https://tr.sputniknews.com/20210820/abdde-ayni-gun-icinde-3-senator-tam-asilanmalarina-ragmen-koronaviruse-yakalandi-1048178229.html

ABD'de aynı gün içinde 3 senatör tam aşılanmalarına rağmen koronavirüse yakalandı

ABD'de aynı gün içinde 3 senatör tam aşılanmalarına rağmen koronavirüse yakalandı

ABD Senatosu'nun 3 üyesi, tam aşılı olmalarına rağmen, aynı gün içinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testlerinin pozitif çıktığını açıkladı. 20.08.2021, Sputnik Türkiye

2021-08-20T03:34+0300

2021-08-20T03:34+0300

2021-08-20T03:34+0300

koronavirüs

abd

lindsey graham

senatör

angus king

roger wicker

john hickenlooper

koronavirüs

kovid-19

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Sabah saatlerinde Missisipi Senatörü Roger Wicker'in sözcüsü tarafından yapılan duyuruda, Senato üyesinin Kovid-19'a yakalandığı ve hafif semptomlar gösterdiği bilgisi paylaşıldı.Wicker'in açıklamasından bir kaç saat sonra Bağımsız Maine Senatörü Angus King, başkentteyken kendisi ve çalışanlarının sosyal mesafeye dikkat etmesine rağmen, çarşamba günü 'hafif ateş' hissetmeye başladığını ve dün Maine'de Kovid-19 testi yaptırarak sonucun pozitif olduğunu öğrendiğini kaydetti.Senato'nun Colorado temsilcisi John Hickenlooper da 'hafif semptomlar yaşadıktan' sonra yaptırdığı testin pozitif çıktığını açıklayan gün içindeki son senatör oldu.Demokrat Senatör, "Kendimi çok daha iyi hissediyorum ve doktorun talimatıyla karantinaya devam edeceğim" dedi.Senatörler, geçen hafta 11 Ağustos'ta başkent Washington'da alt yapı çalışmalarıyla ilgili tasarının onaylanması için Senato katında saatlerce birlikte vakit geçirmişlerdi.Kovid-19'a yakalanan Senato üyesi 4 olduBir günde 3 senatörün Kovid-19 testinin pozitif çıktığını açıklamasıyla ABD Senatosunda koronavirüse yakalanan senatör sayısı toplamda 4'e yükselmiş oldu.Güney Carolina Senatörü Lindsey Graham da tüm aşılarını olmasına rağmen, bu ayın başlarında Kovid-19'a yakalandığını duyurmuştu.Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri'ne (CDC) göre, Kovid-19 semptomları virüse maruz kaldıktan 2 ila 14 gün sonra ortaya çıkabiliyor.

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abd, lindsey graham, senatör, angus king, roger wicker, john hickenlooper, koronavirüs, kovid-19