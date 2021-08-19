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https://tr.sputniknews.com/20210819/uefa-avrupa-futbolunda-2020-21-sezonunun-en-iyileri-icin-aday-listeleri-belirledi-1048167790.html
UEFA, Avrupa futbolunda 2020-21 sezonunun en iyileri için aday listeleri belirledi
UEFA, Avrupa futbolunda 2020-21 sezonunun en iyileri için aday listeleri belirledi
UEFA, İstanbul'da gerçekleştirilecek törenle sahiplerini bulacak Avrupa'da yılın futbolcusu ve teknik direktörü ödülleri için aday listeleri açıkladı. 19.08.2021, Sputnik Türkiye
2021-08-19T18:55+0300
2021-08-19T18:55+0300
2021-08-19T18:55+0300
dünya
uefa
uefa şampiyonlar ligi
roberto mancini
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UEFA'nın internet sitesinde yer alan açıklamaya göre 2020-21 sezonu için verilecek ödüllerin aday sayıları, yapılan oylama sonunda 10 kişiden 3'e düşürüldü.Manchester City'den Kevin De Bruyne, Chelsea'den Jorginho ve N'Golo Kante, UEFA Yılın Erkek Futbolcusu Ödülü'nün adayları arasında yer aldı.UEFA Yılın Kadın Futbolcusu Ödülü'nün adayları, Barcelona'dan Jennifer Hermoso, Lieke Martens ve Alexia Putellas oldu.Erkek futbolunda Josep Guardiola, Roberto Mancini ve Thomas Tuchel, kadın futbolunda ise Lluis Cortes, Peter Gerhardsson ve Emma Hayes, yılın teknik direktörü adayları arasında gösterildi.Ödüllerin kazananları, 26 Ağustos'ta İstanbul'da gerçekleştirilecek UEFA Şampiyonlar Ligi grup kura çekimi sırasında açıklanacak.
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uefa, uefa şampiyonlar ligi, roberto mancini
UEFA, Avrupa futbolunda 2020-21 sezonunun en iyileri için aday listeleri belirledi
UEFA, İstanbul'da gerçekleştirilecek törenle sahiplerini bulacak Avrupa'da yılın futbolcusu ve teknik direktörü ödülleri için aday listeleri açıkladı.
UEFA'nın internet sitesinde yer alan açıklamaya göre 2020-21 sezonu için verilecek ödüllerin aday sayıları, yapılan oylama sonunda 10 kişiden 3'e düşürüldü.
Manchester City'den
Kevin De Bruyne, Chelsea'den Jorginho ve N'Golo Kante, UEFA Yılın Erkek Futbolcusu Ödülü'nün adayları arasında yer aldı.
UEFA Yılın Kadın Futbolcusu Ödülü'nün adayları, Barcelona'dan
Jennifer Hermoso, Lieke Martens ve Alexia Putellas oldu.
Erkek futbolunda
Josep Guardiola, Roberto Mancini ve Thomas Tuchel, kadın futbolunda ise Lluis Cortes, Peter Gerhardsson ve Emma Hayes, yılın teknik direktörü adayları arasında gösterildi.
Ödüllerin kazananları,
26 Ağustos'ta İstanbul'da gerçekleştirilecek UEFA Şampiyonlar Ligi grup kura çekimi sırasında açıklanacak.