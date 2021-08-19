https://tr.sputniknews.com/20210819/selden-etkilenen-rizenin-cayeli-ilcesi-icin-acele-kamulastirma-karari-resmi-gazetede-1048153772.html
Selden etkilenen Rize'nin Çayeli ilçesi için acele kamulaştırma kararı Resmi Gazete'de
Selden etkilenen Rize'nin Çayeli ilçesi için acele kamulaştırma kararı Resmi Gazete'de
Rize'nin merkez ilçesi ve Çayeli ilçesinde bulunan bazı alanlar, meydana gelen sel ve heyelan afetleri nedeniyle ihtiyaç duyulan yapılaşmanın yapılması için... 19.08.2021, Sputnik Türkiye
2021-08-19T11:33+0300
2021-08-19T11:33+0300
2021-08-19T11:33+0300
türkiye
bitlis
rize
sel
heyelan
çayeli
kamulaştırma
sel felaketi
ahlat
acele kamulaştırma kararı
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Rize'de meydana gelen sel ve heyelanlar nedeniyle yeni konutların Toplu Konut İdaresi Başkanlığı'nca (TOKİ) bir an önce yapılması için acele kamulaştırma kararları yayımlandı.Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yer alan Cumhurbaşkanı kararlarına göre; Rize merkez ilçesi Muradiye Beldesi ile Çayeli ilçesi Büyükköy Beldesi ve Yenipazar Mahallesi'nde kroki ile belirlenen alanlarda bulunan özel mülkiyete konu taşınmazlar, acele kamulaştırıldı.Nemrut Kalderası kesin korunacak hassas alan ilan edildiBitlis'in Ahlat, Tatvan ve Güroymak ilçeleri sınırları içerisinde bulunan Nemrut Kalderası ve Çevresi Doğal Sit Alanı koruma statüsünün yeniden değerlendirilmesi sonucu, Cumhurbaşkanı kararıyla kesin korunacak hassas alan olarak tescil ve ilan edildi.Kararda, kesin korunacak hassas alan olarak ilan edilen bölgenin krokisi, sınır ve koordinatları da yer aldı.İzmir'in Çiğli ve Menemen ilçeleri sınırları içerisinde bulunan bölge de Cumhurbaşkanı kararıyla "Homa Dalyanı Yaban Hayatı Geliştirme Sahası" olarak belirlendi.
türkiye
bitlis
rize
çayeli
ahlat
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bitlis, rize, sel, heyelan, çayeli, kamulaştırma, sel felaketi, ahlat, acele kamulaştırma kararı, toplu konut idaresi başkanlığı
Selden etkilenen Rize'nin Çayeli ilçesi için acele kamulaştırma kararı Resmi Gazete'de
Rize'nin merkez ilçesi ve Çayeli ilçesinde bulunan bazı alanlar, meydana gelen sel ve heyelan afetleri nedeniyle ihtiyaç duyulan yapılaşmanın yapılması için acele kamulaştırıldı.
Rize
'de meydana gelen sel ve heyelanlar nedeniyle yeni konutların Toplu Konut İdaresi Başkanlığı'
nca (TOKİ) bir an önce yapılması
için acele kamulaştırma kararları yayımlandı.
Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yer alan Cumhurbaşkanı kararlarına göre; Rize merkez ilçesi Muradiye Beldesi ile Çayeli ilçesi Büyükköy Beldesi ve Yenipazar Mahallesi'nde kroki ile belirlenen alanlarda bulunan özel mülkiyete konu taşınmazlar, acele kamulaştırıldı.
Nemrut Kalderası kesin korunacak hassas alan ilan edildi
Bitlis'in Ahlat, Tatvan ve Güroymak ilçeleri sınırları içerisinde bulunan Nemrut Kalderası ve Çevresi Doğal Sit Alanı koruma statüsünün yeniden değerlendirilmesi sonucu, Cumhurbaşkanı kararıyla kesin korunacak hassas alan olarak tescil ve ilan edildi.
Kararda, kesin korunacak hassas alan olarak ilan edilen bölgenin krokisi, sınır ve koordinatları da yer aldı.
İzmir'in Çiğli ve Menemen ilçeleri sınırları içerisinde bulunan bölge de Cumhurbaşkanı kararıyla "Homa Dalyanı Yaban Hayatı Geliştirme Sahası" olarak belirlendi.