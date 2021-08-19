Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
Dünyanın en etkili savaş uçağı olarak kabul edilen Rus yapımı Su-34 - Sputnik Türkiye
SAVUNMA
Savunma sanayii, askeri teknoloji yatırımları ve güvenlik politikalarına dair her şey.
https://tr.sputniknews.com/20210819/rusya-idef21de-hava-savunma-sistemleri-icin-redicom-bakim-onarim-setini-sundu-1048146025.html
Rusya, IDEF'21’de hava savunma sistemleri için REDICOM bakım-onarım setini sundu
Rusya, IDEF'21’de hava savunma sistemleri için REDICOM bakım-onarım setini sundu
Rus silah üreticisi Almaz-Antey şirketinin bünyesindeki işletmelerden biri olan Rus savunma şirketi GPTP Granit A.Ş., İstanbul’da düzenlenen 15’inci... 19.08.2021, Sputnik Türkiye
2021-08-19T01:58+0300
2021-08-19T01:59+0300
rusya
almaz-antey
hava savunma sistemi
tüyap fuar merkezi
idef’21 uluslararası savunma sanayii fuarı
redicom
yevgeniy gladilin
savunma
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/103894/24/1038942475_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_c8bac62091847d75881368884868cfb1.jpg
Rusya’nın en büyük silah üreticilerinden biri olan Almaz-Antey şirketi, IDEF’21’de bünyesinde bulunan NPO Almaz A.Ş., GPTP Granit A.Ş., DNPP A.Ş., İjevsk Elektromekanik İmalat Tesisi Kupol A.Ş. ve Radiofizika A.Ş. gibi şirketlerin ürünlerini sergiliyor.Fuarda GPTP Granit A.Ş.’yi temsil eden Yevgeniy Gladilin, Sputnik’e verdiği demeçte, IDEF’21’te hava savunma sistemlerine hizmet verebilecek REDICOM adlı bakım-onarım setini sunduğunu ifade etti.Gladilin, "REDICOM, hava savunma sistemlerindeki bileşenlerin çeşitli teknik bakımlarını, kısmi kaynak yenileyerek onarımlarını, aynı zamanda (REDICOM koşullarında onarılabilir) hava savunma sistemlerinin içindeki değiştirilebilen elektronik aygıt elementlerinin, blokların ve tamamlayıcı parçalarının, ayrıca sisteme ait olan operasyonel yedek parça kitlerinin, alet ve gereçlerin onarımını sağlar. Hava savunma sistemlerinin askeri onarım işleri, interaktif elektronik onarım belgeleri kullanılarak ve yerleşik otomatik bilgi sisteminin kontrolü altında, yenilikçi kaynak tasarrufu sağlayan teknolojiler temelinde gerçekleştiriliyor" ifadelerini kullandı."Bu ürün, diğer askeri teçhizat türlerine uyarlanabilme özelliğine sahip, bu sayede modern ve gelişmiş silahların ve askeri teçhizatın bakım ve onarım işleri de yapılabiliyor" diyen Gladilin, REDICOM setinin Almaz-Antey şirketi tarafından alıcı ülkelere sağlanan garanti sonrası hizmetler çerçevesinde ayrı bir ürün olarak, ayrıca kullanımda olan hava savunma sistemlerinin mevcut ya da kurulan teknik servis merkezlerinin bir parçası olarak sunulduğunu sözlerine ekledi.İstanbul’da Tüyap Fuar ve Kongre Merkezi’nde dün kapılarını açan, Cumhurbaşkanlığı himayesinde, Milli Savunma Bakanlığı ev sahipliğinde, Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı yönetim ve sorumluluğunda düzenlenen 15’inci Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı IDEF’21, 20 Ağustos’a kadar devam edecek.Önde gelen savunma şirketlerinin katıldığı fuarda Rusya, devlet savunma şirketi Rostec bünyesinde yer alan Rosoboroneksport, Kalaşnikof grubu, Almaz-Antey gibi şirketler tarafından temsil ediliyor.
https://tr.sputniknews.com/20210818/savunma-sanayii-baskani-prof-dr-demir-dunyada-onemli-bir-yere-sahip-olmaya-dogru-gidiyoruz-1048138911.html
rusya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Maksim Durnev
https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/103310/03/1033100393_65:0:1058:993_100x100_80_0_0_d17914d99ae05b11e0275cbfe4e696b1.jpg
Maksim Durnev
https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/103310/03/1033100393_65:0:1058:993_100x100_80_0_0_d17914d99ae05b11e0275cbfe4e696b1.jpg
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/103894/24/1038942475_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_7c663d9d838728fa429a28d8ec6bc0bf.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
rusya, almaz-antey, hava savunma sistemi, tüyap fuar merkezi, idef’21 uluslararası savunma sanayii fuarı, redicom, yevgeniy gladilin

Rusya, IDEF'21’de hava savunma sistemleri için REDICOM bakım-onarım setini sundu

01:58 19.08.2021 (güncellendi: 01:59 19.08.2021)
© Sputnik / Atakan ŞalcıoğluIDEF 2019 Genel Fuar
IDEF 2019 Genel Fuar - Sputnik Türkiye, 1920, 19.08.2021
© Sputnik / Atakan Şalcıoğlu
Abone ol
Maksim Durnev - Sputnik Türkiye
Maksim Durnev
Tüm yazılar
Rus silah üreticisi Almaz-Antey şirketinin bünyesindeki işletmelerden biri olan Rus savunma şirketi GPTP Granit A.Ş., İstanbul’da düzenlenen 15’inci Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı IDEF’21’te hava savunma sistemleri için REDICOM adlı bakım-onarım setini sundu.
Rusya’nın en büyük silah üreticilerinden biri olan Almaz-Antey şirketi, IDEF’21’de bünyesinde bulunan NPO Almaz A.Ş., GPTP Granit A.Ş., DNPP A.Ş., İjevsk Elektromekanik İmalat Tesisi Kupol A.Ş. ve Radiofizika A.Ş. gibi şirketlerin ürünlerini sergiliyor.
Fuarda GPTP Granit A.Ş.’yi temsil eden Yevgeniy Gladilin, Sputnik’e verdiği demeçte, IDEF’21’te hava savunma sistemlerine hizmet verebilecek REDICOM adlı bakım-onarım setini sunduğunu ifade etti.
Gladilin, "REDICOM, hava savunma sistemlerindeki bileşenlerin çeşitli teknik bakımlarını, kısmi kaynak yenileyerek onarımlarını, aynı zamanda (REDICOM koşullarında onarılabilir) hava savunma sistemlerinin içindeki değiştirilebilen elektronik aygıt elementlerinin, blokların ve tamamlayıcı parçalarının, ayrıca sisteme ait olan operasyonel yedek parça kitlerinin, alet ve gereçlerin onarımını sağlar. Hava savunma sistemlerinin askeri onarım işleri, interaktif elektronik onarım belgeleri kullanılarak ve yerleşik otomatik bilgi sisteminin kontrolü altında, yenilikçi kaynak tasarrufu sağlayan teknolojiler temelinde gerçekleştiriliyor" ifadelerini kullandı.
"Bu ürün, diğer askeri teçhizat türlerine uyarlanabilme özelliğine sahip, bu sayede modern ve gelişmiş silahların ve askeri teçhizatın bakım ve onarım işleri de yapılabiliyor" diyen Gladilin, REDICOM setinin Almaz-Antey şirketi tarafından alıcı ülkelere sağlanan garanti sonrası hizmetler çerçevesinde ayrı bir ürün olarak, ayrıca kullanımda olan hava savunma sistemlerinin mevcut ya da kurulan teknik servis merkezlerinin bir parçası olarak sunulduğunu sözlerine ekledi.
İstanbul’da Tüyap Fuar ve Kongre Merkezi’nde dün kapılarını açan, Cumhurbaşkanlığı himayesinde, Milli Savunma Bakanlığı ev sahipliğinde, Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı yönetim ve sorumluluğunda düzenlenen 15’inci Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı IDEF’21, 20 Ağustos’a kadar devam edecek.
Önde gelen savunma şirketlerinin katıldığı fuarda Rusya, devlet savunma şirketi Rostec bünyesinde yer alan Rosoboroneksport, Kalaşnikof grubu, Almaz-Antey gibi şirketler tarafından temsil ediliyor.
Savunma Sanayi Başkanı İsmail Demir Sputnik'e konuştu. - Sputnik Türkiye, 1920, 18.08.2021
SAVUNMA
Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. Demir: Dünyada önemli bir yere sahip olmaya doğru gidiyoruz
Dün, 20:17
000000
Yorum yaz
COVID-19
Haberler
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
Analiz
RADYO
MULTİMEDYA
© 2021 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
АҧсныАҧсышәалаAbhazcaԱրմենիաՀայերենErmeniceAzərbaycanАzərbaycancaAzericeХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüce
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca俄罗斯卫星通讯社中文（简体）Çince (sadeleştirilmiş)俄罗斯卫星通讯社中文（繁体）Çince (geleneksel)
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce
SON HABERLERSon Dakika
01:58Rusya, IDEF'21’de hava savunma sistemleri için REDICOM bakım-onarım setini sundu
01:56Eski AK Parti Milletvekili Bakır: Ben hiç AKP'li olmadım
01:35Yavaş'tan aşı çağrısı: Biz hiç yenilmedik; dayanışma halkasına iyilik olup her zorluğu göğüsledik
01:34Şoygu, yeni Tsirkon testinin de başarılı olduğunu duyurdu
01:20Diyanet İşleri Başkanı: Cehalete, fitneye, şiddete ve nefret diline karşı mücadele etmeliyiz
01:12AB Komisyonu üyesi, AB ülkelerini kabul edecekleri Afganların sayısını artırmaya çağırdı
01:12 Ozan Tufan Premier Lig ekibine transfer oldu
01:09Avustralya'da bir marketin raflarından 3 metrelik piton çıktı
00:59Filistin Devlet Başkanı Abbas, Mısır İstihbarat Başkanı Kamil ile Filistin'deki gelişmeleri görüştü
00:42Paşinyan: Rusya ile stratejik birlik, Ermenistan'ın güvenliğinin en önemli teminatıdır
00:39MSB: Kabil'de tahliyeler yeniden başladı
00:20Bolulu itfaiyeci Bozkurt'u gözyaşlarıyla anlattı: Biz yaşamadan sadece anlatılanlarla yıprandık
00:11BAE Başkan Danışmanı Gargaş: Bin Zayed Cumhurbaşkanı Erdoğan'la tarihi ve olumlu bir toplantı yaptı
DünRusya'da savaş uçağı düştü: Pilot hayatını kaybetti
DünABD Başkanı Biden'a kamuoyu desteği ilk kez yüzde 50'nin altına düştü
DünMeteorolojiden Marmara için kuvvetli sağanak uyarısı
DünAK Partili Dağ: Siyasi hayatımızda CHP hiçbir zaman rakip olamadığı gibi sosyal medyada da olamaz
DünTayland’dan Sputnik V aşısı yapanlara ülkeye giriş izni
DünOlimpiyat madalyasını 'izinsiz' ısıran Japon belediye başkanı, 3 aylık maaşının kesilmesini önerdi
DünAvrupa'da doğalgaz fiyatları Kuzey Akım-2 ile ilgili yanlış veriler nedeniyle düştü