https://tr.sputniknews.com/20210819/sosyal-medya-devlerinden-mavi-tik-uyarisi-1048157518.html

Sosyal medya devlerinden 'mavi tik' uyarısı

Sosyal medya devlerinden 'mavi tik' uyarısı

Sosyal medyada doğrulanmış hesaplarda bulunan 'mavi tik’ özelliği için birçok kişi çeşitli kurum veya kişilerden yüksek fiyatlar karşılığı mavi tik satmaya... 19.08.2021, Sputnik Türkiye

2021-08-19T13:29+0300

2021-08-19T13:29+0300

2021-08-19T13:35+0300

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Doğrulanmış hesap anlamına gelen 'mavi tik’ özelliği farklı kuruluşlar tarafından yüksek fiyatlar karşılığı sosyal medya kullanıcılarına sunuluyor.Ancak kimi firmalar bunu bir dolandırıcılık yöntemi olarak kullanıyor.Sahte hesap ile mücadele için 'doğrulanmış hesap' yöntemiSosyal medya platformları çıktığı ilk günden bu yana sahte hesaplarla mücadele etmek için pek çok yöntem deniyor. Birçok kişi ve kurumların sahte hesaplarla taklit edilmesi ve mağduriyet olması üzerine ilk olarak Twitter 2009 yılında 'doğrulanmış hesap' yöntemiyle bu sorunu çözmek istedi.Bu doğrulanmış hesaba sahip olmak isteyen ve taklit edilmekten korkan kişi veya kurumlar bazen kimlik bilgileri bazen ise hakkında çıkan haber veya makaleleri Twitter’a sunarak onay bekliyor.Hesaplarının kendilerine ait olduğunu kanıtlanmasının ardından, Twitter kullanıcı isminin yanına bir doğrulama rozeti ya da halk diliyle mavi tik ekleyerek süreci tamamlıyor.Twitter başlattı, diğer platformlar takip ettiMavi tik, sorunun çözülmesi açısından başarılı bir yöntem olarak görülürken diğer sosyal medya platformları da Twitter’ın bu yöntemini takip etti.İlk olarak Twitter, sadece ihtiyaç duyanlara değil, birçok isim ve kurumlara da doğrulama rozeti verdi ve bu da tartışmaları beraberinde getirdi. Verilen ‘yanlış’ doğrulamalar Twitter’ı politikalarını yeniden gözden geçirmeye itti ve sonunda platform, doğrulama rozetini vermeyi durdurduğunu açıkladı. Ancak bu yıl Twitter, 4 yıl bir aradan sonra yine politikalarında değişikliğe gittiğini, gerekli dikkat ve önlemlerle ‘doğrulanmış hesap’ özelliğini tekrar aktif ettiğini duyurdu.Sosyal medya platformları ile özel anlaşması olduğunu iddia eden birçok kişi veya kurum, kullanıcılara ücret karşılığı mavi tik vereceğini iddia ederek ciddi miktarda paralar kazanmaya başladı.'Rozet almanın tek yolu uygulama içi başvuru'Geçerli rozetin naısl alınacağı konusunda Bloomberg HT'den Barbaros Gördü'ye konuşan Facebook yetkilileri, “Facebook ve Instagram hesapları için doğrulanmış bir rozet almanın tek yolu uygulama içinden başvurmaktır” diyerek kullanıcıların farklı kurum ve kişilere itibar etmemesi gerektiğini vurguladı.Twitter da, yaptığı özel açıklamada “Para veya özel finansal bilgiler elde etmek için Twitter'da dolandırıcılık taktikleri uygulamak kurallarımıza aykırıdır. Kurallarımızın ihlal edildiğini tespit ettiğimizde, yaptırım önlemleri alırız. Kötü aktörlerin sürekli olarak gelişen yöntemlerine uyum sağlıyoruz ve sektör geliştikçe politikalarımızı yinelemeye ve geliştirmeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

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sosyal medya, facebook, instagram, sosyal medya fenomeni, sosyal medya akımı, twitter