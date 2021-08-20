Akşener: Keşke söylenenleri Tayyip Bey de kulaklarıyla duyabilse

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, orman yangınlarının yaşandığı Muğla'yı ziyaret etti. Bu ziyaretin ardından gazetecilere açıklamalarda bulunan Akşener, vatandaşlardan gelen tepkilere ilişkin olarak "Keşke bu söylenenleri Tayyip Bey de kulaklarıyla duyabilse" dedi.Bu ziyarette Akşener'e eşlik edenlerden biri olan Sözcü gazetesi yazarı Deniz Zeyrek, "Akşener’le 18 ve 19 Ağustos günleri Muğla’nın Bodrum, Milas, Marmaris ilçelerinde yanan orman arazilerini ve yangından zarar gören 13 köyü dolaştık. Daha neler neler. Eminim televizyon bültenlerinden ve muhabir arkadaşların haberlerinden daha çok yakarış göreceksiniz" dedi.Zeyrek'in "Nasıl değerlendiriyorsunuz?" sorusuna Akşener, "Çok öfke gördüm. İnsanların canı yanmış zaten. Seslerinin duyulmasını istiyorlar. Millet ile devlet arasındaki bağı zayıflatır bu. Keşke bu söylenenleri Tayyip Bey de kulaklarıyla duyabilse" yanıtını verdi.Zeyrek, ziyaretle ilgili olarak "Bölgedeki tablo Akşener'in dileğinin pek de gerçekleşmeyeceğini gösteriyor. Bırakın Erdoğan'ı bakanlar, bürokratlar dahi bu sesleri duymuyor artık" ifadelerini kullandı.
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, "Çok öfke gördüm. Keşke bu söylenenleri Tayyip Bey de kulaklarıyla duyabilse" dedi.
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, orman yangınlarının yaşandığı Muğla'yı ziyaret etti. Bu ziyaretin ardından gazetecilere açıklamalarda bulunan Akşener, vatandaşlardan gelen tepkilere ilişkin olarak "Keşke bu söylenenleri Tayyip Bey de kulaklarıyla duyabilse" dedi.
Bu ziyarette Akşener'e eşlik edenlerden biri olan Sözcü gazetesi yazarı Deniz Zeyrek, "Akşener’le 18 ve 19 Ağustos günleri Muğla’nın Bodrum, Milas, Marmaris ilçelerinde yanan orman arazilerini ve yangından zarar gören 13 köyü dolaştık. Daha neler neler. Eminim televizyon bültenlerinden ve muhabir arkadaşların haberlerinden daha çok yakarış göreceksiniz" dedi.
Zeyrek'in "Nasıl değerlendiriyorsunuz?" sorusuna Akşener, "Çok öfke gördüm. İnsanların canı yanmış zaten. Seslerinin duyulmasını istiyorlar. Millet ile devlet arasındaki bağı zayıflatır bu. Keşke bu söylenenleri Tayyip Bey de kulaklarıyla duyabilse" yanıtını verdi.
Zeyrek, ziyaretle ilgili olarak "Bölgedeki tablo Akşener'in dileğinin pek de gerçekleşmeyeceğini gösteriyor. Bırakın Erdoğan'ı bakanlar, bürokratlar dahi bu sesleri duymuyor artık" ifadelerini kullandı.