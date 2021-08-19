Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
Rusya Dışişleri: Afganistan’da yaşananların sorumluluğu, ülkesini terk eden Gani’ye aittir
Dünyanın en etkili savaş uçağı olarak kabul edilen Rus yapımı Su-34 - Sputnik Türkiye
SAVUNMA
Savunma sanayii, askeri teknoloji yatırımları ve güvenlik politikalarına dair her şey.
https://tr.sputniknews.com/20210819/taktik-iha-kargu-2nin-otonom-ozelligi-tehlike-yaratiyor-mu-1048159844.html
Taktik İHA Kargu-2’nin otonom özelliği ‘tehlike’ yaratıyor mu?
Taktik İHA Kargu-2’nin otonom özelliği ‘tehlike’ yaratıyor mu?
Kargu-2 adlı insansız hava aracının (İHA), Birleşmiş Milletler (BM) raporunun ardından ‘Katil robotların çağı çoktan başlamış olabilir’ şeklinde haberlere konu... 19.08.2021, Sputnik Türkiye
2021-08-19T14:38+0300
2021-08-19T14:38+0300
savunma
türkiye
iha
drone
batı
birleşmiş milletler (bm)
axios
ihracat
kargu-2
özgür güleryüz
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/08/13/1048159651_0:40:751:462_1920x0_80_0_0_670085bb043565db9380cb50b01ffb06.jpg
Sputnik’in medya partneri olduğu 15. Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı IDEF’21 devam ediyor. Burada Sputnik’in sorularını yanıtlayan STM Genel Müdürü Özgür Güleryüz, ürünleri hakkında merak edilen soruları cevaplandırdı.BM raporunda Kargu-2 vurgusuBirleşmiş Milletler kararıyla kurulan Libya Uzmanları Paneli, Libya'daki gelişmelere dair 8 Mart'ta Güvenlik Konseyi Başkanlığı'na 548 sayfalık bir rapor sundu. Uzmanlar raporda 27 Mart 2020'de Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti’nin ‘Barış Fırtınası Operasyonu'nu başlatmasının ardından geri çekilmek zorunda kalan Hafter güçlerine Kargu-2 ile saldırılar düzenlendiğini öne sürdü. Raporda, şu ifadelere yer verildi:BM raporunda yer verilen bu gelişme dünya medyasının yoğun ilgisiyle karşılaştı. AXIOS, ‘Katil robotların çağı çoktan başlamış olabilir’ başlığıyla duyurdu. New Scientist dergisi, "Drone'lar ilk kez insanlara tamamen otonom olarak saldırmış olabilir" ifadesine yer verdi.‘Biz tam aksini iddia ediyoruz’Sputnik’e bu haberleri değerlendiren STM Genel Müdürü Güleryüz, “Kullanıcı kararı olmadan bu ürünlerin saldırı yapması mümkün değil. Mutlaka karar veren bir kişi var ve bu ürünler o kişinin doğru karar vermesini sağlıyor” dedi. Güleryüz, şunları ekledi:‘TSK’nın bu konuda ne kadar hassas olduğunu bütün dünya kamuoyu biliyor’Peki, bu haberlerin yapılmasının arka planında ne var? Güleryüz’ün bu konu hakkında açıklamaları ise şöyle oldu:‘IDEF’te ihracat potansiyeli olan ürünlerimizi ön plana çıkardık’Güleryüz, IDEF’21 katılımları hakkında ise şunları söyledi:
batı
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Turan Salcı
https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e4/0a/06/1042978868_21:0:2068:2047_100x100_80_0_0_9c9a483de5493e703f0c44c53a68393e.jpg
Turan Salcı
https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e4/0a/06/1042978868_21:0:2068:2047_100x100_80_0_0_9c9a483de5493e703f0c44c53a68393e.jpg
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/08/13/1048159651_41:0:708:500_1920x0_80_0_0_52a697de3c1105e75014151632115f71.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
türkiye, iha, drone, batı, birleşmiş milletler (bm), axios, ihracat, kargu-2, özgür güleryüz, stm

Taktik İHA Kargu-2’nin otonom özelliği ‘tehlike’ yaratıyor mu?

14:38 19.08.2021
© Fotoğraf : STMSTM'nin geliştirdiği Kargu-2 insansız hava aracı
STM'nin geliştirdiği Kargu-2 insansız hava aracı - Sputnik Türkiye, 1920, 19.08.2021
© Fotoğraf : STM
Abone ol
Turan Salcı - Sputnik Türkiye
Turan Salcı
Tüm yazılarYazara mesaj gönder
Burcu Okutan - Sputnik Türkiye
Burcu Okutan
Tüm yazılarYazara mesaj gönder
Kargu-2 adlı insansız hava aracının (İHA), Birleşmiş Milletler (BM) raporunun ardından ‘Katil robotların çağı çoktan başlamış olabilir’ şeklinde haberlere konu olmasını Sputnik’e değerlendiren STM Genel Müdürü Özgür Güleryüz, “Kullanıcı kararı olmadan bu ürünlerin saldırı yapması mümkün değil” dedi.
Sputnik’in medya partneri olduğu 15. Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı IDEF’21 devam ediyor. Burada Sputnik’in sorularını yanıtlayan STM Genel Müdürü Özgür Güleryüz, ürünleri hakkında merak edilen soruları cevaplandırdı.

BM raporunda Kargu-2 vurgusu

Birleşmiş Milletler kararıyla kurulan Libya Uzmanları Paneli, Libya'daki gelişmelere dair 8 Mart'ta Güvenlik Konseyi Başkanlığı'na 548 sayfalık bir rapor sundu. Uzmanlar raporda 27 Mart 2020'de Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti’nin ‘Barış Fırtınası Operasyonu'nu başlatmasının ardından geri çekilmek zorunda kalan Hafter güçlerine Kargu-2 ile saldırılar düzenlendiğini öne sürdü. Raporda, şu ifadelere yer verildi:
"Öldürücü otonom silah sistemleri, operatör ile veri bağlantısına ihtiyaç duymadan saldırı düzenleyecek şekilde programlanmıştı: Bu gerçek bir 'ateşle, unut ve bul' özelliğiydi.”
BM raporunda yer verilen bu gelişme dünya medyasının yoğun ilgisiyle karşılaştı. AXIOS, ‘Katil robotların çağı çoktan başlamış olabilir’ başlığıyla duyurdu. New Scientist dergisi, "Drone'lar ilk kez insanlara tamamen otonom olarak saldırmış olabilir" ifadesine yer verdi.
© Sputnik / Burcu OkutanSTM Genel Müdürü Özgür Güleryüz Sputnik'e konuştu.
STM Genel Müdürü Özgür Güleryüz Sputnik'e konuştu. - Sputnik Türkiye, 1920, 19.08.2021
STM Genel Müdürü Özgür Güleryüz Sputnik'e konuştu.
© Sputnik / Burcu Okutan

‘Biz tam aksini iddia ediyoruz’

Sputnik’e bu haberleri değerlendiren STM Genel Müdürü Güleryüz, “Kullanıcı kararı olmadan bu ürünlerin saldırı yapması mümkün değil. Mutlaka karar veren bir kişi var ve bu ürünler o kişinin doğru karar vermesini sağlıyor” dedi. Güleryüz, şunları ekledi:
“Bizim ürünlerimizde otonom özellikler daha çok navigasyona yönelik. Belirlenen noktalara İHA’larımız otonom olarak hareket ediyor. Aslında tehlike değil, tam tersine bir durum var. Belirli bir mesafade aşağıda dost mu, düşman mı, nasıl bir birlik var konularını değerlendirebilmeniz için çok daha fazla kolaylık, gerçekten görüp doğru hedefe doğru saldırıyı gerçekleştirmeyi sağlayan sistemler. Örnek veriyorum, bir yerde düşman hedef var. Nasıl saldırırsınız ona? Ya havan topu gibi mühimmat atarsınız ya da Kargu gibi bir alternatifiniz var. Belirli bir metrede yukarıdasınız, elinizde bir görüntü var, kamera var, yakınlaştırma yapabiliyorsunuz. Gerçekten dost mu düşman mı olduğunu seçebiliyorsunuz. Bunun gerçekten düşman olduğuna karar verince doğru hedefe sizin saldırmanızı sağlıyor. Aslında BM raporundaki açıklamalar bir şekilde farklı yansıtıldı. Biz tam aksini iddia ediyoruz.”

‘TSK’nın bu konuda ne kadar hassas olduğunu bütün dünya kamuoyu biliyor’

Peki, bu haberlerin yapılmasının arka planında ne var? Güleryüz’ün bu konu hakkında açıklamaları ise şöyle oldu:
“Kişisel görüşüme göre bu algının sebebi bizlerin yüksek teknolojili ürünler yapabiliyor olması. Bunun muadili olan ve yıllardır kullanılan ürünler var ancak bugüne kadar böyle haberler olmamıştı. Fakat STM’nin geliştirdiği bu teknolojilerle özellikle yurt dışında ciddi bir pazar oluştuğu için belki de biraz STM’nin Türk savunma sanayisinin önünü kesmek için yanlış algıya yönlendirilerek kullandırılabiliyor diye düşünüyorum. Biz bu ürünleri Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) için geliştiriyoruz ve TSK’nın bu konuda ne kadar hassas olduğunu bütün dünya kamuoyu biliyor.”

‘IDEF’te ihracat potansiyeli olan ürünlerimizi ön plana çıkardık’

Güleryüz, IDEF’21 katılımları hakkında ise şunları söyledi:
“İhracat potansiyeli olan ürünlerimizi ön plana çıkarmaya çalıştık. MİLGEM’de çok önemli rollerimiz var. İlk 4 gemiyi Deniz Kuvvetlerimizle beraber STM’nin katkılarıyla beraber gerçekleştirildi. 5. gemi TCG İstanbul fırkateyni de STM ana yükleniciliğinde üretiliyor. Pakistan’la denizaltı modernizasyonu faaliyetlerimiz devam ediyor. Ukrayna ile bir sözleşmemiz oldu. Teknoloji transferi ve gemi yapımını da içeren faaliyetlerimiz var. Onun dışında taktik İHA ürünlerimize ihracat konusunda çok fazla ilgi var. Çok ciddi bir potansiyel olduğunu düşünüyoruz.”
520000
Yorum yaz
COVID-19
Haberler
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
Analiz
RADYO
MULTİMEDYA
© 2021 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
АҧсныАҧсышәалаAbhazcaԱրմենիաՀայերենErmeniceAzərbaycanАzərbaycancaAzericeХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüce
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca俄罗斯卫星通讯社中文（简体）Çince (sadeleştirilmiş)俄罗斯卫星通讯社中文（繁体）Çince (geleneksel)
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce
SON HABERLERSon Dakika
15:47İBB Başkanı İmamoğlu: İBB'nin ilk öğrenci yurtları hizmet vermeye başlıyor
15:46Prof. Dr. Aktar: Bütün Afganistanlılar otomatik mültecidir
15:46Datça açıklarında 4.6 büyüklüğünde deprem
15:28Eski eşini atletle boğarak öldürdü, polisi aradı: 'Gelin beni alın'
15:23AK Partili Turan: Kılıçdaroğlu, 'sınır namustur' sözünü çirkin siyasetine alet ediyor
15:18Rusya'da 21 bin 58 yeni koronavirüs vakası
15:17Ünlü ressam Monet'nin 1.4 milyon dolarlık tablosuna soygun girişimi
15:13Şoygu, Tank Biatlon pistini T-80 tankını kullanarak test etti
15:04Çikolata Müzesi'nde hamam ve cami gibi tarihi yerler çikolatadan: 5.5 ton çikolata harcandı
14:56SGK Başkanı: İşten çıkarma yasağının bitmesinden sonra sigortalı çalışan sayısında 200 bin artış var
14:55Prof. Dr. Müftüoğlu'ndan '4. doz BioNTech' yorumu
14:39Özel okullar yüz yüze telafi eğitimine başlıyor
14:38Taktik İHA Kargu-2’nin otonom özelliği ‘tehlike’ yaratıyor mu?
14:37Denizli'de sulama kanalında sörf
14:32'Sputnik V aşısı üreme sağlığı üzerinde olumsuz bir etki yaratmıyor'
14:27İmamoğlu: Konserlerde boş kalan koltuklar artık gençlerin
14:1528 Şubat davasında 14 kişi hakkında yakalama kararı
14:06AB, Türkiye'nin Kovid-19 aşı sertifikasını tanıma kararı aldı
14:02Diyarbakır Tabip Odası: Bir hastanede 24 saatte 23 kişi hayatını kaybetti
13:55İstanbul'da okul servisçilerine aşı şartı