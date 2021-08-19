Rusya'dan NATO'ya: Askeri itidal ilkesine geri dönün

Haftalık basın toplantısında konuşan Zaharova, "NATO ülkelerini askeri itidal ilkesine dönmeye çağırıyoruz. Avrupa'daki gerilimi azaltmaya yönelik somut yapıcı önerilerimiz daha önce NATO yönetimine sunuldu ve geçerliliğini koruyor" dedi.Rusya'nın Avrupa'daki askeri durumu dikkatli bir şekilde izlemeye devam etmeyi planladığını ve gerektiğinde ulusal çıkarlarını korumak için önlemler alacağını belirten Zaharova, "Durumu yakından izleme niyetindeyiz ve ABD ile NATO'nun kıtadaki güvenliğin temellerini sarsacak farklı eylemlerde bulunması durumunda, ülke yönetimimizin defalarca söylediği gibi meşru ulusal çıkarlarımızı korumak için gerekli önlemleri almak zorunda kalacağız" ifadelerini kullandı.
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Moskova'nın NATO ülkelerini askeri itidal ilkesine yeniden uymaya çağırdığını söyledi.
Haftalık basın toplantısında konuşan Zaharova, "NATO ülkelerini askeri itidal ilkesine dönmeye çağırıyoruz. Avrupa'daki gerilimi azaltmaya yönelik somut yapıcı önerilerimiz daha önce NATO yönetimine sunuldu ve geçerliliğini koruyor" dedi.
Rusya'nın Avrupa'daki askeri durumu dikkatli bir şekilde izlemeye devam etmeyi planladığını ve gerektiğinde ulusal çıkarlarını korumak için önlemler alacağını belirten Zaharova, "Durumu yakından izleme niyetindeyiz ve ABD ile NATO'nun kıtadaki güvenliğin temellerini sarsacak farklı eylemlerde bulunması durumunda, ülke yönetimimizin defalarca söylediği gibi meşru ulusal çıkarlarımızı korumak için gerekli önlemleri almak zorunda kalacağız" ifadelerini kullandı.