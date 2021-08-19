https://tr.sputniknews.com/20210819/sputnik-light-ve-astrazeneca-asi-kombinasyonu-cok-guclu-bagisiklik-tepkisi-olusturdu-1048167980.html

‘Sputnik Light ve AstraZeneca aşı kombinasyonu çok güçlü bağışıklık tepkisi oluşturdu’

‘Sputnik Light ve AstraZeneca aşı kombinasyonu çok güçlü bağışıklık tepkisi oluşturdu’

Arjantin Sağlık Bakanı Carla Vissotti, Rus Sputnik Light aşısının AstraZeneca aşısı ile kombinasyonunun ön sonuçlarının koronavirüse karşı güçlü bir bağışıklık... 19.08.2021, Sputnik Türkiye

2021-08-19T19:07+0300

2021-08-19T19:07+0300

2021-08-19T19:08+0300

koronavirüs

rusya

aşı

astrazenaca

sputnik light

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Arjantin Sağlık Bakanı Carla Vissotti, Rusya Doğrudan Yatırım Fonu (RDIF) ile Arjantin’de yürütülen Sputnik V’nin tek bileşenli versiyonu olan Sputnik Light aşısının AstraZeneca aşısı ile kombinasyonunun ön sonuçlarının koronavirüse karşı güçlü bir bağışıklık tepkisi oluşturduğunu gösterdiğini belirtti.Sputnik V’nin Twitter hesabından konuya ilişkin yapılan paylaşımda Vissotti’nin “Sputnik V’nin tek bileşenli versiyonu olan Sputnik Light aşısının AstraZeneca aşısı ile kombinasyonu Arjantin'deki ortak araştırma katılımcıları arasında güçlü bir bağışıklık tepkisi oluşturdu” ifadelerine yer verildi.Sputnik V ve Moderna kombinasyonu yüksek bağışıklık tepkisi oluşturduÖte yandan, Arjantin’in Buenos Aires Eyaleti Sağlık Bakan Yardımcısı Daniel Ferrante, Sputnik V aşısının ilk bileşeninin Moderna aşısıyla kombinasyonunun yüksek bağışıklık tepkisi oluşturduğunu ifade etti.Ferrante, Arjantin’de 600 gönüllünün Sputnik V’nin AstraZeneca, Moderna ve Sinopharm aşılarının kombinasyonlarıyla aşılanmasının ardından elde edilen verilere göre, Sputnik V’nin Moderna ile kombinasyonunun çok yüksek bir bağışıklık tepkisi oluşturduğunun belirlendiğini kaydetti.Ferrante, ayrıca, Sputnik V’nin Sinopharm aşısıyla kombinasyonuna ilişkin çalışmaların henüz tamamlanmadığını belirtti.Daha önce RDIF, Rus koronavirüs aşısı Sputnik V’nin tek bileşenli versiyonu olan Sputnik Light aşısının AstraZeneca, Sinopharm ve Moderna aşılarıyla kombinasyonun, Arjantin’in Buenos Aires eyaletinde yapılan araştırmada yüksek güvenlik performansı sergilediğini belirtmişti.

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