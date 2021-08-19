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https://tr.sputniknews.com/20210819/yangin-ve-sel-afeti-destek-hesaplarina-216-milyon-93-bin-384-lira-bagis-yapildi-1048172422.html
Yangın ve sel afeti destek hesaplarına 216 milyon 93 bin 384 lira bağış yapıldı
Yangın ve sel afeti destek hesaplarına 216 milyon 93 bin 384 lira bağış yapıldı
Yangın ve sel afeti destek hesaplarına 216 milyon 93 bin 384 lira bağış yapıldı. 19.08.2021, Sputnik Türkiye
2021-08-19T22:20+0300
2021-08-19T22:20+0300
türkiye
süleyman soylu
sel
içişleri bakanlığı
yardım
bağış
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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Twitter hesabından, İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) yangın ve sel afeti destek hesaplarına yatan bağışları paylaştı.AFAD'a SMS, Türk lirası, ABD doları ve avro olarak yapılan toplam bağışların 216 milyon 93 bin 384 liraya ulaştığını belirten Bakan Soylu, "Milletimizin şifresi, birliğidir. Bu millet, büyük millet." ifadelerini kullandı.Soylu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nin de yangın ve sel bölgelerine 7 milyon 430 bin lira destek olduğunu hatırlattı.Açıklamada, "YANGIN" veya "SEL" yazıp 1866'ya SMS gönderilerek 10 lira bağışta bulunulabileceği kaydedildi.
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süleyman soylu, sel, içişleri bakanlığı, yardım, bağış

Yangın ve sel afeti destek hesaplarına 216 milyon 93 bin 384 lira bağış yapıldı

22:20 19.08.2021
© AASüleyman Soylu, Murat Kurum, Adil Karaismailoğlu, Bekir Pakdemirli
Süleyman Soylu, Murat Kurum, Adil Karaismailoğlu, Bekir Pakdemirli - Sputnik Türkiye, 1920, 19.08.2021
© AA
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Yangın ve sel afeti destek hesaplarına 216 milyon 93 bin 384 lira bağış yapıldı.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Twitter hesabından, İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) yangın ve sel afeti destek hesaplarına yatan bağışları paylaştı.
AFAD'a SMS, Türk lirası, ABD doları ve avro olarak yapılan toplam bağışların 216 milyon 93 bin 384 liraya ulaştığını belirten Bakan Soylu, "Milletimizin şifresi, birliğidir. Bu millet, büyük millet." ifadelerini kullandı.
Soylu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nin de yangın ve sel bölgelerine 7 milyon 430 bin lira destek olduğunu hatırlattı.
Açıklamada, "YANGIN" veya "SEL" yazıp 1866'ya SMS gönderilerek 10 lira bağışta bulunulabileceği kaydedildi.
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