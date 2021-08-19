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TEM bağlantı yolunda kaza: 7 araç birbirine girdi
TEM bağlantı yolunda kaza: 7 araç birbirine girdi
Kartal TEM bağlantı yolunda 7 aracın birbirine girdiği zincirleme kaza meydana geldi. 19.08.2021, Sputnik Türkiye
2021-08-19T07:57+0300
2021-08-19T07:56+0300
türkiye
tem otoyolu
kartal
kaza
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İstanbul Kartal'da bulunan TEM bağlantı yolunda 7 aracın birbirine girdiği zincirleme kaza meydana geldi. Kazada yaralıların olduğu ve olay yerine sağlık ekiplerinin sevk edildiği öğrenildi.
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tem otoyolu, kartal, kaza

TEM bağlantı yolunda kaza: 7 araç birbirine girdi

07:57 19.08.2021
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Kartal TEM bağlantı yolunda 7 aracın birbirine girdiği zincirleme kaza meydana geldi.
İstanbul Kartal'da bulunan TEM bağlantı yolunda 7 aracın birbirine girdiği zincirleme kaza meydana geldi.
Kazada yaralıların olduğu ve olay yerine sağlık ekiplerinin sevk edildiği öğrenildi.
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