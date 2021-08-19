https://tr.sputniknews.com/20210819/sigorta-acentelerinde-kayit-disi-cantaci-krizi-1048152067.html

Sigorta acentelerinde kayıt dışı 'çantacı' krizi

Sigorta acentelerinde kayıt dışı 'çantacı' krizi

Türkiye genelinde 15 bin acente ile 250 bin kişiye istihdam sağlayan sektörde kayıt dışı çalışmalara tepkiler artıyor. Haksız rekabete yol açanların etik... 19.08.2021, Sputnik Türkiye

2021-08-19T10:43+0300

2021-08-19T10:43+0300

2021-08-19T10:43+0300

ekonomi

türkiye

gaziantep

sgk

istihdam

rekabet

kayıt

vergi

sigorta

çantacı

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Sigortacılık sektörü, en büyük sorunlarından kayıt dışı çalışmanın artık son bulmasını istiyor.Dünya’dan Talip Öztürk’ün haberine göre çantacılar, Türkiye genelinde 15 bin acente ile 250 bin kişiye istihdam sağlayan ve her yıl ülke ekonomisine yüzde 3 katkı sunan, sektörün kanayan yarası haline geldi. Sorunu anlatan sektör temsilcileri, son bulması için önerilerini aktardı.'Gaziantep’te 272 kayıtlı, 400’e yakın kayıt dışı acente var'Gaziantep Sigorta Acenteleri Derneği (GASAD) Başkanı İhsan Yiğit, sektörün birçok sorunu bulunduğunu ancak en büyüğünün kayıt dışı çalışmak olduğunu söyledi. Gaziantep’te GASAD ve Gaziantep Ticaret Odası Sigorta Acenteleri Meslek Komitesi’ne bağlı Nizip hariç diğer ilçelerle beraber toplamda 272 sigorta acentesi bulunduğu bilgisini paylaşan Yiğit, buna karşılık en az 400’e yakın kayıt dışı acentenin olduğunu belirtti.'Gayri resmi poliçe satın alıyorlar'GTO meslek komitesi ile birlikte kentte 35’e yakın firmanın önünde yazan sigorta ibaresini kaldırttıklarını anlatan Yiğit, ancak sigorta yerine müşavir yazdığında herhangi bir yaptırım yapamadıklarını belirtti. Kayıt dışı çalışanların, bazı acentelerden ekran paylaşımı ya da gayri resmi bir şekilde poliçe satın alarak, sadece komisyonculuk yaptıklarını anlatan Yiğit, şöyle konuştu:'Herkes kendi alanına çalışsın'GTO Sigorta Acenteleri Meslek Komitesi Başkanı Hakan Sözmen de sektörün birden fazla sorunla mücadele içinde olduğunu aktardı. Sektörün kanayan bir diğer yarasının da banka ve plazalar olduğunu bildiren Sözmen, şunları kaydetti: 'Ticaret Odası memuruna müfettiş yetkisi verilsin'GTO Meclis Üyesi Hasan Ali Gözükara, acentelerin böyle bir duruma imkan vermelerinin meslek etik kurallarına uymadığını belirterek, mücadele noktasında ki yetersizliğe de dikkati çekti. Yaptırım yetkisi bulunan Sigorta Acenteleri İcra Komitesi’nin Türkiye genelinde bu konuyla ilgili sadece 3 müfettişinin bulunduğunu paylaşan Gözükara, bu sayının yetersiz olduğunu dile getirerek, şu ifadeleri kullandı:

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