https://tr.sputniknews.com/20210820/ahmet-hakan-taliban-geldi-laiklik-elden-gitti-turu-cahilce-yorumlara-kulak-asmayin-1048182089.html

Ahmet Hakan: ‘Taliban geldi, laiklik elden gitti’ türü cahilce yorumlara kulak asmayın

Ahmet Hakan: ‘Taliban geldi, laiklik elden gitti’ türü cahilce yorumlara kulak asmayın

Hürriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, "Taliban şeriat ilan etti", "Taliban geldi, laiklik elden gitti" şeklindeki yorumlar için "Cahilce imalara... 20.08.2021, Sputnik Türkiye

2021-08-20T10:04+0300

2021-08-20T10:04+0300

2021-08-20T10:06+0300

ahmet hakan

afganistan

taliban

mustafa kemal atatürk

hürriyet gazetesi

çevirmen

çeviri

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Hürriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, bugün yayımlanan köşe yazısında hem Afganistan'da yaşananlara değindi. Hakan, bu yazısında Mustafa Kemal Atatürk'ün isminin geçtiği sözlere çevirisinde yer vermeyen tercümanla ilgili yeni gelişmeyi de aktardı.Afganistan ile ilgili yapılan bazı yorumları eleştiren Hakan, "Afganistan, bir hafta öncesine kadar sokaklarında özgürlük danslarının edildiği süper seküler bir ülke değildi. Laikliğin olmadığı bir İslam cumhuriyetiydi. Çok katı olmasa da dini kurallar geçerliydi" dedi. Hakan, şöyle devam etti:"Yani demem o ki... 'Taliban şeriat ilan etti, Taliban geldi laiklik elden gitti' falan türü cahilce imalara ve yorumlara kulak asmayın. İşin doğrusu şudur: Afganistan, İslam cumhuriyetiydi, fakat Taliban’ın istediği katılıkta bir İslam emirliği değildi."'Atatürk demeyen tercümana bir daha görev verilmeyecekmiş'Hakan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile düzenlediği basın toplantısı sırasında Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed’in Mustafa Kemal Atatürk'ün adını andığı cümlenin çevrilmemesiyle ilgili de değerlendirmede bulundu.Hakan, bu tercümana bir daha görev verilmeyeceğini belirttiği yazısında şunları kaydetti:"Cumhurbaşkanı Erdoğan, Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed’i ağırlıyor. Ortak basın toplantısı yapıyorlar ve toplantıda simultane tercüman görev yapıyor. Etiyopya Başbakanı, konuşmasında 'Son derece büyük ve karizmatik lider Mustafa Kemal Atatürk’ten bu yana... Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın önderliğinde...' diye bir cümle kuruyor.Fakat o da ne! Simultane tercümanımız, bütün kelimeleri çeviriyor, Mustafa Kemal Atatürk hariç. Biliyorum, simultane tercümanlık koştur koştur yapılan zor bir iştir. Ama bu tercümanın yaptığının, simultane tercümanlığın zorluğuyla izah edilecek bir tarafı yok. Nitekim dışarıdan temin edilen bu tercümana bir daha görev verilmeyecekmiş."

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ahmet hakan, afganistan, taliban, mustafa kemal atatürk, hürriyet gazetesi, çevirmen, çeviri