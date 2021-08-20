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2 bin yıllık surlara işlenmiş kitabenin sırrı çözüldü
2 bin yıllık surlara işlenmiş kitabenin sırrı çözüldü
Bursa’nın İznik ilçesinde Roma dönemine ait 2 bin yıllık bir surun üzerine işlenmiş kitabe çözüldü. 2 bin yıllık kitabede, "İlahi yardım ile düşmanın... 20.08.2021, Sputnik Türkiye
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bursa, unesco, iznik, sur, galeri, kitabe, фото

2 bin yıllık surlara işlenmiş kitabenin sırrı çözüldü

13:19 20.08.2021 (güncellendi: 13:21 20.08.2021)
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Bursa’nın İznik ilçesinde Roma dönemine ait 2 bin yıllık bir surun üzerine işlenmiş kitabe çözüldü. 2 bin yıllık kitabede, "İlahi yardım ile düşmanın küstahlığını yendik" yazıldığı belirlendi.
© İHA

Bursa’nın İznik ilçesinde, bulunan 2 bin yıllık surlara işlenmiş kitabenin sırrı çözüldü.

Bursa’nın İznik ilçesinde, bulunan 2 bin yıllık surlara işlenmiş kitabenin sırrı çözüldü. - Sputnik Türkiye
1/5
© İHA

Bursa’nın İznik ilçesinde, bulunan 2 bin yıllık surlara işlenmiş kitabenin sırrı çözüldü.

© İHA

UNESCO’nun geçici miras listesinde bulunan ve bu yıl adaylığı kesin gözüyle bakılan tarihi kent İznik’in dört bir yanını çevreleyen binlerce yıllık surların bir bölümünde ilginç bir yazı tespit edildi.

UNESCO’nun geçici miras listesinde bulunan ve bu yıl adaylığı kesin gözüyle bakılan tarihi kent İznik’in dört bir yanını çevreleyen binlerce yıllık surların bir bölümünde ilginç bir yazı tespit edildi. - Sputnik Türkiye
2/5
© İHA

UNESCO’nun geçici miras listesinde bulunan ve bu yıl adaylığı kesin gözüyle bakılan tarihi kent İznik’in dört bir yanını çevreleyen binlerce yıllık surların bir bölümünde ilginç bir yazı tespit edildi.

© İHA

Sur taşlarına işlenmiş Roma kitabesi uzman arkeologlar tarafından Türkçeyi çevrimi yapıldı.

Sur taşlarına işlenmiş Roma kitabesi uzman arkeologlar tarafından Türkçeyi çevrimi yapıldı. - Sputnik Türkiye
3/5
© İHA

Sur taşlarına işlenmiş Roma kitabesi uzman arkeologlar tarafından Türkçeyi çevrimi yapıldı.

© İHA

Yazıtta, şunların yazıldığı belirtildi: "

Yazıtta, şunların yazıldığı belirtildi: &quot; - Sputnik Türkiye
4/5
© İHA

Yazıtta, şunların yazıldığı belirtildi: "

© İHA

"İlahi yardımla düşmanın küstahlığı utandırılan yerde, Mesih sevdalısı imparatorlarımız Leo ve Konstantin Nicaea şehrini zafer ganimetini sergileyerek zafer kupası koyarak coşkuyla restore ettiler Artabasdos'un, şanlı Patriko ve Curopalat yaptığı Kentenarion kulesi, tırabzanı tarafından tamamlandı."

&quot;İlahi yardımla düşmanın küstahlığı utandırılan yerde, Mesih sevdalısı imparatorlarımız Leo ve Konstantin Nicaea şehrini zafer ganimetini sergileyerek zafer kupası koyarak coşkuyla restore ettiler Artabasdos&#x27;un, şanlı Patriko ve Curopalat yaptığı Kentenarion kulesi, tırabzanı tarafından tamamlandı.&quot; - Sputnik Türkiye
5/5
© İHA

"İlahi yardımla düşmanın küstahlığı utandırılan yerde, Mesih sevdalısı imparatorlarımız Leo ve Konstantin Nicaea şehrini zafer ganimetini sergileyerek zafer kupası koyarak coşkuyla restore ettiler Artabasdos'un, şanlı Patriko ve Curopalat yaptığı Kentenarion kulesi, tırabzanı tarafından tamamlandı."

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