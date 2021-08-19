https://tr.sputniknews.com/20210819/suriye-devlet-televizyonu-hava-savunma-sistemleri-samda-israil-saldirilarina-karsilik-veriyor-1048173956.html

Suriye devlet televizyonu: Hava savunma sistemleri, Şam'da İsrail saldırılarına karşılık veriyor

Suriye devlet televizyonu: Hava savunma sistemleri, Şam'da İsrail saldırılarına karşılık veriyor

Suriye devlet televizyonu, hava savunma sistemlerinin başkent Şam üzerinde İsrail'in hava saldırılarına karşılık verdiğini bildirdi. 19.08.2021, Sputnik Türkiye

2021-08-19T23:25+0300

2021-08-19T23:25+0300

2021-08-19T23:32+0300

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Suriye krizinin başından bu yana İsrail'in Suriye topraklarını hedef alan saldırılarına bir yenisi daha eklendi.Suriye devlet ajansı SANA, akşam saatlerinde bakent Şam semalarında patlama seslerinin duyulduğunu bildirdi.Ardından devlet televizyonu, hava savunma sistemlerinin İsrail savaş uçakları tarafından düzenlenen saldırılara karşılık verdiğini duyurdu.Saldırılardan görüntüler paylaşıldı.Tel Aviv ya da Şam'dan konuya ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.Olayda ölen ya da yaralananların olup olmadığına dair henüz bir bilgi paylaşılmadı.

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suriye, israil