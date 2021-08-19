Taktik İHA Kargu-2’nin otonom özelliği ‘tehlike’ yaratıyor mu?

“Bizim ürünlerimizde otonom özellikler daha çok navigasyona yönelik. Belirlenen noktalara İHA’larımız otonom olarak hareket ediyor. Aslında tehlike değil, tam tersine bir durum var. Belirli bir mesafade aşağıda dost mu, düşman mı, nasıl bir birlik var konularını değerlendirebilmeniz için çok daha fazla kolaylık, gerçekten görüp doğru hedefe doğru saldırıyı gerçekleştirmeyi sağlayan sistemler. Örnek veriyorum, bir yerde düşman hedef var. Nasıl saldırırsınız ona? Ya havan topu gibi mühimmat atarsınız ya da Kargu gibi bir alternatifiniz var. Belirli bir metrede yukarıdasınız, elinizde bir görüntü var, kamera var, yakınlaştırma yapabiliyorsunuz. Gerçekten dost mu düşman mı olduğunu seçebiliyorsunuz. Bunun gerçekten düşman olduğuna karar verince doğru hedefe sizin saldırmanızı sağlıyor. Aslında BM raporundaki açıklamalar bir şekilde farklı yansıtıldı. Biz tam aksini iddia ediyoruz.”