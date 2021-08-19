https://tr.sputniknews.com/20210819/saglik-bakani-koca-illere-gore-her-100-bin-kiside-gorulen-kovid-19-vaka-sayilarini-acikladi-1048153595.html

Bakan Koca, illere göre her 100 bin kişide görülen Kovid-19 vaka sayılarını açıkladı

Bakan Koca, illere göre her 100 bin kişide görülen Kovid-19 vaka sayılarını açıkladı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, illere göre her 100 bin kişide görülen Kovid-19 vaka sayılarını açıkladı. 19.08.2021, Sputnik Türkiye

2021-08-19T11:23+0300

2021-08-19T11:23+0300

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sağlık bakanlığı

koronavirüs

batman

ardahan

gümüşhane

aksaray

bayburt

vaka

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının Türkiye'deki seyrine ilişkin olarak bilgilendirmede bulundu.Koca, 7-13 Ağustos'ta illere göre her 100 bin kişide görülen Kovid-19 vaka sayılarını açıkladı. İllere göre haftalık Kovid-19 vaka sayısı, her 100 bin kişide İstanbul'da 181.96, Ankara'da 199.55, İzmir'de 49.81 oldu.Son bir haftada vaka sayısı en çok artan iller, Batman, Bayburt, Aksaray, Gümüşhane ve Ardahan oldu. Koca, "Aşı ile bağışıklık kazanana kadar tedbirlere tam uyum şart. Maske, mesafe ve temizlik olmazsa olmaz" uyarısında bulundu.

batman

ardahan

gümüşhane

aksaray

bayburt

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sağlık bakanlığı, koronavirüs, batman, ardahan, gümüşhane, aksaray, bayburt, vaka