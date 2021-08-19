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Şoygu, Tank Biatlon pistini T-80 tankını kullanarak test etti
Şoygu, Tank Biatlon pistini T-80 tankını kullanarak test etti
Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, Uluslararası Ordu Oyunları-2021 öncesinde, etkinliğin en görkemli yarışması olacak Tank Biatlon’un pistini test etti. 19.08.2021, Sputnik Türkiye
2021-08-19T15:13+0300
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dünya
rusya
sergey şoygu
tank
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Şoygu, Uluslararası Ordu Oyunları-2021 öncesinde Tank Biatlon pistini test etti. Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre test sırasında Şoygu bizzat T-80BVM tankını kullandı.Deneme sonrasında Şoygu Alabino poligonundaki altyapının ne derece hazır olduğuna ilişkin değerlendirmede bulundu ve Rus mürettebata başarılar diledi.Uluslararası Ordu Oyunları-2021 kapsamındaki Tank Biatlon yarışması 22 Ağustos-4 Eylül tarihlerinde gerçekleştirilecek ve yarışmada 20 ülkeden ekipler yer alacak.
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rusya, sergey şoygu, tank

Şoygu, Tank Biatlon pistini T-80 tankını kullanarak test etti

15:13 19.08.2021
© SputnikSergey Şoygu
Sergey Şoygu - Sputnik Türkiye, 1920, 19.08.2021
© Sputnik
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Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, Uluslararası Ordu Oyunları-2021 öncesinde, etkinliğin en görkemli yarışması olacak Tank Biatlon’un pistini test etti.
Şoygu, Uluslararası Ordu Oyunları-2021 öncesinde Tank Biatlon pistini test etti. Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre test sırasında Şoygu bizzat T-80BVM tankını kullandı.
Deneme sonrasında Şoygu Alabino poligonundaki altyapının ne derece hazır olduğuna ilişkin değerlendirmede bulundu ve Rus mürettebata başarılar diledi.
Uluslararası Ordu Oyunları-2021 kapsamındaki Tank Biatlon yarışması 22 Ağustos-4 Eylül tarihlerinde gerçekleştirilecek ve yarışmada 20 ülkeden ekipler yer alacak.
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