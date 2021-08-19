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Sağlık Bakanı Koca: Zorunlu PCR testleri ücretsiz olacak
Sağlık Bakanı Koca: Zorunlu PCR testleri ücretsiz olacak
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, zorunlu PCR testlerinin devlet hastanelerinde ücretsiz olarak yapılacağını açıkladı. 19.08.2021, Sputnik Türkiye
2021-08-19T20:19+0300
2021-08-19T20:19+0300
2021-08-19T20:19+0300
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MIA „Rosiya Segodnya“
fahrettin koca
Sağlık Bakanı Koca: Zorunlu PCR testleri ücretsiz olacak
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, zorunlu PCR testlerinin devlet hastanelerinde ücretsiz olarak yapılacağını açıkladı.