Bakan Koca, illere göre her 100 bin kişide görülen Kovid-19 vaka sayılarını açıkladı
11:23 19.08.2021 (güncellendi: 11:40 19.08.2021)
© AFP 2021 / YASIN AKGULİstanbul - kalabalık - Türkiye - koronavirüs
© AFP 2021 / YASIN AKGUL
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, illere göre her 100 bin kişide görülen Kovid-19 vaka sayılarını açıkladı.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının Türkiye'deki seyrine ilişkin olarak bilgilendirmede bulundu.
Koca, 7-13 Ağustos'ta illere göre her 100 bin kişide görülen Kovid-19 vaka sayılarını açıkladı. İllere göre haftalık Kovid-19 vaka sayısı, her 100 bin kişide İstanbul'da 181.96, Ankara'da 199.55, İzmir'de 49.81 oldu.
İllerimizde 100.000 nüfusa karşılık gelen bir haftalık toplam vaka sayısını gösteren insidans haritasının güncel halini ekte görebilirsiniz. Salgın son hasta iyileşmeden bitmiş sayılmaz. Maske, mesafe ve temizlik kurallarına uyalım. pic.twitter.com/x7pzQcTcIf— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) August 19, 2021
Son bir haftada vaka sayısı en çok artan iller, Batman, Bayburt, Aksaray, Gümüşhane ve Ardahan oldu. Koca, "Aşı ile bağışıklık kazanana kadar tedbirlere tam uyum şart. Maske, mesafe ve temizlik olmazsa olmaz" uyarısında bulundu.
Son bir haftada vaka sayısı en çok artan illerimiz; Batman, Bayburt, Aksaray, Gümüşhane ve Ardahan. Aşı ile bağışıklık kazanana kadar tedbirlere tam uyum şart. Maske, Mesafe ve Temizlik olmazsa olmaz. pic.twitter.com/3rTefY2tLX— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) August 19, 2021