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Türkiye
- Sputnik Türkiye
Taliban kontrolünde Afganistan
Afganistan'da Taliban ülke yönetimini ele geçirirken ABD, 20 yıl önce işgal ederek istikrarsızlığını derinleştirdiği ülkeden kaçtı. Başkent Kabil dahil pek çok yeri çatışmasız kontrolüne geçiren Taliban sebebiyle, yüzbinlerce kişi ülkesini terk etmeye çalışıyor.
https://tr.sputniknews.com/20210820/abdli-senatorler-savunma-bakani-austinden-afganistanda-birakilan-silahlarin-listesini-istedi-1048178376.html
ABD'li senatörler, Savunma Bakanı Austin'den Afganistan'da bırakılan silahların listesini istedi
ABD'li senatörler, Savunma Bakanı Austin'den Afganistan'da bırakılan silahların listesini istedi
ABD'li 15 Cumhuriyetçi senatör, Savunma Bakanı Lloyd Austin'e hitaben bir mektup yazarak, ABD'nin Afganistan'dan çekilirken geride bıraktığı silahların... 20.08.2021, Sputnik Türkiye
2021-08-20T03:50+0300
2021-08-20T03:50+0300
taliban kontrolünde afganistan
afganistan
taliban
senatör
silah
afganistan ordusu
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ABD ve NATO ülkelerinin Afganistan'dan çekilmesi ve bunu izleyen süreçte Taliban'ın ülkenin tamamında kontrolü ele geçirmesinin ardından, Amerikan güçlerinin Afgan ordusuna hibe ettiği silahların akıbeti tartışılmaya devam ediyor.ABD'li 15 Cumhurhuyetçi senatör, bugün Savunma Bakanı Lloyd Austin'e bir mektup göndererek, Amerikan kuvvetlerinin Afganistan'da bıraktığı silahların listesini talep etti.Senatörler, mektupta askeri uçaklar da dahil olmak üzere Amerikan silahlarının Taliban'ın eline geçmesinden endişe duyduklarını belirterek, Austin'den Taliban'ın bu silahları kullanma kabiliyetine dönük bir değerlendirme istedi.Ayrıca senatörler, Savunma Bakanı'ndan Rusya, Çin ve Pakistan'ın bu silahlara muhtemel erişimini değerlendirmeye almasını talep ederek, Afganistan'a nakledilen silahların geri çekilmesi ya da imha edilmesine yönelik çalışmaların netleştirilmesi çağrısında bulundu.
https://tr.sputniknews.com/20210819/the-telegraph-afganistandan-askerlerini-cekmesi-abd-imparatorlugunun-cokusunun-bir-baska-kaniti-1048172079.html
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afganistan, taliban, senatör, silah, afganistan ordusu

ABD'li senatörler, Savunma Bakanı Austin'den Afganistan'da bırakılan silahların listesini istedi

03:50 20.08.2021
© AP Photo / David GoldmanABD askerleri - Afganistan
ABD askerleri - Afganistan - Sputnik Türkiye, 1920, 20.08.2021
© AP Photo / David Goldman
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ABD'li 15 Cumhuriyetçi senatör, Savunma Bakanı Lloyd Austin'e hitaben bir mektup yazarak, ABD'nin Afganistan'dan çekilirken geride bıraktığı silahların listesini istedi.
ABD ve NATO ülkelerinin Afganistan'dan çekilmesi ve bunu izleyen süreçte Taliban'ın ülkenin tamamında kontrolü ele geçirmesinin ardından, Amerikan güçlerinin Afgan ordusuna hibe ettiği silahların akıbeti tartışılmaya devam ediyor.
ABD'li 15 Cumhurhuyetçi senatör, bugün Savunma Bakanı Lloyd Austin'e bir mektup göndererek, Amerikan kuvvetlerinin Afganistan'da bıraktığı silahların listesini talep etti.
Senatörler, mektupta askeri uçaklar da dahil olmak üzere Amerikan silahlarının Taliban'ın eline geçmesinden endişe duyduklarını belirterek, Austin'den Taliban'ın bu silahları kullanma kabiliyetine dönük bir değerlendirme istedi.
Ayrıca senatörler, Savunma Bakanı'ndan Rusya, Çin ve Pakistan'ın bu silahlara muhtemel erişimini değerlendirmeye almasını talep ederek, Afganistan'a nakledilen silahların geri çekilmesi ya da imha edilmesine yönelik çalışmaların netleştirilmesi çağrısında bulundu.
Afganistan Taliban - Sputnik Türkiye, 1920, 19.08.2021
Taliban kontrolünde Afganistan
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