https://tr.sputniknews.com/20210819/rusyada-21-bin-58-yeni-koronavirus-vakasi-1048161341.html

Rusya'da 21 bin 58 yeni koronavirüs vakası

Rusya'da 21 bin 58 yeni koronavirüs vakası

Rusya'da son 24 saatte tespit edilen 21 bin 58 yeni koronavirüs vakasıyla birlikte toplam vaka sayısı 6 milyon 684 bin 531’e ulaştı. 19.08.2021, Sputnik Türkiye

2021-08-19T15:18+0300

2021-08-19T15:18+0300

2021-08-19T15:19+0300

koronavirüs

ölüm

rusya’da koronavirüs salgını

koronavirüs tedbirleri

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Koronavirüsle Mücadele Merkezi'nden yapılan açıklamada, Rusya genelinde son 24 saatte 21 bin 58 yeni Kovid-19 vakasının tespit edildiği, bunun bir önceki güne göre (20 bin 914) yüzde 0.69 daha fazla olduğu belirtildi.Son 24 saat içinde 791 kişi Kovid-19’dan dolayı hayatını kaybetti, böylece pandeminin başlangıcından bu yana toplam can kaybı 173 bin 700’e ulaştı. Gün içinde 24 bin 17 hasta taburcu edilirken, iyileşen toplam hasta sayısı 5 milyon 963 bin 54 oldu.Başkent Moskova (2 bin 142) en yüksek vakanın görüldüğü bölge olurken, St. Petersburg (bin 563) ikinci, Moskova Bölgesi (914) üçüncü sırada yer aldı.Son zamanlarda çocuklarda Kovid-19’dan ağır etkilenme oranlarında belirgin bir artış olduğu gözlemleniyor. Tula bölgesinde iki aylık, Volgograd bölgesinde ise iki yaşında bir çocuk Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti. İnsidanstaki artışın çocuklar arasında çok sayıda test yapılmaya başlanması ve virüsün Hint varyantının yayılması ile ilişkili olabileceğini belirten uzmanlar, herkese aşı olma çağrısı yapıyor.

https://tr.sputniknews.com/20210819/sputnik-v-asisinin-koronavirusun-delta-varyantina-karsi-uyarlanmis-versiyonu-gelistirildi-1048151945.html

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ölüm, rusya’da koronavirüs salgını, koronavirüs tedbirleri