Suriye krizinin başından bu yana İsrail'in Suriye topraklarını hedef alan saldırılarına bir yenisi daha eklendi.Suriye devlet ajansı SANA, akşam saatlerinde bakent Şam semalarında patlama seslerinin duyulduğunu bildirdi.Ardından devlet televizyonu, hava savunma sistemlerinin İsrail savaş uçakları tarafından düzenlenen saldırılara karşılık verdiğini duyurdu.Saldırılardan görüntüler paylaşıldı.Tel Aviv ya da Şam'dan konuya ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.Olayda ölen ya da yaralananların olup olmadığına dair henüz bir bilgi paylaşılmadı.
suriye
israil
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
suriye, israil
Suriye devlet televizyonu: Hava savunma sistemleri, Şam'da İsrail saldırılarına karşılık veriyor