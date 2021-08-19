Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
Sağlık Bakanı Koca: Zorunlu PCR testleri ücretsiz olacak
Dünya haritası - Sputnik Türkiye
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://tr.sputniknews.com/20210819/uefa-avrupa-futbolunda-2020-21-sezonunun-en-iyileri-icin-aday-listeleri-belirledi-1048167790.html
UEFA, Avrupa futbolunda 2020-21 sezonunun en iyileri için aday listeleri belirledi
UEFA, Avrupa futbolunda 2020-21 sezonunun en iyileri için aday listeleri belirledi
UEFA, İstanbul'da gerçekleştirilecek törenle sahiplerini bulacak Avrupa'da yılın futbolcusu ve teknik direktörü ödülleri için aday listeleri açıkladı. 19.08.2021, Sputnik Türkiye
2021-08-19T18:55+0300
2021-08-19T18:55+0300
dünya
uefa
uefa şampiyonlar ligi
roberto mancini
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/07/0e/1044961246_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_02d325e8bf569a8cf7515ffb7d1eebc8.jpg
UEFA'nın internet sitesinde yer alan açıklamaya göre 2020-21 sezonu için verilecek ödüllerin aday sayıları, yapılan oylama sonunda 10 kişiden 3'e düşürüldü.Manchester City'den Kevin De Bruyne, Chelsea'den Jorginho ve N'Golo Kante, UEFA Yılın Erkek Futbolcusu Ödülü'nün adayları arasında yer aldı.UEFA Yılın Kadın Futbolcusu Ödülü'nün adayları, Barcelona'dan Jennifer Hermoso, Lieke Martens ve Alexia Putellas oldu.Erkek futbolunda Josep Guardiola, Roberto Mancini ve Thomas Tuchel, kadın futbolunda ise Lluis Cortes, Peter Gerhardsson ve Emma Hayes, yılın teknik direktörü adayları arasında gösterildi.Ödüllerin kazananları, 26 Ağustos'ta İstanbul'da gerçekleştirilecek UEFA Şampiyonlar Ligi grup kura çekimi sırasında açıklanacak.
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/07/0e/1044961246_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_95f9aa08925bc408f1a495d64c4071bc.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
uefa, uefa şampiyonlar ligi, roberto mancini

UEFA, Avrupa futbolunda 2020-21 sezonunun en iyileri için aday listeleri belirledi

18:55 19.08.2021
© AP Photo / Manu FernandezUEFA Şampiyonlar Ligi'nde 12 takım, 2. eleme turuna adını yazdırdı
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 12 takım, 2. eleme turuna adını yazdırdı - Sputnik Türkiye, 1920, 19.08.2021
© AP Photo / Manu Fernandez
Abone ol
UEFA, İstanbul'da gerçekleştirilecek törenle sahiplerini bulacak Avrupa'da yılın futbolcusu ve teknik direktörü ödülleri için aday listeleri açıkladı.
UEFA'nın internet sitesinde yer alan açıklamaya göre 2020-21 sezonu için verilecek ödüllerin aday sayıları, yapılan oylama sonunda 10 kişiden 3'e düşürüldü.
Manchester City'den Kevin De Bruyne, Chelsea'den Jorginho ve N'Golo Kante, UEFA Yılın Erkek Futbolcusu Ödülü'nün adayları arasında yer aldı.
UEFA Yılın Kadın Futbolcusu Ödülü'nün adayları, Barcelona'dan Jennifer Hermoso, Lieke Martens ve Alexia Putellas oldu.
Erkek futbolunda Josep Guardiola, Roberto Mancini ve Thomas Tuchel, kadın futbolunda ise Lluis Cortes, Peter Gerhardsson ve Emma Hayes, yılın teknik direktörü adayları arasında gösterildi.
Ödüllerin kazananları, 26 Ağustos'ta İstanbul'da gerçekleştirilecek UEFA Şampiyonlar Ligi grup kura çekimi sırasında açıklanacak.
200000
Yorum yaz
COVID-19
Haberler
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
Analiz
RADYO
MULTİMEDYA
© 2021 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
АҧсныАҧсышәалаAbhazcaԱրմենիաՀայերենErmeniceAzərbaycanАzərbaycancaAzericeХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüce
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca俄罗斯卫星通讯社中文（简体）Çince (sadeleştirilmiş)俄罗斯卫星通讯社中文（繁体）Çince (geleneksel)
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce
SON HABERLERSon Dakika
20:26Afganistan'da yaklaşık 1 trilyon dolar değerindeki maden rezervleri yeniden gündemde
20:19Sağlık Bakanı Koca: Zorunlu PCR testleri ücretsiz olacak
20:16New York'ta Times Meydanı şüpheli paket nedeniyle boşaltıldı
20:08Cinayetten suçundan ev hapsi verilen şahıs, savcının itirazı üzerine tutuklandı
20:05Zonguldak'ta ekipleri harekete geçiren adam: Ben kolay ölmem
19:55ABD’li general VanHerck: Rusya 1 no’lu askeri tehdit
19:31Erdoğan yeni tedbirleri açıkladı: Eğitimde aşı olmayanlara PCR testi şartı getirildi
19:23Kayseri'de kaza: 4 ölü, 10 yaralı
19:11Putin ve İtalya Başbakanı Draghi, Afganistan’daki durumu görüştü
19:07‘Sputnik Light ve AstraZeneca aşı kombinasyonu çok güçlü bağışıklık tepkisi oluşturdu’
18:55UEFA, Avrupa futbolunda 2020-21 sezonunun en iyileri için aday listeleri belirledi
18:3828 Şubat davasında cezası kesinleşen Çevik Bir tutuklanarak cezaevine gönderildi
18:37Türk firmasının geliştirdiği NAZAR, füzeleri lazerle kör edebilecek
18:29ASELSAN'dan 40.3 milyon euroluk sözleşme
18:26Pendik'te ormanlık alandaki yangın kontrol altına alındı
18:19Savunma Sanayii Başkanı: IDEF bölge ülkelerin ihtiyaçlarını geliştirme anlamında önemli rol oynuyor
17:51Lübnan'da akaryakıt krizi: Ülkenin en büyük gaz şirketlerinden biri istasyonlarının tümünü kapattı
17:49BioNTech'in üretim tesisini ziyaret eden Merkel'den Türeci ve Şahin çiftine teşekkür
17:31ABD'de Kongre Kütüphanesi ve çevresi, bombalı saldırı ihtimali nedeniyle boşaltıldı
17:1328 Şubat davası sanıklarının rütbelerinin sökülmesi için Genelkurmay Başkanlığı'na yazı