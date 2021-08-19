https://tr.sputniknews.com/20210819/sinovac-delta-varyantina-karsi-asi-gelistiriyoruz-1048149317.html

Sinovac: Delta Varyantı'na karşı aşı geliştiriyoruz

Sinovac: Delta Varyantı'na karşı aşı geliştiriyoruz

Sinovac, koronavirüs Delta Varyantı'na karşı yeni aşı geliştirmek için çalışmalara başladıklarını açıkladı. 19.08.2021, Sputnik Türkiye

2021-08-19T08:46+0300

2021-08-19T08:46+0300

2021-08-19T08:46+0300

koronavirüs

koronavirüs

kovid-19

koronavirüs aşısı

sinovac

delta varyantı

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Çinli bilim insanları, koronavirüsün en hızlı yayılan mutasyonu olarak bilinen Delta Varyantı'na karşı aşı çalışmalarına başladı. Pekin merkezli Sinovac Life Sciences Corp Genel Müdürü Gao Qiang, şirketin Delta Varyantı için hazırlayacağı inaktif aşıyı bu yılın sonlarında yetkililere sunmaya planladığını açıkladı.Gao, konuyla ilgili yayınlanan röportajında aşının ülke düzenlemelerine uygun bir şekilde, gerekli onaylar alındıktan sonra piyasaya sürüleceğini söyledi.

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koronavirüs, kovid-19, koronavirüs aşısı, sinovac, delta varyantı