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https://tr.sputniknews.com/20210820/28-subat-davasinda-cezasi-kesinlesen-5-kisi-gozaltina-alindi-1048188802.html
28 Şubat davasında cezası kesinleşen 5 kişi, İstanbul'da gözaltına alındı
28 Şubat davasında cezası kesinleşen 5 kişi, İstanbul'da gözaltına alındı
28 Şubat davasında verilen müebbet hapis cezaları kesinleşen ve haklarında yakalama kararı bulunan 5 hükümlü, İstanbul'da gözaltına alındı. 20.08.2021, Sputnik Türkiye
2021-08-20T13:15+0300
2021-08-20T13:15+0300
türkiye
28 şubat
tutuklama
dava
tutuklama kararı
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İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının yakalama kararı sonrasında kentte ikamet ettikleri belirlenen hükümlüleri gözaltına almak için adreslerine gitti.Ekipler, dönemin MGK Genel Sekreteri emekli Orgeneral İlhan Kılıç'ı Fenerbahçe Orduevi'nde, dönemin Hava Kuvvetleri Komutanı emekli Orgeneral Ahmet Çörekçi, dönemin Deniz Kuvvetleri Kurmay Başkanı emekli Koramiral Aydan Erol ve dönemin Genelkurmay İç Güvenlik Harekat Dairesi Başkanı ve Başbakan Askeri Başdanışmanı emekli Tümgeneral Kenan Deniz'i ikametlerinde gözaltına aldı.Hükümlüler sağlık kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye sevk edildi.Karar kapsamında İzmir Emniyet Müdürlüğünce aranan dönemin Genelkurmay İstihbarat Başkanı emekli Korgeneral Çetin Saner ise Silivri'de polise teslim oldu. Saner, sağlık kontrolünün ardından Silivri Adliyesi'ne götürüldü.Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, 28 Şubat davasında müebbet hapis cezası kesinleşen 14 kişi hakkında yakalama kararı vermişti.
https://tr.sputniknews.com/20210819/28-subat-davasinda-cezasi-kesinlesen-emekli-korgeneral-hakki-kilinc-da-tutuklandi-1048170188.html
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28 şubat, tutuklama, dava, tutuklama kararı

28 Şubat davasında cezası kesinleşen 5 kişi, İstanbul'da gözaltına alındı

13:15 20.08.2021
© AAİlhan Kılıç
İlhan Kılıç - Sputnik Türkiye, 1920, 20.08.2021
© AA
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28 Şubat davasında verilen müebbet hapis cezaları kesinleşen ve haklarında yakalama kararı bulunan 5 hükümlü, İstanbul'da gözaltına alındı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının yakalama kararı sonrasında kentte ikamet ettikleri belirlenen hükümlüleri gözaltına almak için adreslerine gitti.
Ekipler, dönemin MGK Genel Sekreteri emekli Orgeneral İlhan Kılıç'ı Fenerbahçe Orduevi'nde, dönemin Hava Kuvvetleri Komutanı emekli Orgeneral Ahmet Çörekçi, dönemin Deniz Kuvvetleri Kurmay Başkanı emekli Koramiral Aydan Erol ve dönemin Genelkurmay İç Güvenlik Harekat Dairesi Başkanı ve Başbakan Askeri Başdanışmanı emekli Tümgeneral Kenan Deniz'i ikametlerinde gözaltına aldı.
Hükümlüler sağlık kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye sevk edildi.
Karar kapsamında İzmir Emniyet Müdürlüğünce aranan dönemin Genelkurmay İstihbarat Başkanı emekli Korgeneral Çetin Saner ise Silivri'de polise teslim oldu. Saner, sağlık kontrolünün ardından Silivri Adliyesi'ne götürüldü.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, 28 Şubat davasında müebbet hapis cezası kesinleşen 14 kişi hakkında yakalama kararı vermişti.
mahkeme - Sputnik Türkiye, 1920, 19.08.2021
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