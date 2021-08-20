https://tr.sputniknews.com/20210820/abdnin-kabil-buyukelciliginin-talibanin-ilerleyisi-konusunda-abdyi-1-ay-once-uyardigi-aciklandi-1048177227.html

ABD'nin Kabil Büyükelçiliğinin Taliban’ın ilerleyişi konusunda ABD'yi 1 ay önce uyardığı açıklandı

ABD'nin Kabil Büyükelçiliğinin Taliban’ın ilerleyişi konusunda ABD'yi 1 ay önce uyardığı açıklandı

ABD’nin Kabil Büyükelçiliğinde görevli diplomatların, bir ay önce Dışişleri Bakanı Anthony Blinken’ı ABD’nin ülkeden çekilmesinin hemen ardından Kabil’in... 20.08.2021, Sputnik Türkiye

2021-08-20T01:45+0300

2021-08-20T01:45+0300

2021-08-20T01:45+0300

taliban kontrolünde afganistan

abd

afganistan

taliban

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Wall Street Journal’ın bir ABD Dışişleri Bakanlığı yetkilisine dayandırdığı habere göre, diplomatların yönetimin kararlarına karşı yapıcı eleştirilerini yöneltmek üzere kullandıkları kriptolu bir kanaldan gönderilen notada, Taliban’ın hızlı ilerleyişi ve Afgan güvenlik güçlerinin çöküşü karşısında bakanlık uyarıldı ve krizi yöneterek tahliyeleri hızlandırmak için önerilerde bulunuldu.13 Temmuz tarihli notada ayrıca Taliban’ın eylemlerinin daha sert bir dille tarif edilmesi gerektiği belirtildi.​​​​​​​Söz konusu nota, ABD medyasında, yönetimin Taliban karşısında Afgan güvenlik güçlerinin yetersizliğinin farkında olduğunun en açık delili olarak yorumlanıyor.

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Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

abd, afganistan, taliban