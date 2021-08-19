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Valilik duyurdu: Mardin'de 15 günlük yasak
Valilik duyurdu: Mardin'de 15 günlük yasak
Mardin Valiliği, koronavirüs salgını ve kaos ortamı oluşturmak için farklı görüşteki grupların karşı karşıya getirilerek kargaşa ortamı yaratılmasının önüne... 19.08.2021, Sputnik Türkiye
2021-08-19T16:32+0300
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türkiye
türkiye
mardin
kaos
pandemi
koronavirüs
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Mardin Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, ülke genelinde kaos ortamı oluşturularak karşıt görüşlü grupların karşı karşıya getirilerek kargaşa ortamı oluşturulmaya çalışıldığının değerlendirildiği belirtildi. Bu nedenle kamu sağlığı ve kamu düzeninin korunması amacıyla cuma gününden itibaren 15 gün süreyle toplantı ve gösteri yürüyüşü gibi etkinliklerin yasaklandığı belirtilen açıklamada şöyle denildi:
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türkiye, mardin, kaos, pandemi, koronavirüs

Valilik duyurdu: Mardin'de 15 günlük yasak

16:32 19.08.2021
© AAMardin
Mardin - Sputnik Türkiye, 1920, 19.08.2021
© AA
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Mardin Valiliği, koronavirüs salgını ve kaos ortamı oluşturmak için farklı görüşteki grupların karşı karşıya getirilerek kargaşa ortamı yaratılmasının önüne geçilmesi ve kamu düzeninin korunması amacıyla toplantı ve gösteri yürüyüşü gibi etkinliklerin 15 gün süreyle yasaklandığını duyurdu.
Mardin Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, ülke genelinde kaos ortamı oluşturularak karşıt görüşlü grupların karşı karşıya getirilerek kargaşa ortamı oluşturulmaya çalışıldığının değerlendirildiği belirtildi. Bu nedenle kamu sağlığı ve kamu düzeninin korunması amacıyla cuma gününden itibaren 15 gün süreyle toplantı ve gösteri yürüyüşü gibi etkinliklerin yasaklandığı belirtilen açıklamada şöyle denildi:
"Ülkemiz genelinde çeşitli tarihlerde bazı illerimizde meydana gelen geniş çaplı orman yangınları ile müessif bazı yaralama ve cinayet olayları gerekçe gösterilerek, ülke genelinde kaos ortamı oluşturma hedefli provokatif sosyal medya paylaşımları ve açıklamalar yapıldı. Bu paylaşım ve açıklamalarla özellikle karşıt görüşlü grupların bir araya getirilerek kargaşa ortamı oluşturulmaya çalışıldığı değerlendirilmektedir. İlimiz genelinde düzenlenecek eylem ve etkinlikler nedeniyle koronavirüs salgınının başka kişilere de bulaşma riski taşıdığı değerlendirildiğinden, mevcut kamu düzeninin korunması, kamu sağlığının tehlikeye atılmaması ve salgının yayılmasının önlenmesi hedeflenmektedir. Yukarıda anılan gerekçeler doğrultusunda Anayasa'mızda ve kanunlarda öngörülen sınırlandırma ve yasaklama şartlarını doğrudan ve açıkça oluşturduğu değerlendirilen eylemler ile saldırı olaylarının önüne geçmek, vatandaşlarımızın can ve mal güvenliklerini sağlamak, terör örgütlerinin planlarını bertaraf etmek ve bu bağlamda, şiddet olaylarının yaygınlaşmasının önlenmesi amacıyla Mardin ili coğrafi sınırları içerisinde 20.08.2021 Cuma günü saat 00.01’den itibaren 03.09.2021 Cuma günü saat 24.00’a kadar 15 gün süre ile, 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu hükümlerine göre düzenlenecek gösteri yürüyüşü ve açık hava toplantılarının 2911 Sayılı Kanunun 17. maddesine istinaden yasaklanmıştır."
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