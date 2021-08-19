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Sinovac: Delta Varyantı'na karşı aşı geliştiriyoruz
Sinovac: Delta Varyantı'na karşı aşı geliştiriyoruz
Sinovac, koronavirüs Delta Varyantı'na karşı yeni aşı geliştirmek için çalışmalara başladıklarını açıkladı. 19.08.2021, Sputnik Türkiye
2021-08-19T08:46+0300
2021-08-19T08:46+0300
koronavirüs
koronavirüs
kovid-19
koronavirüs aşısı
sinovac
delta varyantı
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Çinli bilim insanları, koronavirüsün en hızlı yayılan mutasyonu olarak bilinen Delta Varyantı'na karşı aşı çalışmalarına başladı. Pekin merkezli Sinovac Life Sciences Corp Genel Müdürü Gao Qiang, şirketin Delta Varyantı için hazırlayacağı inaktif aşıyı bu yılın sonlarında yetkililere sunmaya planladığını açıkladı.Gao, konuyla ilgili yayınlanan röportajında aşının ülke düzenlemelerine uygun bir şekilde, gerekli onaylar alındıktan sonra piyasaya sürüleceğini söyledi.
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koronavirüs, kovid-19, koronavirüs aşısı, sinovac, delta varyantı

Sinovac: Delta Varyantı'na karşı aşı geliştiriyoruz

08:46 19.08.2021
© REUTERS / Dado RuvicSinovac - koronavirüs aşısı
Sinovac - koronavirüs aşısı - Sputnik Türkiye, 1920, 19.08.2021
© REUTERS / Dado Ruvic
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Sinovac, koronavirüs Delta Varyantı'na karşı yeni aşı geliştirmek için çalışmalara başladıklarını açıkladı.
Çinli bilim insanları, koronavirüsün en hızlı yayılan mutasyonu olarak bilinen Delta Varyantı'na karşı aşı çalışmalarına başladı.
Pekin merkezli Sinovac Life Sciences Corp Genel Müdürü Gao Qiang, şirketin Delta Varyantı için hazırlayacağı inaktif aşıyı bu yılın sonlarında yetkililere sunmaya planladığını açıkladı.
Gao, konuyla ilgili yayınlanan röportajında aşının ülke düzenlemelerine uygun bir şekilde, gerekli onaylar alındıktan sonra piyasaya sürüleceğini söyledi.
Fahrettin Koca - Sputnik Türkiye, 1920, 18.08.2021
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Bakan Koca: 12 yaşından büyük ve kronik hastalığı olan çocuklarımız için aşı tanımlaması yapıldı
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