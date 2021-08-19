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Son 24 saatte 19 bin 320 kişinin testi pozitif çıktı, 216 kişi hayatını kaybetti
Son 24 saatte 19 bin 320 kişinin testi pozitif çıktı, 216 kişi hayatını kaybetti
Türkiye'de son 24 saatte 19 bin 320 kişinin koronavirüs testi pozitif çıkarken, 216 kişi de hayatını kaybetti. 19.08.2021, Sputnik Türkiye
2021-08-19T21:11+0300
2021-08-19T21:55+0300
koronavirüs
koronavirüs
sağlık bakanlığı
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Günlük koronavirüs tablosunu paylaşan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Vaka sayılarının 20 binin altında kalması yeterli değil. Hızla daha düşük vaka sayılarına ulaşmak zorundayız. Maske, mesafe ve temizlik kurallarına tam uyum şart" dedi.18 yaş üstü nüfusta birinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 72.99, ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 55.50 olarak kayda geçti.Türkiye'de bugüne kadar yapılan aşı sayısı 45 milyon 304 bin 742'si birinci doz, 34 milyon 446 bin 15'i ikinci doz, 7 milyon 362 bin 337'si üçüncü doz olmak üzere 87 milyon 113 bin 94'e yükseldi. Böylece Kovid-19'la mücadele kapsamında son 24 saatte birinci, ikinci ve üçüncü doz toplam 781 bin 852 aşı uygulandı.En az bir doz aşı uygulananların oranı en yüksek 10 il sırasıyla Muğla, Çanakkale, Edirne, Kırklareli, Balıkesir, Amasya, Aydın, Tekirdağ, Eskişehir ve Yalova oldu.En az bir doz aşı yapılanların oranı en az iller ise Şanlıurfa, Mardin, Bitlis, Gümüşhane, Muş, Diyarbakır, Batman, Bingöl, Iğdır ve Bayburt olarak sıralandı.Sosyal medya hesabından günlük tabloyu paylaşan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Vaka sayılarının 20 binin altında kalması yeterli değil. Hızla daha düşük vaka sayılarına ulaşmak zorundayız. Maske, mesafe ve temizlik kurallarına tam uyum şart." ifadesini kullandı.
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koronavirüs, sağlık bakanlığı

Son 24 saatte 19 bin 320 kişinin testi pozitif çıktı, 216 kişi hayatını kaybetti

21:11 19.08.2021 (güncellendi: 21:55 19.08.2021)
© REUTERS / Shannon StapletonABD - koronavirüs - Kovid-19 - yoğun bakım
ABD - koronavirüs - Kovid-19 - yoğun bakım - Sputnik Türkiye, 1920, 19.08.2021
© REUTERS / Shannon Stapleton
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Türkiye'de son 24 saatte 19 bin 320 kişinin koronavirüs testi pozitif çıkarken, 216 kişi de hayatını kaybetti.
Günlük koronavirüs tablosunu paylaşan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Vaka sayılarının 20 binin altında kalması yeterli değil. Hızla daha düşük vaka sayılarına ulaşmak zorundayız. Maske, mesafe ve temizlik kurallarına tam uyum şart" dedi.
18 yaş üstü nüfusta birinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 72.99, ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 55.50 olarak kayda geçti.

Türkiye'de bugüne kadar yapılan aşı sayısı 45 milyon 304 bin 742'si birinci doz, 34 milyon 446 bin 15'i ikinci doz, 7 milyon 362 bin 337'si üçüncü doz olmak üzere 87 milyon 113 bin 94'e yükseldi. Böylece Kovid-19'la mücadele kapsamında son 24 saatte birinci, ikinci ve üçüncü doz toplam 781 bin 852 aşı uygulandı.

En az bir doz aşı uygulananların oranı en yüksek 10 il sırasıyla Muğla, Çanakkale, Edirne, Kırklareli, Balıkesir, Amasya, Aydın, Tekirdağ, Eskişehir ve Yalova oldu.

En az bir doz aşı yapılanların oranı en az iller ise Şanlıurfa, Mardin, Bitlis, Gümüşhane, Muş, Diyarbakır, Batman, Bingöl, Iğdır ve Bayburt olarak sıralandı.

Sosyal medya hesabından günlük tabloyu paylaşan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Vaka sayılarının 20 binin altında kalması yeterli değil. Hızla daha düşük vaka sayılarına ulaşmak zorundayız. Maske, mesafe ve temizlik kurallarına tam uyum şart." ifadesini kullandı.
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