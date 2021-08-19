https://tr.sputniknews.com/20210819/turkiye-ile-etiyopya-arasindaki-madencilik-ve-hidrokarbon-alanlarinda-isbirligi-anlasmasina-onay-1048151629.html

Türkiye ile Etiyopya arasındaki Madencilik ve Hidrokarbon Alanlarında İşbirliği Anlaşması'na onay

Türkiye ile Etiyopya arasındaki Madencilik ve Hidrokarbon Alanlarında İşbirliği Anlaşması'na onay

Türkiye ile Etiyopya arasında imzalanan Madencilik ve Hidrokarbon Alanlarında İşbirliği Anlaşması onaylandı. 19.08.2021, Sputnik Türkiye

2021-08-19T10:28+0300

2021-08-19T10:28+0300

2021-08-19T10:28+0300

etiyopya

addis ababa

işbirliği

anlaşma

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Türkiye ile Etiyopya Federal Demokratik Cumhuriyeti arasında imzalanan "Madencilik ve Hidrokarbon Alanlarında İşbirliği Anlaşması"nın onaylanmasına ilişkin karar, Resmi Gazete'de yer aldı.Buna göre, 28 Aralık 2016'da Addis Ababa'da imzalanan anlaşmayla ülkeler arasında madencilik ve hidrokarbon alanlarındaki işbirliğinin geliştirilmesi teşvik edilecek.Mineral, petrol ve gaz arama ve işletilmesinin geliştirilmesi ve teşvikinde, petrol türevlerinin depolanması, pazarlaması, taşınması ve dağıtımında, petrol altyapılarının inşası ve bakımında, gaz altyapılarının inşası ve bakımı ile gaz teknolojilerinin uygulanması konularında işbirliği geliştirilecek.Ülkelerin uygun görmesi durumunda söz konusu alanlarda detaylı çalışma yürütülmesi amacıyla Madencilik ve Hidrokarbon Çalışma Grubu da kurulabilecek.

etiyopya

addis ababa

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etiyopya, addis ababa, işbirliği, anlaşma