikilitaş ve başka anıtları yok eden veya bu anıtlara zarar veren; Büyük Vatan Savaşı sırasında Sovyetler Birliği’nin yürüttüğü faaliyetler ve gaziler hakkında yalan bilgiler yayan; Nazi veya aşırılıkçı semboller hazırlayan, gösteren, bu tür unsurların propagandasını yapan ve Nazi suçlarını onaylayan kişiler.”
Hinşteyn, tasarının Sovyetler Birliği sonrasında Rusofobinin açıkça bir tezahürü olan çirkin durumlara karşı bir yanıt olduğunu kaydetti.