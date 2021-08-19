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Tokat'ta 23 yerinden bıçaklayan eşe tahliye: 'Cezaevinde olması için benim ölmem mi gerekiyor?'
Tokat'ta 23 yerinden bıçaklayan eşe tahliye: 'Cezaevinde olması için benim ölmem mi gerekiyor?'
Tokat'ta boşanma aşamasında olduğu eşini barışmaya gittiği baba evinde 23 yerinden bıçaklayan kişi, mahkemece 'Tasarlayarak adam öldürmeye teşebbüs'... 19.08.2021, Sputnik Türkiye
2021-08-19T13:10+0300
2021-08-19T13:16+0300
kadın
tahliye
mahkeme
bıçaklama
özlem ağ
samet ağ
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Tokat'ta 23 yerinden bıçaklayan eşinin 3 ay tutuklu kaldıktan sonra serbest bırakılmasına Özlem Ağ tepki gösterdi. Ağ, ''Cezaevinde olması için benim ölmem mi gerekiyor" dedi.Kentteki bir hastanede temizlik işçisi olarak çalışan eşi Samet Ağ ile geçimsizlik yaşayan Özlem Ağ, ocak ayında evi terk ederek babası Mehmet Demirel'in yanına gidip, boşanma davası açtı.1 Nisan'da Samet Ağ, eşi ile konuşmak ve eve dönmeye ikna etmek için Mülk köyüne gitti. Burada ikili arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Samet Ağ eşi Özlem ile kayınpederi Mehmet Demirel'i bıçakla yaraladı.23 yerinden bıçaklanan Özlem Ağ ile bacağından yaralanan Mehmet Demirel, Tokat Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Olay sonrası Samet Ağ çıkarıldığı mahkemece 'Tasarlayarak adam öldürmeye teşebbüs' suçundan tutuklandı.3 ay tutuklu kalan Samet Ağ'ın avukatı müvekkilinin adli kontrol şartı ile serbest bırakılması için başvurdu. Cumhuriyet Başsavcılığı da mahkemeden delillerin toplanmış olması ve tutuklu kaldığı süreyi dikkate alarak mahkemeden tahliye talep etti. Samet Ağ, 1. Sulh Ceza Mahkemesi'nin kararıyla 16 Temmuz'da CMK'nın 109/3-b maddesi kapsamında yurt dışına çıkmama, adli kontrol tedbirleri uygulanması, her hafta cuma günü saat 08.00- 20.00 saatleri arasında adresinin bulunduğu en yakın kolluk karakoluna imza atması" koşuluyla serbest bırakıldı. Özlem Ağ'ın avukatı aracılığı ile mahkemeye yaptığı itiraza rağmen tahliye kararı geri çekilmedi.9 gün yoğun bakımda tedavi gören, 22 gün sonra hastaneden taburcu olan bir çocuk annesi Özlem Ağ, "Beni geri götürmeye geldiğini söyledi. Ben de kabul etmedim. Sonra evde 3-4 saat oturdu. Babam eve gelince onunla tartışmaya başladılar. Tartışma sırasında annemi iterek yere düşürdü. Babam da evden kovdu. Ama gitmedi. Jandarmayı aramak için mutfağa telefonumu almaya gittim. Arkamdan geldi. 'Ne yapıyorsun Özlem' dedikten sonra beni seri şekilde bıçaklamaya başladı. 23 yerimden bıçaklanmışım'' diyerek olay gününü anlattı.'Benim çocuğumun da diğer çocuklar gibi annesiz mi kalması gerekiyor'Ağ, günlerce hastanede kaldığını da söyleyerek tahliye kararına şöyle tepki gösterdi:Baba Mehmet Demirel ise olaydan sonra zor günler geçirdiklerini, adaletin yerini bulmasını beklerken, şüphelinin 3 ay sonra serbest bırakılmasının şokunu yaşadıklarını belirtti.Özlem- Samet Ağ çiftinin boşanma davasının ise henüz sonuçlanmadığı belirtildi.
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kadın, tahliye, mahkeme, bıçaklama, özlem ağ, samet ağ

Tokat'ta 23 yerinden bıçaklayan eşe tahliye: 'Cezaevinde olması için benim ölmem mi gerekiyor?'

13:10 19.08.2021 (güncellendi: 13:16 19.08.2021)
© DHASamet Ağ ile Özlem Ağ
Samet Ağ ile Özlem Ağ - Sputnik Türkiye, 1920, 19.08.2021
© DHA
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Tokat'ta boşanma aşamasında olduğu eşini barışmaya gittiği baba evinde 23 yerinden bıçaklayan kişi, mahkemece 'Tasarlayarak adam öldürmeye teşebbüs' suçlamasıyla tutuklandıktan 3 ay sonra adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Karara tepki gösteren kadın, "Cezaevinde olması için benim ölmem mi gerekiyor" diye konuştu.
Tokat'ta 23 yerinden bıçaklayan eşinin 3 ay tutuklu kaldıktan sonra serbest bırakılmasına Özlem Ağ tepki gösterdi. Ağ, ''Cezaevinde olması için benim ölmem mi gerekiyor" dedi.
Kentteki bir hastanede temizlik işçisi olarak çalışan eşi Samet Ağ ile geçimsizlik yaşayan Özlem Ağ, ocak ayında evi terk ederek babası Mehmet Demirel'in yanına gidip, boşanma davası açtı.
1 Nisan'da Samet Ağ, eşi ile konuşmak ve eve dönmeye ikna etmek için Mülk köyüne gitti. Burada ikili arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Samet Ağ eşi Özlem ile kayınpederi Mehmet Demirel'i bıçakla yaraladı.
23 yerinden bıçaklanan Özlem Ağ ile bacağından yaralanan Mehmet Demirel, Tokat Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Olay sonrası Samet Ağ çıkarıldığı mahkemece 'Tasarlayarak adam öldürmeye teşebbüs' suçundan tutuklandı.
3 ay tutuklu kalan Samet Ağ'ın avukatı müvekkilinin adli kontrol şartı ile serbest bırakılması için başvurdu. Cumhuriyet Başsavcılığı da mahkemeden delillerin toplanmış olması ve tutuklu kaldığı süreyi dikkate alarak mahkemeden tahliye talep etti. Samet Ağ, 1. Sulh Ceza Mahkemesi'nin kararıyla 16 Temmuz'da CMK'nın 109/3-b maddesi kapsamında yurt dışına çıkmama, adli kontrol tedbirleri uygulanması, her hafta cuma günü saat 08.00- 20.00 saatleri arasında adresinin bulunduğu en yakın kolluk karakoluna imza atması" koşuluyla serbest bırakıldı. Özlem Ağ'ın avukatı aracılığı ile mahkemeye yaptığı itiraza rağmen tahliye kararı geri çekilmedi.
9 gün yoğun bakımda tedavi gören, 22 gün sonra hastaneden taburcu olan bir çocuk annesi Özlem Ağ, "Beni geri götürmeye geldiğini söyledi. Ben de kabul etmedim. Sonra evde 3-4 saat oturdu. Babam eve gelince onunla tartışmaya başladılar. Tartışma sırasında annemi iterek yere düşürdü. Babam da evden kovdu. Ama gitmedi. Jandarmayı aramak için mutfağa telefonumu almaya gittim. Arkamdan geldi. 'Ne yapıyorsun Özlem' dedikten sonra beni seri şekilde bıçaklamaya başladı. 23 yerimden bıçaklanmışım'' diyerek olay gününü anlattı.

'Benim çocuğumun da diğer çocuklar gibi annesiz mi kalması gerekiyor'

Ağ, günlerce hastanede kaldığını da söyleyerek tahliye kararına şöyle tepki gösterdi:

''Şu anda ayda bir kontrollerim devam ediyor. Tahliye olduğunu öğrendikten sonra şimdi kontrole gitmeye korkuyorum. Serbest bırakıldığı için öldürülmekten korkuyorum. Beni öldürmeye çalıştı ama serbest kaldı. Cezaevinde olması için benim ölmem mi gerekiyor? Benim henüz 2 yaşında bir çocuğum var. Benim çocuğumun da diğer çocuklar gibi annesiz mi kalması gerekiyor adalet denilen şeyin yerini bulması için?"

Baba Mehmet Demirel ise olaydan sonra zor günler geçirdiklerini, adaletin yerini bulmasını beklerken, şüphelinin 3 ay sonra serbest bırakılmasının şokunu yaşadıklarını belirtti.
Özlem- Samet Ağ çiftinin boşanma davasının ise henüz sonuçlanmadığı belirtildi.
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