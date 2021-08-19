https://tr.sputniknews.com/20210819/rusya-idef21de-hava-savunma-sistemleri-icin-redicom-bakim-onarim-setini-sundu-1048146025.html
Rusya, IDEF'21’de hava savunma sistemleri için REDICOM bakım-onarım setini sundu
Rusya, IDEF'21’de hava savunma sistemleri için REDICOM bakım-onarım setini sundu
Rus silah üreticisi Almaz-Antey şirketinin bünyesindeki işletmelerden biri olan Rus savunma şirketi GPTP Granit A.Ş., İstanbul’da düzenlenen 15’inci... 19.08.2021, Sputnik Türkiye
2021-08-19T01:58+0300
2021-08-19T01:58+0300
2021-08-19T01:59+0300
rusya
almaz-antey
hava savunma sistemi
tüyap fuar merkezi
idef’21 uluslararası savunma sanayii fuarı
redicom
yevgeniy gladilin
savunma
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Rusya’nın en büyük silah üreticilerinden biri olan Almaz-Antey şirketi, IDEF’21’de bünyesinde bulunan NPO Almaz A.Ş., GPTP Granit A.Ş., DNPP A.Ş., İjevsk Elektromekanik İmalat Tesisi Kupol A.Ş. ve Radiofizika A.Ş. gibi şirketlerin ürünlerini sergiliyor.Fuarda GPTP Granit A.Ş.’yi temsil eden Yevgeniy Gladilin, Sputnik’e verdiği demeçte, IDEF’21’te hava savunma sistemlerine hizmet verebilecek REDICOM adlı bakım-onarım setini sunduğunu ifade etti.Gladilin, "REDICOM, hava savunma sistemlerindeki bileşenlerin çeşitli teknik bakımlarını, kısmi kaynak yenileyerek onarımlarını, aynı zamanda (REDICOM koşullarında onarılabilir) hava savunma sistemlerinin içindeki değiştirilebilen elektronik aygıt elementlerinin, blokların ve tamamlayıcı parçalarının, ayrıca sisteme ait olan operasyonel yedek parça kitlerinin, alet ve gereçlerin onarımını sağlar. Hava savunma sistemlerinin askeri onarım işleri, interaktif elektronik onarım belgeleri kullanılarak ve yerleşik otomatik bilgi sisteminin kontrolü altında, yenilikçi kaynak tasarrufu sağlayan teknolojiler temelinde gerçekleştiriliyor" ifadelerini kullandı."Bu ürün, diğer askeri teçhizat türlerine uyarlanabilme özelliğine sahip, bu sayede modern ve gelişmiş silahların ve askeri teçhizatın bakım ve onarım işleri de yapılabiliyor" diyen Gladilin, REDICOM setinin Almaz-Antey şirketi tarafından alıcı ülkelere sağlanan garanti sonrası hizmetler çerçevesinde ayrı bir ürün olarak, ayrıca kullanımda olan hava savunma sistemlerinin mevcut ya da kurulan teknik servis merkezlerinin bir parçası olarak sunulduğunu sözlerine ekledi.İstanbul’da Tüyap Fuar ve Kongre Merkezi’nde dün kapılarını açan, Cumhurbaşkanlığı himayesinde, Milli Savunma Bakanlığı ev sahipliğinde, Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı yönetim ve sorumluluğunda düzenlenen 15’inci Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı IDEF’21, 20 Ağustos’a kadar devam edecek.Önde gelen savunma şirketlerinin katıldığı fuarda Rusya, devlet savunma şirketi Rostec bünyesinde yer alan Rosoboroneksport, Kalaşnikof grubu, Almaz-Antey gibi şirketler tarafından temsil ediliyor.
https://tr.sputniknews.com/20210818/savunma-sanayii-baskani-prof-dr-demir-dunyada-onemli-bir-yere-sahip-olmaya-dogru-gidiyoruz-1048138911.html
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Maksim Durnev
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rusya, almaz-antey, hava savunma sistemi, tüyap fuar merkezi, idef’21 uluslararası savunma sanayii fuarı, redicom, yevgeniy gladilin
Rusya, IDEF'21’de hava savunma sistemleri için REDICOM bakım-onarım setini sundu
01:58 19.08.2021 (güncellendi: 01:59 19.08.2021)
Rus silah üreticisi Almaz-Antey şirketinin bünyesindeki işletmelerden biri olan Rus savunma şirketi GPTP Granit A.Ş., İstanbul’da düzenlenen 15’inci Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı IDEF’21’te hava savunma sistemleri için REDICOM adlı bakım-onarım setini sundu.
Rusya’nın en büyük silah üreticilerinden biri olan Almaz-Antey
şirketi, IDEF’21
’de bünyesinde bulunan NPO Almaz A.Ş., GPTP Granit A.Ş., DNPP A.Ş., İjevsk Elektromekanik İmalat Tesisi Kupol A.Ş. ve Radiofizika A.Ş. gibi şirketlerin ürünlerini sergiliyor.
Fuarda GPTP Granit A.Ş.’yi temsil eden Yevgeniy Gladilin, Sputnik’e verdiği demeçte, IDEF’21’te hava savunma sistemlerine hizmet verebilecek REDICOM adlı bakım-onarım setini sunduğunu ifade etti.
Gladilin, "REDICOM, hava savunma sistemlerindeki bileşenlerin çeşitli teknik bakımlarını, kısmi kaynak yenileyerek onarımlarını, aynı zamanda (REDICOM koşullarında onarılabilir) hava savunma sistemlerinin içindeki değiştirilebilen elektronik aygıt elementlerinin, blokların ve tamamlayıcı parçalarının, ayrıca sisteme ait olan operasyonel yedek parça kitlerinin, alet ve gereçlerin onarımını sağlar. Hava savunma sistemlerinin askeri onarım işleri, interaktif elektronik onarım belgeleri kullanılarak ve yerleşik otomatik bilgi sisteminin kontrolü altında, yenilikçi kaynak tasarrufu sağlayan teknolojiler temelinde gerçekleştiriliyor" ifadelerini kullandı.
"Bu ürün, diğer askeri teçhizat türlerine uyarlanabilme özelliğine sahip, bu sayede modern ve gelişmiş silahların ve askeri teçhizatın bakım ve onarım işleri de yapılabiliyor" diyen Gladilin, REDICOM setinin Almaz-Antey şirketi tarafından alıcı ülkelere sağlanan garanti sonrası hizmetler çerçevesinde ayrı bir ürün olarak, ayrıca kullanımda olan hava savunma sistemlerinin mevcut ya da kurulan teknik servis merkezlerinin bir parçası olarak sunulduğunu sözlerine ekledi.
İstanbul’da Tüyap Fuar ve Kongre Merkezi’nde dün kapılarını açan, Cumhurbaşkanlığı himayesinde, Milli Savunma Bakanlığı ev sahipliğinde, Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı yönetim ve sorumluluğunda düzenlenen 15’inci Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı IDEF’21, 20 Ağustos’a kadar devam edecek.
Önde gelen savunma şirketlerinin katıldığı fuarda Rusya, devlet savunma şirketi Rostec bünyesinde yer alan Rosoboroneksport, Kalaşnikof grubu, Almaz-Antey gibi şirketler tarafından temsil ediliyor.